Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldi
Global elektromobil bozorida shiddatli raqobat davom etmoqda. 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, Xitoyning BYD kompaniyasi sof elektr transport vositalari (BEV) savdosi boʻyicha yana bir bor Amerikaning Tesla korporatsiyasini ortda qoldirib, jahon yetakchisiga aylandi. Bu koʻrsatkich Xitoy avtosanoatining global miqyosdagi oʻrni tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning aprel-iyun oylarida BYD jami 557 090 dona elektromobil sotishga muvaffaq boʻlgan. Shu bilan birga, Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi 480 126 dona avtomobil yetkazib bergan. Ikki gigant oʻrtasidagi farq qariyb 77 ming donani yoki 16 foizni tashkil etdi. Shunisi eʼtiborliki, Tesla oʻz tarixidagi eng muvaffaqiyatli ikkinchi chorakni oʻtkazgan boʻlsa-da, bu natija xitoylik raqibini quvib oʻtish uchun yetarli boʻlmadi.
Savdo dinamikasi va bozor ulushiTahlillar shuni koʻrsatadiki, har ikki kompaniya ham oʻsish tendensiyasini namoyish etmoqda, biroq ularning strategiyalari turlicha. BYD birinchi chorakka nisbatan savdo hajmini qariyb 80 foizga oshirishga erishdi. Tesla esa oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 25 foizlik oʻsish qayd etgan. 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra, BYD 867 479 dona, Tesla esa 838 149 dona elektromobil sotgan holda, xitoylik ishlab chiqaruvchi kichik farq bilan peshqadamlik qilmoqda.
Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu raqobat juda ahamiyatli. Bugungi kunda mamlakatimiz koʻchalarida BYD brendining Song, Chazor va Han kabi modellari ommalashib borayotgan boʻlsa, Tesla asosan premium segment sifatida oʻz oʻrniga ega. Global bozordagi bu kabi raqobat narxlarning arzonlashishiga va texnologiyalarning yanada takomillashishiga xizmat qiladi.
Strategik ustunliklar va kelajak istiqbollariBYD muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri bu — ishlab chiqarishning vertikal integratsiyalashganidir. Kompaniya oʻzining mashhur Blade Battery akkumulyatorlarini mustaqil ishlab chiqaradi, bu esa tannarxni nazorat qilish va ommaviy segmentda jozibador narxlarni taklif etish imkonini beradi. Tesla esa dasturiy taʼminot ekotizimi, quvvatlantirish stansiyalari tarmogʻi va brend nufuzi boʻyicha ustunlikni saqlab qolmoqda.
Yevropa bozorida ham BYD ekspansiyasi jadallashgan. Xususan, mart oyida kompaniyaning ushbu mintaqadagi savdosi 150 foizdan koʻproqqa oshgan. Bunga asosan Dolphin kabi hamyonbop modellar hisobiga erishilmoqda. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, 2026-yilda jahon boʻylab jami 22,7 million dona elektromobil sotilishi kutilmoqda.
Xulosa qilib aytganda, elektromobillar bozori tezkor kengayish bosqichidan bozor ulushi uchun kurash bosqichiga oʻtmoqda. BYD miqyos va arzon tannarxga tayanayotgan boʻlsa, Tesla yuqori texnologiyalar va marjinallikni birinchi oʻringa qoʻymoqda. Hozircha sof savdo hajmi boʻyicha jahon taxti Xitoy kompaniyasiga tegishli boʻlib turibdi.
…