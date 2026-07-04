Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldi

·0·Avto
Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldi

Global elektromobil bozorida shiddatli raqobat davom etmoqda. 2026-yilning ikkinchi choragi yakunlariga koʻra, Xitoyning BYD kompaniyasi sof elektr transport vositalari (BEV) savdosi boʻyicha yana bir bor Amerikaning Tesla korporatsiyasini ortda qoldirib, jahon yetakchisiga aylandi. Bu koʻrsatkich Xitoy avtosanoatining global miqyosdagi oʻrni tobora mustahkamlanib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, joriy yilning aprel-iyun oylarida BYD jami 557 090 dona elektromobil sotishga muvaffaq boʻlgan. Shu bilan birga, Ilon Mask boshqaruvidagi Tesla kompaniyasi 480 126 dona avtomobil yetkazib bergan. Ikki gigant oʻrtasidagi farq qariyb 77 ming donani yoki 16 foizni tashkil etdi. Shunisi eʼtiborliki, Tesla oʻz tarixidagi eng muvaffaqiyatli ikkinchi chorakni oʻtkazgan boʻlsa-da, bu natija xitoylik raqibini quvib oʻtish uchun yetarli boʻlmadi.

Savdo dinamikasi va bozor ulushi

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, har ikki kompaniya ham oʻsish tendensiyasini namoyish etmoqda, biroq ularning strategiyalari turlicha. BYD birinchi chorakka nisbatan savdo hajmini qariyb 80 foizga oshirishga erishdi. Tesla esa oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 25 foizlik oʻsish qayd etgan. 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra, BYD 867 479 dona, Tesla esa 838 149 dona elektromobil sotgan holda, xitoylik ishlab chiqaruvchi kichik farq bilan peshqadamlik qilmoqda.

Oʻzbekiston bozori uchun ham ushbu raqobat juda ahamiyatli. Bugungi kunda mamlakatimiz koʻchalarida BYD brendining Song, Chazor va Han kabi modellari ommalashib borayotgan boʻlsa, Tesla asosan premium segment sifatida oʻz oʻrniga ega. Global bozordagi bu kabi raqobat narxlarning arzonlashishiga va texnologiyalarning yanada takomillashishiga xizmat qiladi.

Strategik ustunliklar va kelajak istiqbollari

BYD muvaffaqiyatining asosiy omillaridan biri bu — ishlab chiqarishning vertikal integratsiyalashganidir. Kompaniya oʻzining mashhur Blade Battery akkumulyatorlarini mustaqil ishlab chiqaradi, bu esa tannarxni nazorat qilish va ommaviy segmentda jozibador narxlarni taklif etish imkonini beradi. Tesla esa dasturiy taʼminot ekotizimi, quvvatlantirish stansiyalari tarmogʻi va brend nufuzi boʻyicha ustunlikni saqlab qolmoqda.

Yevropa bozorida ham BYD ekspansiyasi jadallashgan. Xususan, mart oyida kompaniyaning ushbu mintaqadagi savdosi 150 foizdan koʻproqqa oshgan. Bunga asosan Dolphin kabi hamyonbop modellar hisobiga erishilmoqda. Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, 2026-yilda jahon boʻylab jami 22,7 million dona elektromobil sotilishi kutilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, elektromobillar bozori tezkor kengayish bosqichidan bozor ulushi uchun kurash bosqichiga oʻtmoqda. BYD miqyos va arzon tannarxga tayanayotgan boʻlsa, Tesla yuqori texnologiyalar va marjinallikni birinchi oʻringa qoʻymoqda. Hozircha sof savdo hajmi boʻyicha jahon taxti Xitoy kompaniyasiga tegishli boʻlib turibdi.

BYDTeslaElektromobilAvtoSavdo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiGunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiBugun, 15:50Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaMercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaBugun, 09:50Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelFord yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelBugun, 04:56Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriChery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davriBugun, 03:23Ferrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiFerrari 14 yillik tanaffusdan soʻng mexanik uzatmalar qutisini qaytardiKecha, 23:56Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishKecha, 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi