Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayapti
Sunʼiy intellekt boshqaruvidagi transport vositalarini ishlab chiquvchi Zoox kompaniyasi Las-Vegas va San-Fransisko koʻchalarida oʻtkazilgan keng koʻlamli sinovlardan soʻng kutilmagan ijtimoiy muammoga duch keldi. Haydovchining yoʻqligi salonda nazoratning butunlay yoʻqolishiga va yoʻlovchilarning odob-axloq qoidalarini muntazam ravishda buzishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sentyabr oyidan buyon Zoox xizmati 500 mingdan ortiq odamni tashigan. Biroq, bu muvaffaqiyatli koʻrsatkichlar ortida jiddiy operatsion qiyinchiliklar yashiringan. Kompaniya dizayn studiyasi direktori Chris Stoffelning taʼkidlashicha, haydovchi nazorati boʻlmagan salonda yoʻlovchilar taqiqlanganiga qaramay, muntazam ravishda tamaki va elektron sigaretlar chekishmoqda.
Zoox avtomobillari oʻzining noyob konstruksiyasi bilan ajralib turadi: ularda rul va haydovchi oʻrindigʻi umuman mavjud emas. Yoʻlovchilar ixcham vagon koʻrinishidagi salonda bir-biriga yuzma-yuz oʻtirib harakatlanishadi. Aynan mana shu "erkinlik" koʻplab foydalanuvchilarning masʼuliyatsizligiga turtki boʻlgani aniqlandi.
Gigiyena va texnik oʻzgarishlarMuhandislar oldida turgan eng katta muammolardan biri bu salonning ifloslanishidir. Real foydalanish sharoitida yoʻlovchilarning koʻngli aynishi va salonning borish qiyin boʻlgan burchaklarigacha ifloslanishi tez-tez kuzatilmoqda. Bu esa har bir safardan soʻng avtomobilni uzoq vaqt davomida tozalashni talab qilmoqda, natijada transport vositasi liniyadan chiqib ketib, kompaniya daromadiga zarar yetkazmoqda.
Ushbu salbiy tajribadan kelib chiqib, Zoox muhandislari Austin va Mayami shaharlarida ishga tushirilishi rejalashtirilgan yangi avlod robotaksilari uchun quyidagi oʻzgarishlarni joriy etishmoqda:
- Namlikka chidamli va hidlarni oʻziga singdirmaydigan maxsus qoplamalar;
- Tozalash jarayonini tezlashtirish uchun oson yuviladigan interyer materiallari;
- Suyuqliklar kirib ketishining oldini oluvchi germetik choklar;
- Havo aylanishini yaxshilaydigan va hidlarni tezda haydaydigan yangilangan ventilyatsiya tizimi.
Xulosa qilib aytganda, haydovchisiz avtomobillar davri yaqinlashgani sayin, ishlab chiqaruvchilar "inson omili"ni hisobga olgan holda oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishmoqda. Endilikda asosiy eʼtibor faqatgina xavfsiz harakatlanishga emas, balki salondagi tartibni saqlashning avtomatlashtirilgan mexanizmlarini yaratishga ham qaratiladi.
…