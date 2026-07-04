Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayapti

·0·Avto
Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayapti

Sunʼiy intellekt boshqaruvidagi transport vositalarini ishlab chiquvchi Zoox kompaniyasi Las-Vegas va San-Fransisko koʻchalarida oʻtkazilgan keng koʻlamli sinovlardan soʻng kutilmagan ijtimoiy muammoga duch keldi. Haydovchining yoʻqligi salonda nazoratning butunlay yoʻqolishiga va yoʻlovchilarning odob-axloq qoidalarini muntazam ravishda buzishiga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, sentyabr oyidan buyon Zoox xizmati 500 mingdan ortiq odamni tashigan. Biroq, bu muvaffaqiyatli koʻrsatkichlar ortida jiddiy operatsion qiyinchiliklar yashiringan. Kompaniya dizayn studiyasi direktori Chris Stoffelning taʼkidlashicha, haydovchi nazorati boʻlmagan salonda yoʻlovchilar taqiqlanganiga qaramay, muntazam ravishda tamaki va elektron sigaretlar chekishmoqda.

Zoox avtomobillari oʻzining noyob konstruksiyasi bilan ajralib turadi: ularda rul va haydovchi oʻrindigʻi umuman mavjud emas. Yoʻlovchilar ixcham vagon koʻrinishidagi salonda bir-biriga yuzma-yuz oʻtirib harakatlanishadi. Aynan mana shu "erkinlik" koʻplab foydalanuvchilarning masʼuliyatsizligiga turtki boʻlgani aniqlandi.

Gigiyena va texnik oʻzgarishlar

Muhandislar oldida turgan eng katta muammolardan biri bu salonning ifloslanishidir. Real foydalanish sharoitida yoʻlovchilarning koʻngli aynishi va salonning borish qiyin boʻlgan burchaklarigacha ifloslanishi tez-tez kuzatilmoqda. Bu esa har bir safardan soʻng avtomobilni uzoq vaqt davomida tozalashni talab qilmoqda, natijada transport vositasi liniyadan chiqib ketib, kompaniya daromadiga zarar yetkazmoqda.

Ushbu salbiy tajribadan kelib chiqib, Zoox muhandislari Austin va Mayami shaharlarida ishga tushirilishi rejalashtirilgan yangi avlod robotaksilari uchun quyidagi oʻzgarishlarni joriy etishmoqda:

  • Namlikka chidamli va hidlarni oʻziga singdirmaydigan maxsus qoplamalar;
  • Tozalash jarayonini tezlashtirish uchun oson yuviladigan interyer materiallari;
  • Suyuqliklar kirib ketishining oldini oluvchi germetik choklar;
  • Havo aylanishini yaxshilaydigan va hidlarni tezda haydaydigan yangilangan ventilyatsiya tizimi.
Faqatgina Zoox emas, balki sohaning boshqa giganti Waymo ham shunga oʻxshash muammolarga duch kelayotganini bildirgan. Waymo avtomobillarida ham yoʻlovchilarning agressiv xatti-harakatlari va tartibni buzish holatlari qayd etilgan. Bu esa avtonom transport sohasi nafaqat texnologik, balki ijtimoiy toʻsiqlarga ham tayyor boʻlishi kerakligini koʻrsatmoqda.

Xulosa qilib aytganda, haydovchisiz avtomobillar davri yaqinlashgani sayin, ishlab chiqaruvchilar "inson omili"ni hisobga olgan holda oʻz strategiyalarini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishmoqda. Endilikda asosiy eʼtibor faqatgina xavfsiz harakatlanishga emas, balki salondagi tartibni saqlashning avtomatlashtirilgan mexanizmlarini yaratishga ham qaratiladi.

ZooxRobotaksiTexnologiyaAvtonom AvtomobilWaymo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borBugun, 22:23Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiCobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiBugun, 20:00Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiElektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiBugun, 16:55Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiGunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiBugun, 15:50Mercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaMercedes-Benz yangi elektr C-Class modeli bilan BMW i3’ga jiddiy raqib tayyorlamoqdaBugun, 09:50Ford yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelFord yangilangan Explorer modelini taqdim etdi: 27 dyuymli ekran va quvvatli dvigatelBugun, 04:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi