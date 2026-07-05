BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladi

·0·Avto
BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladi

Germaniyaning BMW konserni ALPINA brendini toʻliq oʻz nazoratiga olganidan soʻng, ushbu markaning yangi davrini boshlab beruvchi ilk modellarni chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Maʼlum qilinishicha, 2027-yilda yangilangan BMW 7 Series bazasidagi ALPINA B7 sedani va BMW X7 G67 asosidagi yangi avlod ALPINA XB7 krossoveri debyut qiladi. Bu qadam brendning mustaqil tyuning-atelyedan yirik avtogigantning ajralmas boʻlagiga aylanishidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yaqinda namoyish etilgan yangi ALPINA konseptiga qaramay, seriyali modellar uning dizaynidan deyarli foydalanmaydi. Bunga sabab sifatida B7 va XB7 ishlanmalari konsept-kar taqdimotidan avvalroq yakunlangani koʻrsatilmoqda. Shunga qaramay, avtomobillar brendning yangi oʻziga xosligini aks ettiruvchi yangilangan logotip, koʻp simli klassik gʻildirak disklari va interyerdagi eksklyuziv bezak materiallarini saqlab qoladi. BMW rahbariyati ALPINA falsafasini oʻzgartirmaslikka qaror qilgan.

Sport emas, balki hashamat va qulaylik

BMW iyerarxiyasida ALPINA brendi oʻziga xos oʻringa ega boʻladi. Agar BMW M boʻlinmasi maksimal dinamika va sport xarakteriga urgʻu bersa, ALPINA anʼanaviy ravishda yuqori quvvatni mislsiz qulaylik va hashamat bilan uygʻunlashtiradi. Kompaniya ichida ALPINA B7 modeli G72 indeksi ostida ishlab chiqilmoqda. Bu shuni anglatadiki, hozirgi flagman sedan bir vaqtning oʻzida uchta yoʻnalishda taqdim etiladi: standart G70, zirhlangan G73 va lyuks toifasidagi G72.

Dvigatellar qatoriga kelsak, ALPINA B7 ham olti silindrli, ham V8 agregatlari bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bazaviy versiya BMW 740 xDrive asosida qurilsa, top-modifikatsiya S68 V8 dvigateliga ega boʻladi. Shunisi qiziqki, brend hozircha toʻliq elektrlashtirilgan i7 bazasidagi ALPINA modelini chiqarishni rejalashtirmayapti. Kompaniya anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari brendning hozirgi mijozlari va bozordagi mavqeyiga koʻproq mos keladi deb hisoblaydi.

BMW X7 krossoverining yangi avlodi ham ALPINA XB7 versiyasini oladi. Ushbu model ham sedandagi kabi qayta sozlangan osma (podveska) va qulaylikka yoʻnaltirilgan dizayn yechimlari bilan ajralib turadi. BMW oʻzining yangi strategiyasida ALPINA brendini "hashamat qatlami" deb atamoqda — bu segment oddiy BMW modellaridan yuqori, biroq Rolls-Royce avtomobillaridan bir pogʻona pastda joylashadi.

Mercedes-Maybach bilan raqobat

Aslida bu strategiya Mercedes-Maybach modellariga toʻgʻridan-toʻgʻri javobdir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, 2028-yilda BMW bozorda Mercedes-Maybach GLS bilan raqobatlasha oladigan yana bir yangi ALPINA modelini chiqarishni maqsad qilgan. Shu tariqa, bir necha yil avval yakunlangan xarid bitimi oddiy tyuning-atelyeni sotib olishdan, dunyo avtomobil bozorining eng daromadli segmenti — ultra-lyuks avtomobillar toifasida mustahkam oʻrin egallashga qaratilgan keng koʻlamli loyihaga aylandi.

  • ALPINA B7 — 2027-yilda sotuvga chiqishi kutilmoqda;
  • ALPINA XB7 — yangi avlod krossoveri;
  • S68 V8 — flagman modellar uchun asosiy dvigatel;
  • 2028-yil — yangi lyuks krossoverning debyuti.
Oʻzbekiston bozorida ham BMW brendi modellari ommalashib borayotganini hisobga olsak, ALPINA modellarining yangi avlodi premium segment ishqibozlari uchun katta qiziqish uygʻotishi tabiiy. Garchi ushbu avtomobillar cheklangan miqdorda ishlab chiqarilsa-da, ular brendning texnologik va estetik choʻqqisi boʻlib xizmat qiladi.

BMWALPINAAvtomobilHashamatTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaVolkswagen afsonaviy 2.0 TDI dvigatelidan voz kechmoqda: Dizel davri yakunlanmoqdaBugun, 00:29Zoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiZoox robotaksilari yangi muammoga duch keldi: Yoʻlovchilar haydovchisiz salonda oʻzini tuta olmayaptiKecha, 22:59Kaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKaliforniyada Tesla kafega borib urildi: qurbonlar va jarohatlanganlar borKecha, 22:23Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiCobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildiKecha, 20:00Elektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiElektromobillar poygasi: BYD kompaniyasi Teslaʼni ortda qoldirib, yetakchilikni saqlab qoldiKecha, 16:55Gunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiGunther Werks kompaniyasi 1067 ot kuchiga ega Porsche 911 Slantnose modelini taqdim etdiKecha, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Audi Nuvolari superkarini taqdim etdi: 987 ot kuchi va 350 km/soatdan yuqori tezlik
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi