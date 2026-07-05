BMW va ALPINA ittifoqi: 2027-yilda yangi avlod lyuks modellari taqdim etiladi
Germaniyaning BMW konserni ALPINA brendini toʻliq oʻz nazoratiga olganidan soʻng, ushbu markaning yangi davrini boshlab beruvchi ilk modellarni chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. Maʼlum qilinishicha, 2027-yilda yangilangan BMW 7 Series bazasidagi ALPINA B7 sedani va BMW X7 G67 asosidagi yangi avlod ALPINA XB7 krossoveri debyut qiladi. Bu qadam brendning mustaqil tyuning-atelyedan yirik avtogigantning ajralmas boʻlagiga aylanishidagi muhim bosqich hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yaqinda namoyish etilgan yangi ALPINA konseptiga qaramay, seriyali modellar uning dizaynidan deyarli foydalanmaydi. Bunga sabab sifatida B7 va XB7 ishlanmalari konsept-kar taqdimotidan avvalroq yakunlangani koʻrsatilmoqda. Shunga qaramay, avtomobillar brendning yangi oʻziga xosligini aks ettiruvchi yangilangan logotip, koʻp simli klassik gʻildirak disklari va interyerdagi eksklyuziv bezak materiallarini saqlab qoladi. BMW rahbariyati ALPINA falsafasini oʻzgartirmaslikka qaror qilgan.
Sport emas, balki hashamat va qulaylikBMW iyerarxiyasida ALPINA brendi oʻziga xos oʻringa ega boʻladi. Agar BMW M boʻlinmasi maksimal dinamika va sport xarakteriga urgʻu bersa, ALPINA anʼanaviy ravishda yuqori quvvatni mislsiz qulaylik va hashamat bilan uygʻunlashtiradi. Kompaniya ichida ALPINA B7 modeli G72 indeksi ostida ishlab chiqilmoqda. Bu shuni anglatadiki, hozirgi flagman sedan bir vaqtning oʻzida uchta yoʻnalishda taqdim etiladi: standart G70, zirhlangan G73 va lyuks toifasidagi G72.
Dvigatellar qatoriga kelsak, ALPINA B7 ham olti silindrli, ham V8 agregatlari bilan jihozlanishi kutilmoqda. Bazaviy versiya BMW 740 xDrive asosida qurilsa, top-modifikatsiya S68 V8 dvigateliga ega boʻladi. Shunisi qiziqki, brend hozircha toʻliq elektrlashtirilgan i7 bazasidagi ALPINA modelini chiqarishni rejalashtirmayapti. Kompaniya anʼanaviy ichki yonuv dvigatellari brendning hozirgi mijozlari va bozordagi mavqeyiga koʻproq mos keladi deb hisoblaydi.
BMW X7 krossoverining yangi avlodi ham ALPINA XB7 versiyasini oladi. Ushbu model ham sedandagi kabi qayta sozlangan osma (podveska) va qulaylikka yoʻnaltirilgan dizayn yechimlari bilan ajralib turadi. BMW oʻzining yangi strategiyasida ALPINA brendini "hashamat qatlami" deb atamoqda — bu segment oddiy BMW modellaridan yuqori, biroq Rolls-Royce avtomobillaridan bir pogʻona pastda joylashadi.
Mercedes-Maybach bilan raqobatAslida bu strategiya Mercedes-Maybach modellariga toʻgʻridan-toʻgʻri javobdir. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, 2028-yilda BMW bozorda Mercedes-Maybach GLS bilan raqobatlasha oladigan yana bir yangi ALPINA modelini chiqarishni maqsad qilgan. Shu tariqa, bir necha yil avval yakunlangan xarid bitimi oddiy tyuning-atelyeni sotib olishdan, dunyo avtomobil bozorining eng daromadli segmenti — ultra-lyuks avtomobillar toifasida mustahkam oʻrin egallashga qaratilgan keng koʻlamli loyihaga aylandi.
- ALPINA B7 — 2027-yilda sotuvga chiqishi kutilmoqda;
- ALPINA XB7 — yangi avlod krossoveri;
- S68 V8 — flagman modellar uchun asosiy dvigatel;
- 2028-yil — yangi lyuks krossoverning debyuti.
…