Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqib

·0·Avto
Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqib

Renault guruhiga tegishli Dacia brendi oʻzining yangi flagman modeli — Striker universalini rasman namoyish etdi. Mazkur avtomobil brendning modellar qatorida Duster va Bigster oʻrtasidan joy olib, oʻzining keng sigʻimi va hamyonbop narxi bilan bozorning yetakchi vakili hisoblangan Skoda Octavia bilan raqobatlashishni maqsad qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model krossoverlarga xos yuqori oʻtuvchanlik va universallarning amaliyligini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dacia Striker brend tarixidagi eng uzun avtomobilga aylandi — uning uzunligi 4620 mm ni tashkil etadi. Tashqi koʻrinishidan u yoʻl tanlamaslarga xos plastik himoya qoplamalari va T-simon svetodiodli optikasi bilan ajralib turadi. Avtomobilning klirensi (yer bilan masofasi) 190 mm ni, toʻliq uzatmali (4x4) talqinida esa 200 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar Striker modelini nafaqat shahar koʻchalarida, balki yengil yoʻlsizlik sharoitida ham ishonchli harakatlanishini taʼminlaydi.

Amaliylik va zamonaviy texnologiyalar

Avtomobil interyeri besh nafar yoʻlovchi uchun moʻljallangan boʻlib, asosiy eʼtibor qulaylik va kenglikka qaratilgan. Bagaj boʻlmasining hajmi 600 litrni tashkil etadi, bu esa oʻz toifasidagi eng yaxshi koʻrsatkichlardan biridir. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich mashhur Skoda Octavia bilan deyarli bir xil. Orqa oʻrindiqlar Easy Fold tizimi yordamida oson yigʻiladi, bu esa yuk tashish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Hatto bazaviy komplektatsiyada ham Striker zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Xususan, haydovchi ixtiyorida 7 dyuymli raqamli asboblar paneli va 10 dyuymli multimedia ekrani mavjud. Shuningdek, orqa koʻrinish kamerasi, parkovka datchiklari va My Safety tugmasi orqali boshqariladigan elektron yordamchilar majmuasi standart jihozlar roʻyxatiga kiritilgan.

Gibrid dvigatellar va toʻliq uzatma tizimi

Dacia Striker savdolar boshida faqat gibrid kuch qurilmalari bilan taklif etiladi. Ishlab chiqaruvchi ikki xil modifikatsiyani taqdim etgan:

  • Hybrid 155: Old uzatmali talqin boʻlib, 1,8 litrli 109 ot kuchiga ega atmosferali dvigatel va 49 ot kuchidagi elektromotor bilan jihozlangan. Shahar sharoitida u vaqtning 80 foizigacha faqat elektr energiyasida harakatlana oladi.
  • Hybrid 150 4x4: Toʻliq uzatmali talqin boʻlib, 1,2 litrli turbo dvigatel (140 o.k.) va orqa oʻqda joylashgan 31 ot kuchiga ega alohida elektromotordan iborat. U olti pogʻonali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan ishlaydi.
Toʻliq uzatmali versiya uchun beshta harakatlanish rejimi (Auto, Eco, Snow, Mud/Sand va Off-Road) koʻzda tutilgan. Bu esa avtomobilning turli yoʻl qoplamalarida maksimal darajada samarali ishlashiga xizmat qiladi. Shuningdek, Striker modelida tepalikdan tushishda yordam beruvchi maxsus tizim ham oʻrnatilgan.

CMF-B platformasida qurilgan ushbu model yaqin vaqt ichida Yevropa va Buyuk Britaniya bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Boshlangʻich narx 25 000 yevro atrofida boʻlishi belgilangan. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham gibrid krossover va universallarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, Dacia Striker kabi tejamkor va keng sigʻimli modellar kelajakda mahalliy haydovchilar eʼtiborini tortishi mumkin.

ДасиаStrikerGibridAvtomobilYangilik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Kecha, 17:23BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaKecha, 13:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiKecha, 01:54Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiKecha, 01:22«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi10.07, 22:11Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilik10.07, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?