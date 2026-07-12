Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqib
Renault guruhiga tegishli Dacia brendi oʻzining yangi flagman modeli — Striker universalini rasman namoyish etdi. Mazkur avtomobil brendning modellar qatorida Duster va Bigster oʻrtasidan joy olib, oʻzining keng sigʻimi va hamyonbop narxi bilan bozorning yetakchi vakili hisoblangan Skoda Octavia bilan raqobatlashishni maqsad qilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model krossoverlarga xos yuqori oʻtuvchanlik va universallarning amaliyligini oʻzida mujassam etgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dacia Striker brend tarixidagi eng uzun avtomobilga aylandi — uning uzunligi 4620 mm ni tashkil etadi. Tashqi koʻrinishidan u yoʻl tanlamaslarga xos plastik himoya qoplamalari va T-simon svetodiodli optikasi bilan ajralib turadi. Avtomobilning klirensi (yer bilan masofasi) 190 mm ni, toʻliq uzatmali (4x4) talqinida esa 200 mm ni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar Striker modelini nafaqat shahar koʻchalarida, balki yengil yoʻlsizlik sharoitida ham ishonchli harakatlanishini taʼminlaydi.
Amaliylik va zamonaviy texnologiyalarAvtomobil interyeri besh nafar yoʻlovchi uchun moʻljallangan boʻlib, asosiy eʼtibor qulaylik va kenglikka qaratilgan. Bagaj boʻlmasining hajmi 600 litrni tashkil etadi, bu esa oʻz toifasidagi eng yaxshi koʻrsatkichlardan biridir. Taqqoslash uchun, bu koʻrsatkich mashhur Skoda Octavia bilan deyarli bir xil. Orqa oʻrindiqlar Easy Fold tizimi yordamida oson yigʻiladi, bu esa yuk tashish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.
Hatto bazaviy komplektatsiyada ham Striker zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Xususan, haydovchi ixtiyorida 7 dyuymli raqamli asboblar paneli va 10 dyuymli multimedia ekrani mavjud. Shuningdek, orqa koʻrinish kamerasi, parkovka datchiklari va My Safety tugmasi orqali boshqariladigan elektron yordamchilar majmuasi standart jihozlar roʻyxatiga kiritilgan.
Gibrid dvigatellar va toʻliq uzatma tizimiDacia Striker savdolar boshida faqat gibrid kuch qurilmalari bilan taklif etiladi. Ishlab chiqaruvchi ikki xil modifikatsiyani taqdim etgan:
- Hybrid 155: Old uzatmali talqin boʻlib, 1,8 litrli 109 ot kuchiga ega atmosferali dvigatel va 49 ot kuchidagi elektromotor bilan jihozlangan. Shahar sharoitida u vaqtning 80 foizigacha faqat elektr energiyasida harakatlana oladi.
- Hybrid 150 4x4: Toʻliq uzatmali talqin boʻlib, 1,2 litrli turbo dvigatel (140 o.k.) va orqa oʻqda joylashgan 31 ot kuchiga ega alohida elektromotordan iborat. U olti pogʻonali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan ishlaydi.
CMF-B platformasida qurilgan ushbu model yaqin vaqt ichida Yevropa va Buyuk Britaniya bozorlarida sotuvga chiqishi kutilmoqda. Boshlangʻich narx 25 000 yevro atrofida boʻlishi belgilangan. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham gibrid krossover va universallarga talab ortib borayotganini hisobga olsak, Dacia Striker kabi tejamkor va keng sigʻimli modellar kelajakda mahalliy haydovchilar eʼtiborini tortishi mumkin.
…