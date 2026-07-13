Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlum
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi avtomobil bozoridagi ekspansiyasini davom ettirmoqda. Kompaniyaning uchinchi modeli va birinchi gibrid krossoveri boʻlmish Xiaomi Sky Nomad N90 Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi bazasida rasman sertifikatdan oʻtdi. Ushbu yangilik brendning elektr sedan SU7 va kutilayotgan YU7 krossoveridan keyingi muhim qadami boʻlib, u bozorda Li Auto L9 kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sky Nomad N90 modeli Xiaomi Kunlun yangi platformasiga asoslangan boʻlib, ishlab chiqaruvchi uni shunchaki transport vositasi emas, balki gʻildirak ustidagi "yashash maydoni" sifatida taʼriflamoqda. Avtomobilning asosiy oʻziga xosligi uning salonidagi moslashuvchanlikdir: butun salon boʻylab oʻrnatilgan uzun yoʻnaltirgichlar oʻrindiqlar va markaziy konsolni erkin harakatlantirish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchilarga ichki makonni oʻz ehtiyojlariga koʻra transformatsiya qilish imkonini beradi.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatixbt.com maʼlumotiga koʻra, krossover ketma-ket gibrid (EREV) tizimi bilan jihozlangan. Unda 1,5 litrli, 152 ot kuchiga ega turbomotor faqat generator vazifasini bajaradi, gʻildiraklarni esa ikkita elektr dvigatel harakatga keltiradi. Umumiy quvvati 421 ot kuchiga (310 kW) teng boʻlgan ushbu tizim toʻliq uzatmali (AWD) boshqaruvni taʼminlaydi. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 190 km bilan cheklangan.
Eng hayratlanarli jihati shundaki, Sky Nomad N90 sigʻimi 76 kW·soat boʻlgan akkumulyator bilan jihozlangan. Bu unga faqat elektr energiyasining oʻzida 370 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi (WLTC sikli boʻyicha). Bu koʻrsatkich koʻplab toʻliq elektrli avtomobillarning imkoniyatlariga yaqin boʻlib, shaharlararo uzoq safarlarda benzin sarfini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.
Konform va innovatsion yechimlarXiaomi yangi krossoverni besh va etti oʻrinli variantlarda taklif etadi. Avtomobilning oʻlchamlari ham haybatli: uzunligi 5285 mm, kengligi 1998 mm va balandligi 1825 mm ni tashkil etadi. Shuningdek, sayohat ishqibozlari uchun tom qismida maxsus chodiri boʻlgan, balandligi 1925 mm ga teng kemping modifikatsiyasi ham sotuvga chiqishi rejalashtirilgan.
Salonda yoʻlovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan boʻlib, quyidagi innovatsiyalar diqqatga sazovordir:
- Old oʻrindiqlarning 180 darajaga burilishi;
- Ikkinchi qatorda "nol gravitatsiya" effektiga ega qulay oʻrindiqlar;
- Shiftga oʻrnatilgan katta ekran va proyektor oʻrnatish imkoniyati;
- Ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun alohida iqlim nazorati displeyi;
- Harakatlanuvchi stollar va mobil markaziy konsol.
…