Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlum

·14·Avto
Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlum

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi avtomobil bozoridagi ekspansiyasini davom ettirmoqda. Kompaniyaning uchinchi modeli va birinchi gibrid krossoveri boʻlmish Xiaomi Sky Nomad N90 Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi bazasida rasman sertifikatdan oʻtdi. Ushbu yangilik brendning elektr sedan SU7 va kutilayotgan YU7 krossoveridan keyingi muhim qadami boʻlib, u bozorda Li Auto L9 kabi mashhur modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sky Nomad N90 modeli Xiaomi Kunlun yangi platformasiga asoslangan boʻlib, ishlab chiqaruvchi uni shunchaki transport vositasi emas, balki gʻildirak ustidagi "yashash maydoni" sifatida taʼriflamoqda. Avtomobilning asosiy oʻziga xosligi uning salonidagi moslashuvchanlikdir: butun salon boʻylab oʻrnatilgan uzun yoʻnaltirgichlar oʻrindiqlar va markaziy konsolni erkin harakatlantirish imkonini beradi. Bu esa foydalanuvchilarga ichki makonni oʻz ehtiyojlariga koʻra transformatsiya qilish imkonini beradi.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, krossover ketma-ket gibrid (EREV) tizimi bilan jihozlangan. Unda 1,5 litrli, 152 ot kuchiga ega turbomotor faqat generator vazifasini bajaradi, gʻildiraklarni esa ikkita elektr dvigatel harakatga keltiradi. Umumiy quvvati 421 ot kuchiga (310 kW) teng boʻlgan ushbu tizim toʻliq uzatmali (AWD) boshqaruvni taʼminlaydi. Avtomobilning maksimal tezligi soatiga 190 km bilan cheklangan.

Eng hayratlanarli jihati shundaki, Sky Nomad N90 sigʻimi 76 kW·soat boʻlgan akkumulyator bilan jihozlangan. Bu unga faqat elektr energiyasining oʻzida 370 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi (WLTC sikli boʻyicha). Bu koʻrsatkich koʻplab toʻliq elektrli avtomobillarning imkoniyatlariga yaqin boʻlib, shaharlararo uzoq safarlarda benzin sarfini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi.

Konform va innovatsion yechimlar

Xiaomi yangi krossoverni besh va etti oʻrinli variantlarda taklif etadi. Avtomobilning oʻlchamlari ham haybatli: uzunligi 5285 mm, kengligi 1998 mm va balandligi 1825 mm ni tashkil etadi. Shuningdek, sayohat ishqibozlari uchun tom qismida maxsus chodiri boʻlgan, balandligi 1925 mm ga teng kemping modifikatsiyasi ham sotuvga chiqishi rejalashtirilgan.

Salonda yoʻlovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilgan boʻlib, quyidagi innovatsiyalar diqqatga sazovordir:

  • Old oʻrindiqlarning 180 darajaga burilishi;
  • Ikkinchi qatorda "nol gravitatsiya" effektiga ega qulay oʻrindiqlar;
  • Shiftga oʻrnatilgan katta ekran va proyektor oʻrnatish imkoniyati;
  • Ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun alohida iqlim nazorati displeyi;
  • Harakatlanuvchi stollar va mobil markaziy konsol.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida gibrid krossoverlarga boʻlgan talab ortib borayotgan bir paytda, Xiaomi Sky Nomad N90 modeli BYD va Li Auto kabi brendlarning premium segmentdagi modellariga munosib muqobil boʻlishi mumkin. Hozircha avtomobilning rasmiy narxi va sotuvga chiqish sanasi ochiqlanmagan boʻlsa-da, mutaxassislar uning texnologik ustunligi sababli yuqori talabga ega boʻlishini bashorat qilishmoqda.

XiaomiSky Nomad N90GibridKrossoverAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBugun, 04:55Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiVolkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradiBugun, 03:29Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiYangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiBugun, 02:21Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiGeely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiBugun, 00:58Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiXitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiBugun, 00:29Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiMazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiKecha, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari