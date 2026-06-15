Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi

·0·Avto
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi

Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining yangi va kutilayotgan Lada Azimut krossoverlarini seriyali ishlab chiqarish oldidan yakuniy tayyorgarlik bosqichiga kirdi. Maʼlum qilinishicha, barcha mavjud ranglardagi avtomobillar turkumi zavod hududiga qaytib kelgan. Bu haqda KhaDm insayderi tayanib ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu avtomobillar dilerlik markazlariga sotuv uchun emas, balki zavodning ilmiy-texnik markazida oʻtkazilgan keng koʻlamli sinovlardan soʻng qaytgan. Lada Azimut modeli korxonaning yangi vibrostendida sinovdan oʻtgan ilk avtomobil boʻldi. Bu jarayon detallarning chidamliligi va resursini tekshirishda hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.

Texnik xususiyatlar va jihozlanishi

Yangi krossover dastlabki bosqichda faqat benzinli dvigatellar bilan taʼminlanadi. Xaridorlarga ikki xil tanlov taklif etiladi: 1,6 litrli (120 ot kuchi) va 1,8 litrli (132 ot kuchi) agregatlar. Birinchi ishlab chiqarish yilida boshqa turdagi kuch qurilmalari, jumladan, gibrid yoki dizel versiyalari koʻzda tutilmagan.

Lada Azimut oʻz segmenti uchun kutilmagan darajadagi boy jihozlarga ega boʻlishi aytilmoqda. Hatto boshlangʻich komplektatsiyalarda ham quyidagi imkoniyatlar mavjud boʻladi:

  • Iqlim nazorati (klimat-kontrol) tizimi;
  • Virtual asboblar paneli;
  • Zamonaviy multimedia tizimi;
  • Xavfsizlik va qulaylikni taʼminlovchi elektron yordamchilar.

AvtoVAZ rejasiga koʻra, modelni seriyali ishlab chiqarish sentyabr oyida, yaʼni zavodning yozgi korporativ taʼtilidan soʻng boshlanadi. Avtomobil bozorda uch xil asosiy komplektatsiyada taqdim etilishi kutilmoqda.

Narxlar va bozor kutuvlari

Yangi krossoverning narxi 2,2 milliondan 2,7 million rublgacha boʻlishi taxmin qilinmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ushbu model hozircha rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Lada brendining mamlakatimizdagi ommabopligini inobatga olsak, kelajakda uning kirib kelishi ehtimoli mavjud. Biroq, mahalliylashtirilgan Chevrolet va BYD modellari bilan raqobat sharoitida narx masalasi asosiy omil boʻlib qoladi.

Ekspertlarning fikricha, Lada Azimut modeli AvtoVAZ uchun texnologik sakrash boʻlishi mumkin. Seriyali qoliplarda tayyorlangan detallarning vibrostendda muvaffaqiyatli sinovdan oʻtishi, avtomobilning uzoq muddatli ekspluatatsiyaga tayyorligini bildiradi. Endilikda barcha eʼtibor sentyabr oyidagi rasmiy taqdimot va konveyerning ishga tushishiga qaratilgan.

LadaAvtoVAZLada AzimutKrossoverAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiCFMoto V4 SR-RR: Xitoyning eng tezkor mototsikli yangi rekord oʻrnatdiBugun, 09:58Renault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiRenault rahbari yangi Twingo rulida Parij koʻchalarini kezdi: Brendning qayta tugʻilishiBugun, 09:27Kia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniKia tijorat avtomobillari segmentida inqilob qilmoqda: 2026-yilning eng kutilgan furgoniBugun, 08:59Buyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBuyuk Britaniya elektromobillarga oʻtish talablarini yumshatishga tayyorlanmoqdaBugun, 08:56Xitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiXitoy akkumulyator bozorida katta oʻzgarish: LG oʻrnini CATL va BYD egalladiBugun, 08:56Bovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBovensiepen 05 GT: Alpina anʼanalari asosida yaratilgan 790 ot kuchiga ega super-universalBugun, 23:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi