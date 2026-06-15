Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Rossiyaning AvtoVAZ konserni oʻzining yangi va kutilayotgan Lada Azimut krossoverlarini seriyali ishlab chiqarish oldidan yakuniy tayyorgarlik bosqichiga kirdi. Maʼlum qilinishicha, barcha mavjud ranglardagi avtomobillar turkumi zavod hududiga qaytib kelgan. Bu haqda KhaDm insayderi tayanib ixbt.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu avtomobillar dilerlik markazlariga sotuv uchun emas, balki zavodning ilmiy-texnik markazida oʻtkazilgan keng koʻlamli sinovlardan soʻng qaytgan. Lada Azimut modeli korxonaning yangi vibrostendida sinovdan oʻtgan ilk avtomobil boʻldi. Bu jarayon detallarning chidamliligi va resursini tekshirishda hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.
Texnik xususiyatlar va jihozlanishiYangi krossover dastlabki bosqichda faqat benzinli dvigatellar bilan taʼminlanadi. Xaridorlarga ikki xil tanlov taklif etiladi: 1,6 litrli (120 ot kuchi) va 1,8 litrli (132 ot kuchi) agregatlar. Birinchi ishlab chiqarish yilida boshqa turdagi kuch qurilmalari, jumladan, gibrid yoki dizel versiyalari koʻzda tutilmagan.
Lada Azimut oʻz segmenti uchun kutilmagan darajadagi boy jihozlarga ega boʻlishi aytilmoqda. Hatto boshlangʻich komplektatsiyalarda ham quyidagi imkoniyatlar mavjud boʻladi:
- Iqlim nazorati (klimat-kontrol) tizimi;
- Virtual asboblar paneli;
- Zamonaviy multimedia tizimi;
- Xavfsizlik va qulaylikni taʼminlovchi elektron yordamchilar.
AvtoVAZ rejasiga koʻra, modelni seriyali ishlab chiqarish sentyabr oyida, yaʼni zavodning yozgi korporativ taʼtilidan soʻng boshlanadi. Avtomobil bozorda uch xil asosiy komplektatsiyada taqdim etilishi kutilmoqda.
Narxlar va bozor kutuvlariYangi krossoverning narxi 2,2 milliondan 2,7 million rublgacha boʻlishi taxmin qilinmoqda. Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ushbu model hozircha rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, Lada brendining mamlakatimizdagi ommabopligini inobatga olsak, kelajakda uning kirib kelishi ehtimoli mavjud. Biroq, mahalliylashtirilgan Chevrolet va BYD modellari bilan raqobat sharoitida narx masalasi asosiy omil boʻlib qoladi.
Ekspertlarning fikricha, Lada Azimut modeli AvtoVAZ uchun texnologik sakrash boʻlishi mumkin. Seriyali qoliplarda tayyorlangan detallarning vibrostendda muvaffaqiyatli sinovdan oʻtishi, avtomobilning uzoq muddatli ekspluatatsiyaga tayyorligini bildiradi. Endilikda barcha eʼtibor sentyabr oyidagi rasmiy taqdimot va konveyerning ishga tushishiga qaratilgan.
…