Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimi
Yaponiya avtosanoatining giganti Honda kompaniyasi oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan Fit xetchbekining yangilangan versiyasini rasman namoyish etdi. Ushbu model nafaqat oʻz vatanida, balki jahon bozorida ham ixchamligi va tejamkorligi bilan yuqori nufuzga ega. Yangilangan model texnik jihatdan takomillashtirilgan boʻlib, endilikda u yanada kuchliroq gibrid tizim va kengaytirilgan opsiyalar toʻplamini taklif etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning tashqi koʻrinishi sezilarli oʻzgarishlarga uchramagan. Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyadan farqli oʻlaroq, Yaponiya modifikatsiyasi 2022-yildagi restayling dizaynini saqlab qolgan. Asosiy eʼtibor komplektatsiyalar tarkibini boyitishga qaratilgan. Xususan, avvalgi Home varianti oʻrnini yangi Z komplektatsiyasi egalladi. Ushbu versiya sportcha RS modelidan olingan old va orqa bamperlar bilan jihozlangan.
Interyer va qulaylikdagi yangiliklarAvtomobil ichki qismida haydovchi va yoʻlovchilar uchun qulaylik darajasi oshirilgan. Yangi Honda Fit uch simli charm rul, oʻrindiqlarni isitish tizimi va shovqinni kamaytiruvchi akustik oynalar bilan taʼminlangan. Shuningdek, salon ichida 9 dyuymli multimedia ekrani, smartfonlar uchun simsiz quvvatlash qurilmasi va 360 darajali koʻrinishni taʼminlovchi kameralar tizimi oʻrnatilgan.
Honda Fit modelining oʻziga xos jihati boʻlgan Magic Seats tizimi yangi modelda ham saqlab qolingan. Ushbu tizim salonni transformatsiya qilish orqali yirik hajmli yuklarni tashishda misli koʻrilmagan qulaylik yaratadi. Bu xususiyat modelni nafaqat shahar ichidagi qatnovlar, balki oilaviy sayohatlar uchun ham jozibador qiladi.
Texnik xarakteristikalar va dvigatelTexnik jihatdan avtomobil ikki xil quvvat qurilmasi bilan taklif etilmoqda. Boshlangʻich versiyalar 1,5 litrli, 116 ot kuchiga ega benzinli dvigatel va variator (CVT) bilan jihozlangan. Eng qiziqarli jihati — e:HEV gibrid tizimi boʻlib, uning umumiy quvvati 123 ot kuchiga yetkazilgan. Sport yoʻnalishidagi RS versiyasi endilikda faqat gibrid koʻrinishida sotiladi va u qayta sozlangan podveskaga ega.
Yangi Honda Fit modellarining deyarli barchasi, jumladan, yoʻltanlamas koʻrinishidagi Crosstar varianti ham toʻliq uzatma (4WD) tizimi bilan buyurtma qilinishi mumkin. Faqatgina sportcha RS versiyasi bundan mustasno — u faqat oldi uzatmali boʻlib qoladi. Bu esa modelning turli iqlim va yoʻl sharoitlarida universalligini oshiradi.
Narxlar masalasiga kelsak, Yaponiya bozorida yangilangan Honda Fit sotuvlari allaqachon boshlangan. Boshlangʻich benzinli versiya taxminan 11,1 ming dollardan boshlanadi. Eng qimmat va toʻliq jihozlangan gibrid Crosstar varianti esa 18,2 ming dollar atrofida baholanmoqda. Maʼlumot uchun, Honda Fit modeli 25 yillik tarixi davomida birgina Yaponiyaning oʻzida 3,25 million nusxada sotilgan boʻlib, brendning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biri hisoblanadi.
…