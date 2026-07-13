Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimi

·16·Avto
Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimi

Yaponiya avtosanoatining giganti Honda kompaniyasi oʻzining eng mashhur modellaridan biri boʻlgan Fit xetchbekining yangilangan versiyasini rasman namoyish etdi. Ushbu model nafaqat oʻz vatanida, balki jahon bozorida ham ixchamligi va tejamkorligi bilan yuqori nufuzga ega. Yangilangan model texnik jihatdan takomillashtirilgan boʻlib, endilikda u yanada kuchliroq gibrid tizim va kengaytirilgan opsiyalar toʻplamini taklif etmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning tashqi koʻrinishi sezilarli oʻzgarishlarga uchramagan. Xitoy bozori uchun moʻljallangan versiyadan farqli oʻlaroq, Yaponiya modifikatsiyasi 2022-yildagi restayling dizaynini saqlab qolgan. Asosiy eʼtibor komplektatsiyalar tarkibini boyitishga qaratilgan. Xususan, avvalgi Home varianti oʻrnini yangi Z komplektatsiyasi egalladi. Ushbu versiya sportcha RS modelidan olingan old va orqa bamperlar bilan jihozlangan.

Interyer va qulaylikdagi yangiliklar

Avtomobil ichki qismida haydovchi va yoʻlovchilar uchun qulaylik darajasi oshirilgan. Yangi Honda Fit uch simli charm rul, oʻrindiqlarni isitish tizimi va shovqinni kamaytiruvchi akustik oynalar bilan taʼminlangan. Shuningdek, salon ichida 9 dyuymli multimedia ekrani, smartfonlar uchun simsiz quvvatlash qurilmasi va 360 darajali koʻrinishni taʼminlovchi kameralar tizimi oʻrnatilgan.

Honda Fit modelining oʻziga xos jihati boʻlgan Magic Seats tizimi yangi modelda ham saqlab qolingan. Ushbu tizim salonni transformatsiya qilish orqali yirik hajmli yuklarni tashishda misli koʻrilmagan qulaylik yaratadi. Bu xususiyat modelni nafaqat shahar ichidagi qatnovlar, balki oilaviy sayohatlar uchun ham jozibador qiladi.

Texnik xarakteristikalar va dvigatel

Texnik jihatdan avtomobil ikki xil quvvat qurilmasi bilan taklif etilmoqda. Boshlangʻich versiyalar 1,5 litrli, 116 ot kuchiga ega benzinli dvigatel va variator (CVT) bilan jihozlangan. Eng qiziqarli jihati — e:HEV gibrid tizimi boʻlib, uning umumiy quvvati 123 ot kuchiga yetkazilgan. Sport yoʻnalishidagi RS versiyasi endilikda faqat gibrid koʻrinishida sotiladi va u qayta sozlangan podveskaga ega.

Yangi Honda Fit modellarining deyarli barchasi, jumladan, yoʻltanlamas koʻrinishidagi Crosstar varianti ham toʻliq uzatma (4WD) tizimi bilan buyurtma qilinishi mumkin. Faqatgina sportcha RS versiyasi bundan mustasno — u faqat oldi uzatmali boʻlib qoladi. Bu esa modelning turli iqlim va yoʻl sharoitlarida universalligini oshiradi.

Narxlar masalasiga kelsak, Yaponiya bozorida yangilangan Honda Fit sotuvlari allaqachon boshlangan. Boshlangʻich benzinli versiya taxminan 11,1 ming dollardan boshlanadi. Eng qimmat va toʻliq jihozlangan gibrid Crosstar varianti esa 18,2 ming dollar atrofida baholanmoqda. Maʼlumot uchun, Honda Fit modeli 25 yillik tarixi davomida birgina Yaponiyaning oʻzida 3,25 million nusxada sotilgan boʻlib, brendning eng muvaffaqiyatli loyihalaridan biri hisoblanadi.

HondaHonda FitAvtomobilGibridYaponiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiGeely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiBugun, 00:58Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiXitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiBugun, 00:29Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiMazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiKecha, 14:23Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiXavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiKecha, 13:28O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiO‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiKecha, 12:56Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaToyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaKecha, 12:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari