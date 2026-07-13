Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradi
Germaniyaning Volkswagen Group avtokonserni oʻz tarixidagi eng yirik biznesni soddalashtirish dasturini eʼlon qildi. Kompaniya xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish maqsadida ishlab chiqarilayotgan avtomobil modellari sonini 50 foizga, butlovchi qismlar va komplektatsiyalar variantlarini esa 75 foizga qisqartirishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik qadam brendning global bozordagi raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun oʻta muhim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reuters agentligi xabar berishicha, ushbu takliflar Volkswagen kuzatuv kengashiga taqdim etilgan "Kelajak rejasi" doirasida ishlab chiqilgan. Kompaniya rahbariyati asosiy eʼtiborni bozorning eng talabgir segmentlariga qaratishni, ishlab chiqarish murakkabligini pasaytirishni va boʻshagan resurslarni muhim texnologiyalarni rivojlantirishga yoʻnaltirishni maqsad qilgan. Bu chora-tadbirlar foyda marjasining pasayishi va tarif cheklovlari fonida amalga oshirilmoqda.
Raqobat va ishlab chiqarish quvvatlarini moslashtirishHozirgi vaqtda Volkswagen Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchilari tomonidan kuchayib borayotgan raqobat va qatʼiy ekologik talablar bosimi ostida qolmoqda. Shu sababli, kompaniya yillik ishlab chiqarish quvvatini pandemiyadan oldingi 12 million donadan 9 million donagacha tushirishni koʻzlamoqda. Bu bozorning real holatiga moslashish va ortiqcha xarajatlardan qochish imkonini beradi.
Kompaniya bosh direktori Oliver Blume (Oliver Blume) taʼkidlashicha, Volkswagen 2030-yilga borib dunyodagi eng jozibador avtomobil kompaniyasiga aylanishni maqsad qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, strategiya biznes murakkabligini kamaytirish, investitsiyalarni asosiy texnologiyalarga jamlash va mahsulotlarni mintaqaviy bozorlarga moslashtirishga asoslanadi. Bu jarayonda raqamlashtirish va sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalaniladi.
Strukturaviy oʻzgarishlar va ijtimoiy qarshiliklarIslohotlarning yana bir muhim yoʻnalishi — avtomobil platformalari, elektron arxitektura va dasturiy taʼminot tizimlarini turli mintaqalar uchun unifikatsiya qilishdir. Bu Gʻarb va Sharq bozorlari uchun ishlab chiqariladigan modellar oʻrtasidagi texnik tafovutni kamaytiradi va umumiy servis yechimlarini joriy etishni osonlashtiradi. Biroq, bunday keng koʻlamli oʻzgarishlar Germaniyadagi ishchi uyushmalari tomonidan qarshilikka uchramoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, dastlabki rejada Germaniyadagi toʻrtta zavodni yopish va 100 minggacha ish oʻrnini qisqartirish koʻzda tutilgan edi. Ammo Germaniya korporativ boshqaruv tizimida katta taʼsirga ega boʻlgan ishchi vakillari bu takliflarga qarshi chiqishdi. 9-iyul kuni boʻlib oʻtgan kengash yigʻilishidan soʻng berilgan rasmiy bayonotda zavodlarni yopish yoki xodimlarni ommaviy boʻshatish haqida maʼlumot berilmadi.
Volkswagen Group moliyaviy direktori Arno Antlitz (Arno Antlitz)ning qayd etishicha, avvalgi xarajatlarni tejash dasturlari hozirgi geosiyosiy va iqtisodiy vaziyatda yetarli boʻlmay qoldi. Shu sababli, kompaniya qaror qabul qilish bosqichlarini kamaytirishi va mahsulotlar portfelini tubdan qayta koʻrib chiqishi shart. Oʻzbekiston bozorida ham mashhur boʻlgan ushbu brendning yangi strategiyasi kelajakda modellarning yanada sifatli va texnologik boʻlishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
…