Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradi

·27·Avto
Volkswagen oʻz model qatorini 50 foizga qisqartirib, ishlab chiqarishni optimallashtiradi

Germaniyaning Volkswagen Group avtokonserni oʻz tarixidagi eng yirik biznesni soddalashtirish dasturini eʼlon qildi. Kompaniya xarajatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish maqsadida ishlab chiqarilayotgan avtomobil modellari sonini 50 foizga, butlovchi qismlar va komplektatsiyalar variantlarini esa 75 foizga qisqartirishni rejalashtirmoqda. Ushbu strategik qadam brendning global bozordagi raqobatbardoshligini saqlab qolish uchun oʻta muhim hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabar berishicha, ushbu takliflar Volkswagen kuzatuv kengashiga taqdim etilgan "Kelajak rejasi" doirasida ishlab chiqilgan. Kompaniya rahbariyati asosiy eʼtiborni bozorning eng talabgir segmentlariga qaratishni, ishlab chiqarish murakkabligini pasaytirishni va boʻshagan resurslarni muhim texnologiyalarni rivojlantirishga yoʻnaltirishni maqsad qilgan. Bu chora-tadbirlar foyda marjasining pasayishi va tarif cheklovlari fonida amalga oshirilmoqda.

Raqobat va ishlab chiqarish quvvatlarini moslashtirish

Hozirgi vaqtda Volkswagen Xitoy avtomobil ishlab chiqaruvchilari tomonidan kuchayib borayotgan raqobat va qatʼiy ekologik talablar bosimi ostida qolmoqda. Shu sababli, kompaniya yillik ishlab chiqarish quvvatini pandemiyadan oldingi 12 million donadan 9 million donagacha tushirishni koʻzlamoqda. Bu bozorning real holatiga moslashish va ortiqcha xarajatlardan qochish imkonini beradi.

Kompaniya bosh direktori Oliver Blume (Oliver Blume) taʼkidlashicha, Volkswagen 2030-yilga borib dunyodagi eng jozibador avtomobil kompaniyasiga aylanishni maqsad qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, strategiya biznes murakkabligini kamaytirish, investitsiyalarni asosiy texnologiyalarga jamlash va mahsulotlarni mintaqaviy bozorlarga moslashtirishga asoslanadi. Bu jarayonda raqamlashtirish va sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalaniladi.

Strukturaviy oʻzgarishlar va ijtimoiy qarshiliklar

Islohotlarning yana bir muhim yoʻnalishi — avtomobil platformalari, elektron arxitektura va dasturiy taʼminot tizimlarini turli mintaqalar uchun unifikatsiya qilishdir. Bu Gʻarb va Sharq bozorlari uchun ishlab chiqariladigan modellar oʻrtasidagi texnik tafovutni kamaytiradi va umumiy servis yechimlarini joriy etishni osonlashtiradi. Biroq, bunday keng koʻlamli oʻzgarishlar Germaniyadagi ishchi uyushmalari tomonidan qarshilikka uchramoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, dastlabki rejada Germaniyadagi toʻrtta zavodni yopish va 100 minggacha ish oʻrnini qisqartirish koʻzda tutilgan edi. Ammo Germaniya korporativ boshqaruv tizimida katta taʼsirga ega boʻlgan ishchi vakillari bu takliflarga qarshi chiqishdi. 9-iyul kuni boʻlib oʻtgan kengash yigʻilishidan soʻng berilgan rasmiy bayonotda zavodlarni yopish yoki xodimlarni ommaviy boʻshatish haqida maʼlumot berilmadi.

Volkswagen Group moliyaviy direktori Arno Antlitz (Arno Antlitz)ning qayd etishicha, avvalgi xarajatlarni tejash dasturlari hozirgi geosiyosiy va iqtisodiy vaziyatda yetarli boʻlmay qoldi. Shu sababli, kompaniya qaror qabul qilish bosqichlarini kamaytirishi va mahsulotlar portfelini tubdan qayta koʻrib chiqishi shart. Oʻzbekiston bozorida ham mashhur boʻlgan ushbu brendning yangi strategiyasi kelajakda modellarning yanada sifatli va texnologik boʻlishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

VolkswagenAvtomobilGermaniyaИнновацияИқтисодиёт
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57Yangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiYangilangan Honda Fit taqdim etildi: 123 ot kuchi va toʻliq uzatma tizimiBugun, 02:21Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiGeely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradiBugun, 00:58Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiXitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiBugun, 00:29Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiMazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiKecha, 14:23Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiXavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiKecha, 13:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari