Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»
Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Ispaniya va Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv oldidan muhit tobora qizib bormoqda. Fransiyalik himoyachi Ibrahima Konate raqib jamoa yulduzi Lamine Yamalning «Fransiya bizdan qoʻrqishi kerak» mazmunidagi bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Ushbu qarama-qarshilik nafaqat final yoʻllanmasi, balki ikki grand jamoa oʻrtasidagi prinsipial raqobat nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Yaqinda «Liverpul»dan Real Madrid safiga oʻtgan tajribali himoyachi Boston shahridagi matbuot anjumanida jamoasining ruhiy holati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, «uchranglilar» tashqi shovqinlarga eʼtibor bermasdan, oʻz oʻyinlariga eʼtibor qaratishni afzal koʻrishmoqda. Ibrahima Konate jamoada hech qanday qoʻrquv yoʻqligini va raqibning psixologik bosimlariga uchmasliklarini taʼkidladi.
«Tuzoqqa tushib qolmaymiz»«Fransiya Ispaniyadan qoʻrqadimi? Yoʻq. Rostini aytsam, biz oʻyin oldidan aytilayotgan gaplarga zarracha eʼtibor bermaymiz. Biz hech kimdan qoʻrqishimiz kerak emas. Eng muhimi — musobaqani qanday kamtarlik bilan boshlagan boʻlsak, shuni saqlab qolish va bunday tuzoqlarga tushmaslikdir», — deya taʼkidladi Ibrahima Konate. U Lamine Yamalning fikrlarini shunchaki shaxsiy qarash deb hisoblaydi.
Himoyachi Ispaniya terma jamoasining kuchiga munosib baho bergan holda, asosiy xavf faqat bir futbolchidan chiqmasligini aytdi. Uning fikricha, Ispaniya — bu faqat Lamine Yamal emas, balki yaxlit va kuchli mexanizmdir. Shu sababli, Didye Desham shogirdlari faqat birgina vingerga qarshi emas, balki butun jamoaga qarshi strategiya ustida ishlamoqda.
Oʻtmishdagi magʻlubiyatlar va yangi imkoniyatIspaniya soʻnggi yillarda Fransiya ustidan ustunlikka erishib kelmoqda. Xususan, Yevro-2024 yarim finalida ham «qizil furiya» gʻalaba qozongan edi. Ibrahima Konate oʻsha magʻlubiyatning sabablarini tahlil qilar ekan, oʻshanda himoya chizigʻida oʻzaro tushunish yetishmaganini tan oldi. Uning aytishicha, oʻsha tarkib ilk bor birga harakat qilgani natijaga salbiy taʼsir koʻrsatgan.
Jahon chempionati yarim finali Texas shtatining Arlington shahrida boʻlib oʻtadi. Ushbu bahs koʻpchilik mutaxassislar tomonidan «muddatidan oldin final» deb baholanmoqda. Ibrahima Konate va uning jamoadoshlari uchun bu oʻyin Yevropa chempionatidagi muvaffaqiyatsizlik uchun revansh olish imkoniyatidir. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya terma jamoasi tarkibida jiddiy yoʻqotishlar yoʻq va jamoa jangovar holatda.
Yakunda Ibrahima Konate oʻyin maydonda hal boʻlishini va barcha savollarga oʻsha yerda javob berilishini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, fransuzlar oʻz kuchiga ishonadi va jahon tojini qaytarib olish yoʻlida bor imkoniyatlarini ishga solishadi.
…