Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»

·0·Sport
Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»

Jahon chempionati yarim finali doirasidagi Ispaniya va Fransiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv oldidan muhit tobora qizib bormoqda. Fransiyalik himoyachi Ibrahima Konate raqib jamoa yulduzi Lamine Yamalning «Fransiya bizdan qoʻrqishi kerak» mazmunidagi bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Ushbu qarama-qarshilik nafaqat final yoʻllanmasi, balki ikki grand jamoa oʻrtasidagi prinsipial raqobat nuqtai nazaridan ham katta ahamiyatga ega. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Yaqinda «Liverpul»dan Real Madrid safiga oʻtgan tajribali himoyachi Boston shahridagi matbuot anjumanida jamoasining ruhiy holati haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, «uchranglilar» tashqi shovqinlarga eʼtibor bermasdan, oʻz oʻyinlariga eʼtibor qaratishni afzal koʻrishmoqda. Ibrahima Konate jamoada hech qanday qoʻrquv yoʻqligini va raqibning psixologik bosimlariga uchmasliklarini taʼkidladi.

«Tuzoqqa tushib qolmaymiz»

«Fransiya Ispaniyadan qoʻrqadimi? Yoʻq. Rostini aytsam, biz oʻyin oldidan aytilayotgan gaplarga zarracha eʼtibor bermaymiz. Biz hech kimdan qoʻrqishimiz kerak emas. Eng muhimi — musobaqani qanday kamtarlik bilan boshlagan boʻlsak, shuni saqlab qolish va bunday tuzoqlarga tushmaslikdir», — deya taʼkidladi Ibrahima Konate. U Lamine Yamalning fikrlarini shunchaki shaxsiy qarash deb hisoblaydi.

Himoyachi Ispaniya terma jamoasining kuchiga munosib baho bergan holda, asosiy xavf faqat bir futbolchidan chiqmasligini aytdi. Uning fikricha, Ispaniya — bu faqat Lamine Yamal emas, balki yaxlit va kuchli mexanizmdir. Shu sababli, Didye Desham shogirdlari faqat birgina vingerga qarshi emas, balki butun jamoaga qarshi strategiya ustida ishlamoqda.

Oʻtmishdagi magʻlubiyatlar va yangi imkoniyat

Ispaniya soʻnggi yillarda Fransiya ustidan ustunlikka erishib kelmoqda. Xususan, Yevro-2024 yarim finalida ham «qizil furiya» gʻalaba qozongan edi. Ibrahima Konate oʻsha magʻlubiyatning sabablarini tahlil qilar ekan, oʻshanda himoya chizigʻida oʻzaro tushunish yetishmaganini tan oldi. Uning aytishicha, oʻsha tarkib ilk bor birga harakat qilgani natijaga salbiy taʼsir koʻrsatgan.

Jahon chempionati yarim finali Texas shtatining Arlington shahrida boʻlib oʻtadi. Ushbu bahs koʻpchilik mutaxassislar tomonidan «muddatidan oldin final» deb baholanmoqda. Ibrahima Konate va uning jamoadoshlari uchun bu oʻyin Yevropa chempionatidagi muvaffaqiyatsizlik uchun revansh olish imkoniyatidir. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fransiya terma jamoasi tarkibida jiddiy yoʻqotishlar yoʻq va jamoa jangovar holatda.

Yakunda Ibrahima Konate oʻyin maydonda hal boʻlishini va barcha savollarga oʻsha yerda javob berilishini qoʻshimcha qildi. Uning soʻzlariga koʻra, fransuzlar oʻz kuchiga ishonadi va jahon tojini qaytarib olish yoʻlida bor imkoniyatlarini ishga solishadi.

ФранцияIspaniyaИбраима КонатеLamine YamalJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiReal Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:36Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiJud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiBugun, 02:17Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiMichael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiBugun, 01:58Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi