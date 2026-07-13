Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdi

·25·Texno
Olimlar dengiz bulutlarini yoritish orqali El-Ninyo hodisasini jilovlash yoʻlini topdi

Kaliforniya universiteti qoshidagi Skripps okeanografiya instituti olimlari iqlimiy ofatlarga sabab boʻluvchi El-Ninyo hodisasini jilovlashning yangi usulini taklif qilishdi. Tadqiqotchilar dengiz bulutlarini yoritish (Marine Cloud Brightening — MCB) texnologiyasi orqali Tinch okeanidagi ekstremal isish jarayonlarini sezilarli darajada yumshatish mumkinligini isbotladilar. Bu usul okean ustidagi bulutlarga mikroskopik aerozol zarralarini purkash orqali ularning quyosh nurini qaytarish qobiliyatini oshirishga asoslangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Science Advances jurnalida eʼlon qilingan tadqiqotga koʻra, mazkur loyiha sayyorani doimiy sovutish emas, balki aniq bir xavfli iqlimiy hodisalarga qisqa muddatli taʼsir koʻrsatish vositasi sifatida koʻrilmoqda. Olimlar Keyt Rike va Jessika Van boshchiligidagi guruh 2019-2020 yillarda Avstraliyada yuz bergan mudhish oʻrmon yongʻinlarini tabiiy tajriba namunasi sifatida oʻrganishdi. Oʻshanda atmosferaga koʻtarilgan ulkan miqdordagi aerozollar Tinch okeanining janubi-sharqiy qismidagi bulutlarni yorqinroq qilib, suv yuzasining sovishiga sabab boʻlgan edi.

Avstraliya yongʻinlaridan olingan saboq

Avstraliyadagi "Qora yoz" (Black Summer) davrida sodir boʻlgan tabiiy jarayon 2020-2023 yillardagi davomli La-Ninya hodisasiga turtki bergan. Olimlar ushbu maʼlumotlardan foydalanib, sunʼiy aralashuv qanchalik samarali boʻlishini modellashtirishdi. Tadqiqotda 1997-1998 va 2015-2016 yillardagi eng kuchli El-Ninyo holatlari tahlil qilindi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, agar bulutlarni yoritish jarayoni iyun oyidan boshlanib, fevralgacha davom ettirilsa, okean haroratini 1,88 °C gacha pasaytirish mumkin.

Biroq, aralashuv vaqti hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar jarayon kech, masalan, dekabr oyida boshlansa, sovutish effekti atigi 0,31 °C ni tashkil etadi. Bu shuni anglatadiki, iqlimiy manipulyatsiya kutilgan natijani berishi uchun uni oʻz vaqtida va aniq reja asosida amalga oshirish talab etiladi. MCB texnologiyasi shunchaki quyosh nurini qaytarib qolmay, okean va shamollar oʻrtasidagi murakkab bogʻliqlik zanjirini ham oʻzgartirishga qodir.

Texnik imkoniyatlar va kutilmagan xavflar

Loyiha oʻzining ijobiy tomonlariga ega boʻlsa-da, olimlar uning salbiy oqibatlaridan ham ogohlantirmoqda. Modellashtirish jarayonida maʼlum boʻlishicha, Tinch okeanidagi bunday sunʼiy sovutish dunyoning boshqa nuqtalarida kutilmagan oʻzgarishlarga sabab boʻlishi mumkin. Xususan, ayrim ssenariylarda Yevropa va Osiyo hududlarida haroratning koʻtarilishi kuzatilgan. Bu iqlimiy tizimlarning bir-biri bilan naqadar uzviy bogʻliqligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Texnik nuqtai nazardan ushbu loyihani amalga oshirish uchun ulkan flot kerak boʻladi. Olimlarning hisob-kitoblariga koʻra, okean yuzasining taxminan 7 foiz qismida aerozol purkash uchun 2400 ga yaqin maxsus kemalar talab etiladi. Bu koʻrsatkich dunyo savdo flotining qariyb 2 foiziga tengdir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday keng koʻlamli aralashuv texnologik jihatdan imkonli boʻlsa-da, uning ekologik xavfsizligi boʻyicha hali koʻplab savollar ochiq qolmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, dengiz bulutlarini yoritish texnologiyasi kelajakda El-Ninyo keltirib chiqaradigan qurgʻoqchilik va toshqinlarga qarshi qalqon boʻlishi mumkin. Ammo bu usul iqlim muammolarining mutlaq yechimi emas, balki faqat vaqtinchalik chora sifatida qaralishi lozim. Hozircha olimlar ushbu "tabiiy eksperiment" natijalarini yanada chuqurroq oʻrganishda davom etmoqdalar.

IqlimEkologiyaЭл-НинёТехнологияTinch Okeani
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiNeyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdiBugun, 02:56AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinAQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinBugun, 01:57AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobAMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobBugun, 01:25Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiAirbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi