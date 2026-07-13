Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradi
Myunxenning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasi yulduzi Michael Olise oʻz kelajagiga oydinlik kiritish maqsadida klub rahbariyati bilan shoshilinch uchrashuv oʻtkazishni talab qilmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, futbolchining transfer qiymati keskin koʻtarilib ketdi va bu holat Yevropa grandlari, xususan, Real Madrid eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Olise 2024-yilda Kristal Pelas jamoasidan 55 million yevro evaziga Myunxenga koʻchib oʻtgan edi. Hozirda Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionati yarim finaliga qadar yetib borgan hujumchi, turnir davomida oltita golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining eng muhim figuralaridan biriga aylandi. El Debate nashri xabariga koʻra, futbolchi turnir yakunlanishi bilan Bavariya prezidenti Herbert Hainer bilan yuzma-yuz gaplashib olmoqchi.
Real Madrid yulduzlari "agent" rolidaQiziqarli jihati shundaki, Fransiya terma jamoasi lagerida Michael Olise uchun haqiqiy "targʻibot kampaniyasi" boshlangan. Real Madrid aʼzolari boʻlmish Kylian Mbappe va Aurelien Tchouameni, shuningdek, Ibrahima Konate oʻz jamoadoshini Madridga koʻchib oʻtishga koʻndirishga urinmoqda. Ayniqsa, Mbappe va Olise oʻrtasidagi maydondagi ajoyib tushunish, ularni klub darajasida ham birga toʻp surish ehtimolini kuchaytirmoqda.
Goal.com maʼlumotlariga tayanadigan boʻlsak, ushbu ichki bosim va doʻstona maslahatlar Olisening qaroriga taʼsir oʻtkazmay qolmayapti. Futbolchi Ispaniya La Ligasi va Santiago Bernabeu loyihasiga qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Biroq, bu transfer amalga oshishi uchun Real Madrid juda katta moliyaviy toʻsiqlarni yengib oʻtishi kerak boʻladi.
Narx va maosh masalasiHozirgi vaqtda Michael Olise ning bozor qiymati taxminan 200 million yevro etib baholanmoqda. Uning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi yana uch yil davom etadi. Nemis klubi oʻz yulduzlarini osonlikcha qoʻyib yuboradigan jamoalar sirasiga kirmaydi. Aksincha, ular Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun kurashadigan tarkibni aynan Olise kabi ijrochilar atrofida qurishni rejalashtirgan.
Shu bilan birga, futbolchining hozirgi 8 million yevrolik sof maoshi uning jahon miqyosidagi yangi maqomiga mos kelmay qolgani aytilmoqda. Bavariya rahbariyati vaziyatni yumshatish va boshqa daʼvogarlarni qaytarish uchun futbolchiga yiliga 14 million yevro maosh koʻzda tutilgan yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Michael Olise ning kelajagi nafaqat uning shaxsiy xohishiga, balki Bavariya ning moliyaviy taklifi va Real Madrid ning qatʼiyatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Agar myunxenliklar oʻz yetakchisini olib qolishni istashsa, nafaqat maoshni oshirishlari, balki unga sport loyihasining markaziy qismi ekanligini isbotlashlari shart boʻladi.
…