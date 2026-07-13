Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradi

·45·Sport
Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradi

Myunxenning Bavariya klubi va Fransiya terma jamoasi yulduzi Michael Olise oʻz kelajagiga oydinlik kiritish maqsadida klub rahbariyati bilan shoshilinch uchrashuv oʻtkazishni talab qilmoqda. 2026-yilgi Jahon chempionatidagi yorqin ishtirokidan soʻng, futbolchining transfer qiymati keskin koʻtarilib ketdi va bu holat Yevropa grandlari, xususan, Real Madrid eʼtiborini yana bir bor oʻziga qaratdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Olise 2024-yilda Kristal Pelas jamoasidan 55 million yevro evaziga Myunxenga koʻchib oʻtgan edi. Hozirda Fransiya terma jamoasi bilan Jahon chempionati yarim finaliga qadar yetib borgan hujumchi, turnir davomida oltita golli uzatmani amalga oshirib, jamoasining eng muhim figuralaridan biriga aylandi. El Debate nashri xabariga koʻra, futbolchi turnir yakunlanishi bilan Bavariya prezidenti Herbert Hainer bilan yuzma-yuz gaplashib olmoqchi.

Real Madrid yulduzlari "agent" rolida

Qiziqarli jihati shundaki, Fransiya terma jamoasi lagerida Michael Olise uchun haqiqiy "targʻibot kampaniyasi" boshlangan. Real Madrid aʼzolari boʻlmish Kylian Mbappe va Aurelien Tchouameni, shuningdek, Ibrahima Konate oʻz jamoadoshini Madridga koʻchib oʻtishga koʻndirishga urinmoqda. Ayniqsa, Mbappe va Olise oʻrtasidagi maydondagi ajoyib tushunish, ularni klub darajasida ham birga toʻp surish ehtimolini kuchaytirmoqda.

Goal.com maʼlumotlariga tayanadigan boʻlsak, ushbu ichki bosim va doʻstona maslahatlar Olisening qaroriga taʼsir oʻtkazmay qolmayapti. Futbolchi Ispaniya La Ligasi va Santiago Bernabeu loyihasiga qiziqish bildirayotgani aytilmoqda. Biroq, bu transfer amalga oshishi uchun Real Madrid juda katta moliyaviy toʻsiqlarni yengib oʻtishi kerak boʻladi.

Narx va maosh masalasi

Hozirgi vaqtda Michael Olise ning bozor qiymati taxminan 200 million yevro etib baholanmoqda. Uning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi yana uch yil davom etadi. Nemis klubi oʻz yulduzlarini osonlikcha qoʻyib yuboradigan jamoalar sirasiga kirmaydi. Aksincha, ular Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun kurashadigan tarkibni aynan Olise kabi ijrochilar atrofida qurishni rejalashtirgan.

Shu bilan birga, futbolchining hozirgi 8 million yevrolik sof maoshi uning jahon miqyosidagi yangi maqomiga mos kelmay qolgani aytilmoqda. Bavariya rahbariyati vaziyatni yumshatish va boshqa daʼvogarlarni qaytarish uchun futbolchiga yiliga 14 million yevro maosh koʻzda tutilgan yangi shartnoma taklif qilishga tayyorlanmoqda.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Michael Olise ning kelajagi nafaqat uning shaxsiy xohishiga, balki Bavariya ning moliyaviy taklifi va Real Madrid ning qatʼiyatiga bogʻliq boʻlib qolmoqda. Agar myunxenliklar oʻz yetakchisini olib qolishni istashsa, nafaqat maoshni oshirishlari, balki unga sport loyihasining markaziy qismi ekanligini isbotlashlari shart boʻladi.

BavariyaReal MadridМайкл ОлисеКилиан МбаппеTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiReal Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:36Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiJud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiBugun, 02:17Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi