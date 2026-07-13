Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdi

·26·Sport
Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdi

Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatida haqiqiy yetakchiga aylandi. Real Madrid yarim himoyachisi turnir boshlanishidan avval oʻziga nisbatan bildirilgan barcha shubha va tanqidlarni yoʻqqa chiqarib, Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Uning chorak finalda Norvegiyaga qarshi koʻrsatgan oʻyini nafaqat gʻalabani taʼminladi, balki futbol tarixidagi buyuk natijalardan birini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Norvegiyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobida yakunlangan bahsda Bellingham dubl qayd etdi. Bu natija bilan u 40 yillik rekordni takrorlashga muvaffaq boʻldi. Jude ketma-ket ikkita pley-off oʻyinida dubl qayd etgan tarixdagi ikkinchi futbolchi boʻldi. Bungacha bunday natijani afsonaviy Diego Maradona 1986-yilgi Jahon chempionatida qayd etgan edi. Hozirda 23 yoshli ingliz futbolchisi turnirda 6 ta gol urgan holda toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.

Tanqidlar va Morgan Rogersning munosabati

Musobaqa oldidan ayrim OAV vakillari Jud Bellingemni asosiy tarkibdan tushirib qoldirish va uning oʻrniga Aston Villa vakili Morgan Rogersni tushirish kerakligi haqida yozishgan edi. Biroq Rogersning oʻzi bunday muhokamalarni mutlaqo asossiz va mantiqsiz deb hisoblaydi. U Bellinghamning maydondagi va uning tashqarisidagi roli jamoa uchun beqiyos ekanini taʼkidladi.

FOX Sports nashriga bergan intervyusida Rogers shunday deydi: “Balki u turnirning eng yaxshi futbolchisi boʻlar? Baʼzilar uning bu turnirda oʻynamasligi yoki tarkibda boʻlmasligi haqida oʻylagani shunchaki kulgili. U jahon sahnasida qanchalik buyuk futbolchi ekanini qayta-qayta isbotlamoqda. Jude nafaqat gollari, balki maydondagi mehnatsevarligi bilan ham barchaga namuna boʻlmoqda”.

Darhaqiqat, Norvegiyaga qarshi bahsda Jud Bellingem nafaqat ikki gol urdi, balki 7 marta muvaffaqiyatli dreybling amalga oshirdi va raqib futbolchilarini koʻp bor qoida buzishga majbur qildi. Erling Xoland boshchiligidagi norveglar Bellinghamning markazdagi dominatligiga qarshi hech qanday chora topa olishmadi. Uning jismoniy holati va oʻyin oxirigacha bor kuchini sarflashi jamoadoshlari tomonidan yuqori baholanmoqda.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Bellinghamning fenomenal sport formasi “Uch sherlar”ning uzoq kutilgan chempionlik sari tashlagan muhim qadami boʻldi. Turnir davomida u nafaqat hujumlarni yakunlovchi, balki himoyada ham faol ishtirok etayotgan “box-to-box” yarim himoyachisi sifatida gavdalanmoqda.

Hozirda Angliya futbol jamoatchiligi va muxlislar Bellinghamning oʻyinidan hayratda. Avvalgi tanqidlar oʻrnini olqishlar egalladi. Morgan Rogers taʼkidlaganidek, Jude har bir oʻyindan soʻng maydonni butunlay charchagan holda tark etmoqda, chunki u jamoa manfaati uchun borini bermoqda. Bu fidoyilik esa oʻz mevasini berib, Angliyani jahon tojiga yaqinlashtirmoqda.

AngliyaЖуде БеллингэмJahon ChempionatiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiReal Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:36Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiMichael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiBugun, 01:58Ange Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaAnge Postecoglou Al-Nassr boshqaruviga keldi: Cristiano Ronaldo uchun yangi davr boshlanmoqdaBugun, 01:38Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Erling Xoland nima sababdan Angliyaga qarshi oʻyinda kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi?Bugun, 01:18Meksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaMeksika futbolida yangi davr: Rafael Márquez oldida turgan 5 ta asosiy vazifaBugun, 01:15Gari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinGari Lineker: Jud Bellingem Angliya tarixidagi eng buyuk futbolchiga aylanishi mumkinBugun, 00:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi