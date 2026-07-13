Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdi
Angliya terma jamoasining yosh yulduzi Jud Bellingem Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionatida haqiqiy yetakchiga aylandi. Real Madrid yarim himoyachisi turnir boshlanishidan avval oʻziga nisbatan bildirilgan barcha shubha va tanqidlarni yoʻqqa chiqarib, Tomas Tuxel boshqaruvidagi jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchiga aylandi. Uning chorak finalda Norvegiyaga qarshi koʻrsatgan oʻyini nafaqat gʻalabani taʼminladi, balki futbol tarixidagi buyuk natijalardan birini yangiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Norvegiyaga qarshi kechgan va 2:1 hisobida yakunlangan bahsda Bellingham dubl qayd etdi. Bu natija bilan u 40 yillik rekordni takrorlashga muvaffaq boʻldi. Jude ketma-ket ikkita pley-off oʻyinida dubl qayd etgan tarixdagi ikkinchi futbolchi boʻldi. Bungacha bunday natijani afsonaviy Diego Maradona 1986-yilgi Jahon chempionatida qayd etgan edi. Hozirda 23 yoshli ingliz futbolchisi turnirda 6 ta gol urgan holda toʻpurarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.
Tanqidlar va Morgan Rogersning munosabatiMusobaqa oldidan ayrim OAV vakillari Jud Bellingemni asosiy tarkibdan tushirib qoldirish va uning oʻrniga Aston Villa vakili Morgan Rogersni tushirish kerakligi haqida yozishgan edi. Biroq Rogersning oʻzi bunday muhokamalarni mutlaqo asossiz va mantiqsiz deb hisoblaydi. U Bellinghamning maydondagi va uning tashqarisidagi roli jamoa uchun beqiyos ekanini taʼkidladi.
FOX Sports nashriga bergan intervyusida Rogers shunday deydi: “Balki u turnirning eng yaxshi futbolchisi boʻlar? Baʼzilar uning bu turnirda oʻynamasligi yoki tarkibda boʻlmasligi haqida oʻylagani shunchaki kulgili. U jahon sahnasida qanchalik buyuk futbolchi ekanini qayta-qayta isbotlamoqda. Jude nafaqat gollari, balki maydondagi mehnatsevarligi bilan ham barchaga namuna boʻlmoqda”.
Darhaqiqat, Norvegiyaga qarshi bahsda Jud Bellingem nafaqat ikki gol urdi, balki 7 marta muvaffaqiyatli dreybling amalga oshirdi va raqib futbolchilarini koʻp bor qoida buzishga majbur qildi. Erling Xoland boshchiligidagi norveglar Bellinghamning markazdagi dominatligiga qarshi hech qanday chora topa olishmadi. Uning jismoniy holati va oʻyin oxirigacha bor kuchini sarflashi jamoadoshlari tomonidan yuqori baholanmoqda.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Angliya terma jamoasi ushbu gʻalabadan soʻng yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Bellinghamning fenomenal sport formasi “Uch sherlar”ning uzoq kutilgan chempionlik sari tashlagan muhim qadami boʻldi. Turnir davomida u nafaqat hujumlarni yakunlovchi, balki himoyada ham faol ishtirok etayotgan “box-to-box” yarim himoyachisi sifatida gavdalanmoqda.
Hozirda Angliya futbol jamoatchiligi va muxlislar Bellinghamning oʻyinidan hayratda. Avvalgi tanqidlar oʻrnini olqishlar egalladi. Morgan Rogers taʼkidlaganidek, Jude har bir oʻyindan soʻng maydonni butunlay charchagan holda tark etmoqda, chunki u jamoa manfaati uchun borini bermoqda. Bu fidoyilik esa oʻz mevasini berib, Angliyani jahon tojiga yaqinlashtirmoqda.
…