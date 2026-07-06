AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida boʻlib oʻtayotgan “Innoprom” xalqaro sanoat koʻrgazmasida AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi flagman krossoveri — Lada Azimut modelini keng ommaga namoyish etdi. Ushbu avtomobil Rossiya avtosanoatining yaqin yillardagi eng muhim loyihalaridan biri boʻlib, u nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlari bilan ham brendning yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Koʻrgazma stendida Lada Azimut “Serenada” deb nomlangan yangi toʻq koʻk rangda namoyish etildi. Avtomobil ekspertlarining taʼkidlashicha, ushbu rang yechimi — koʻk korpus va kumushrang orqa ustunlar uygʻunligi — ilgari Rossiya bozorida juda ommabop boʻlgan Hyundai Creta modelining dizayn uslubini yodga soladi. Bu esa yangi krossoverning oʻz segmentidagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan vizual strategiya boʻlishi mumkin.
Texnik xususiyatlar va quvvat agregatlariixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lada Azimut sotuvlari 2026-yilning toʻrtinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. AvtoVAZ prezidenti Maksim Sokolovning soʻzlariga koʻra, model bozorga uch xil benzinli dvigatel varianti bilan chiqadi. Bular 1,6 va 1,8 litrli atmosfera dvigatellari (mos ravishda 122 va 135 ot kuchi) hamda kompaniya uchun yangilik boʻlgan 1,5 litrli turbomotor (150 ot kuchi) hisoblanadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Lada brendi anʼanaviy ravishda qiziqarli hisoblanadi. Garchi soʻnggi yillarda BYD va boshqa Xitoy brendlari ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, Lada modellarining servis xizmati va ehtiyot qismlari arzonligi mahalliy haydovchilar uchun muhim omil boʻlib qolmoqda. Azimut modelining turbomotor bilan jihozlanishi esa uni zamonaviy krossoverlar bilan tengma-teng raqobatlashishiga imkon beradi.
Gibrid texnologiyasi va rekord koʻrsatkichlarLoyihaning eng shov-shuvli qismi bu — Lada Azimut modelining gibrid versiyasidir. Kompaniya muhandislari ayni damda toʻliq uzatmali (4WD) gibrid ustida ish olib bormoqdalar. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu kuch qurilmasining umumiy quvvati 390 ot kuchiga (290 kW) yetadi, bu esa Lada tarixidagi eng kuchli seriyali avtomobil boʻlishini anglatadi.
Gibrid versiyaning dinamik koʻrsatkichlari ham hayratlanarli: avtomobil 100 km/soat tezlikka atigi 5,7 soniyada erishadi. Eng muhimi, toʻliq quvvat va toʻla bak bilan krossover 1100 kilometrgacha masofani bosib oʻtishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich uzoq masofali safarlarni xush koʻruvchi haydovchilar uchun juda jozibador taklifdir.
Hozircha yangi modelning narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u brendning eng qimmat va texnologik jihatdan boyitilgan modeli boʻlishi aniq. AvtoVAZ ushbu model orqali nafaqat ichki bozorda, balki MDH davlatlarida ham oʻz mavqeini mustahkamlashni maqsad qilgan.
…