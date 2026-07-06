AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari

·45·Avto
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari

Rossiyaning Yekaterinburg shahrida boʻlib oʻtayotgan “Innoprom” xalqaro sanoat koʻrgazmasida AvtoVAZ kompaniyasi oʻzining yangi flagman krossoveri — Lada Azimut modelini keng ommaga namoyish etdi. Ushbu avtomobil Rossiya avtosanoatining yaqin yillardagi eng muhim loyihalaridan biri boʻlib, u nafaqat dizayn, balki texnik imkoniyatlari bilan ham brendning yangi bosqichga chiqqanini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koʻrgazma stendida Lada Azimut “Serenada” deb nomlangan yangi toʻq koʻk rangda namoyish etildi. Avtomobil ekspertlarining taʼkidlashicha, ushbu rang yechimi — koʻk korpus va kumushrang orqa ustunlar uygʻunligi — ilgari Rossiya bozorida juda ommabop boʻlgan Hyundai Creta modelining dizayn uslubini yodga soladi. Bu esa yangi krossoverning oʻz segmentidagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan vizual strategiya boʻlishi mumkin.

Texnik xususiyatlar va quvvat agregatlari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Lada Azimut sotuvlari 2026-yilning toʻrtinchi choragida boshlanishi rejalashtirilgan. AvtoVAZ prezidenti Maksim Sokolovning soʻzlariga koʻra, model bozorga uch xil benzinli dvigatel varianti bilan chiqadi. Bular 1,6 va 1,8 litrli atmosfera dvigatellari (mos ravishda 122 va 135 ot kuchi) hamda kompaniya uchun yangilik boʻlgan 1,5 litrli turbomotor (150 ot kuchi) hisoblanadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozori uchun ham Lada brendi anʼanaviy ravishda qiziqarli hisoblanadi. Garchi soʻnggi yillarda BYD va boshqa Xitoy brendlari ustunlik qilayotgan boʻlsa-da, Lada modellarining servis xizmati va ehtiyot qismlari arzonligi mahalliy haydovchilar uchun muhim omil boʻlib qolmoqda. Azimut modelining turbomotor bilan jihozlanishi esa uni zamonaviy krossoverlar bilan tengma-teng raqobatlashishiga imkon beradi.

Gibrid texnologiyasi va rekord koʻrsatkichlar

Loyihaning eng shov-shuvli qismi bu — Lada Azimut modelining gibrid versiyasidir. Kompaniya muhandislari ayni damda toʻliq uzatmali (4WD) gibrid ustida ish olib bormoqdalar. Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, ushbu kuch qurilmasining umumiy quvvati 390 ot kuchiga (290 kW) yetadi, bu esa Lada tarixidagi eng kuchli seriyali avtomobil boʻlishini anglatadi.

Gibrid versiyaning dinamik koʻrsatkichlari ham hayratlanarli: avtomobil 100 km/soat tezlikka atigi 5,7 soniyada erishadi. Eng muhimi, toʻliq quvvat va toʻla bak bilan krossover 1100 kilometrgacha masofani bosib oʻtishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich uzoq masofali safarlarni xush koʻruvchi haydovchilar uchun juda jozibador taklifdir.

Hozircha yangi modelning narxlari eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, u brendning eng qimmat va texnologik jihatdan boyitilgan modeli boʻlishi aniq. AvtoVAZ ushbu model orqali nafaqat ichki bozorda, balki MDH davlatlarida ham oʻz mavqeini mustahkamlashni maqsad qilgan.

LadaAvtoVAZLada AzimutKrossoverAvtomobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiElektromobil akkumulyatorlari kutilganidan ancha chidamli boʻlib chiqdiBugun, 21:24Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal modelini rasman eʼlon qildiBugun, 17:27Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiAvtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiBugun, 15:28Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiSkywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdiBugun, 14:24Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiXizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiBugun, 13:21Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi