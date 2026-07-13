Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradi
Xitoyning avtomobil sanoati giganti Geely oʻzining yangi flagman sedani — Xingrui L Plus modelini rasman namoyish etdi. Xalqaro bozorda Geely Preface nomi bilan tanilgan, Rossiya bozorida esa yangilangan Volga C50 uchun asos boʻlishi kutilayotgan ushbu avtomobil oʻzining texnologik jihozlanishi va yuqori darajadagi qulayligi bilan eʼtiborni tortmoqda. Yangi model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki tejamkor gibrid dvigateli bilan ham raqobatchilaridan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Avtomobilning tashqi koʻrinishi Geely brendining zamonaviy korporativ uslubida ishlangan. Old qismda vertikal xromlangan lamellarga ega yangi radiator panjarasi va murakkab shakldagi linzali svetodiodli faralar oʻrin olgan. Orqa tomonda esa kuzovning butun kengligi boʻylab choʻzilgan yaxlit svetodiodli chiroqlar tizimi oʻrnatilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning oʻlchamlari 4956 × 1915 × 1505 mm ni tashkil etadi, gʻildirak bazasi esa 2845 mm ga teng.
Texnologik interyer va "Boss" tugmasiSalonda haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal qulaylik yaratilgan. Markaziy panelda 15,4 dyuymli, 2,5K aniqlikdagi media tizimi ekrani joylashgan boʻlsa, haydovchi uchun 16,6 dyuymli proyeksion displey (HUD) koʻzda tutilgan. Shuningdek, 256 xil rangli atmosferali yoritish tizimi va havo bilan sovutiladigan 50 vattli simsiz quvvatlash qurilmasi mavjud. Ovoz tizimi sifatida 16 ta dinamikli Flyme Sound texnologiyasi tanlangan.
Yangi Geely Preface L Plus modelining eng oʻziga xos jihatlaridan biri bu ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun yaratilgan sharoitlardir. Barcha oʻrindiqlar isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalari bilan jihozlangan. Ikkinchi qatorda yigʻiluvchi stollar va alohida boshqaruv paneli mavjud. Eng diqqatga sazovor funksiya esa "Boss" tugmasi boʻlib, u orqali orqa yoʻlovchi oldingi oʻrindiqni surib, oʻzi uchun qoʻshimcha keng maydon hosil qilishi mumkin.
Dvigatel variantlari va yuqori tejamkorlikDvigatellar qatorida Geely xaridorlarga uch xil tanlovni taklif etadi:
- Boshlangʻich versiya: 201 ot kuchiga ega 1,5 litrli turbo dvigatel;
- Kuchaytirilgan versiya: 272 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbo dvigatel;
- Gibrid versiya: 1,5 litrli ichki yonuv dvigateli asosidagi tizim.
Avtomobilning amaliyligi ham unutilmagan: salonda mayda buyumlar uchun 31 ta saqlash joyi mavjud, yukxona hajmi esa 566 litrni tashkil etadi va u elektr yuritma bilan jihozlangan. Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD va boshqa Xitoy brendlari faollashgan bir paytda, Geely Preface L Plus kabi zamonaviy sedanlarning paydo boʻlishi biznes-klass segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.
…