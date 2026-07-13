Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradi

·18·Avto
Geely yangi flagman sedanini taqdim etdi: Preface L Plus modeli oʻzining hashamati bilan hayratda qoldiradi

Xitoyning avtomobil sanoati giganti Geely oʻzining yangi flagman sedani — Xingrui L Plus modelini rasman namoyish etdi. Xalqaro bozorda Geely Preface nomi bilan tanilgan, Rossiya bozorida esa yangilangan Volga C50 uchun asos boʻlishi kutilayotgan ushbu avtomobil oʻzining texnologik jihozlanishi va yuqori darajadagi qulayligi bilan eʼtiborni tortmoqda. Yangi model nafaqat tashqi koʻrinishi, balki tejamkor gibrid dvigateli bilan ham raqobatchilaridan ajralib turadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Avtomobilning tashqi koʻrinishi Geely brendining zamonaviy korporativ uslubida ishlangan. Old qismda vertikal xromlangan lamellarga ega yangi radiator panjarasi va murakkab shakldagi linzali svetodiodli faralar oʻrin olgan. Orqa tomonda esa kuzovning butun kengligi boʻylab choʻzilgan yaxlit svetodiodli chiroqlar tizimi oʻrnatilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, avtomobilning oʻlchamlari 4956 × 1915 × 1505 mm ni tashkil etadi, gʻildirak bazasi esa 2845 mm ga teng.

Texnologik interyer va "Boss" tugmasi

Salonda haydovchi va yoʻlovchilar uchun maksimal qulaylik yaratilgan. Markaziy panelda 15,4 dyuymli, 2,5K aniqlikdagi media tizimi ekrani joylashgan boʻlsa, haydovchi uchun 16,6 dyuymli proyeksion displey (HUD) koʻzda tutilgan. Shuningdek, 256 xil rangli atmosferali yoritish tizimi va havo bilan sovutiladigan 50 vattli simsiz quvvatlash qurilmasi mavjud. Ovoz tizimi sifatida 16 ta dinamikli Flyme Sound texnologiyasi tanlangan.

Yangi Geely Preface L Plus modelining eng oʻziga xos jihatlaridan biri bu ikkinchi qator yoʻlovchilari uchun yaratilgan sharoitlardir. Barcha oʻrindiqlar isitish, ventilyatsiya va massaj funksiyalari bilan jihozlangan. Ikkinchi qatorda yigʻiluvchi stollar va alohida boshqaruv paneli mavjud. Eng diqqatga sazovor funksiya esa "Boss" tugmasi boʻlib, u orqali orqa yoʻlovchi oldingi oʻrindiqni surib, oʻzi uchun qoʻshimcha keng maydon hosil qilishi mumkin.

Dvigatel variantlari va yuqori tejamkorlik

Dvigatellar qatorida Geely xaridorlarga uch xil tanlovni taklif etadi:

  • Boshlangʻich versiya: 201 ot kuchiga ega 1,5 litrli turbo dvigatel;
  • Kuchaytirilgan versiya: 272 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbo dvigatel;
  • Gibrid versiya: 1,5 litrli ichki yonuv dvigateli asosidagi tizim.
Aynan gibrid modifikatsiyasi oʻzining tejamkorligi bilan hayratlanarli natija koʻrsatmoqda. WLTC sikli boʻyicha oʻtkazilgan sinovlarda ushbu sedan 100 kilometr masofa uchun bor-yoʻgʻi 3,98 litr yoqilgʻi sarflashi aniqlangan. Bu koʻrsatkich katta hajmli flagman sedan uchun oʻz sinfidagi eng yaxshi natijalardan biri hisoblanadi.

Avtomobilning amaliyligi ham unutilmagan: salonda mayda buyumlar uchun 31 ta saqlash joyi mavjud, yukxona hajmi esa 566 litrni tashkil etadi va u elektr yuritma bilan jihozlangan. Oʻzbekiston avtomobil bozorida BYD va boshqa Xitoy brendlari faollashgan bir paytda, Geely Preface L Plus kabi zamonaviy sedanlarning paydo boʻlishi biznes-klass segmentida raqobatni yanada kuchaytirishi shubhasiz.

GeelyПрефасеAvtomobilХитойТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiXitoy bozorida yapon avtogigantlari inqirozi: Toyota, Nissan va Honda sotuvlari keskin kamaydiBugun, 00:29Mazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiMazda MX-5 va Abarth 124 egalari uchun jiddiy ogohlantirish: qimmatbaho nosozlik aniqlandiKecha, 14:23Xavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiXavfsizlikda yangi davr: Zeekr 7GT kutilmaganda BMW iX3 modelidan oʻzib ketdiKecha, 13:28O‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiO‘zbekistonda Cobalt avtomobili bozorda avvalgi o‘rnini yo‘qotyaptiKecha, 12:56Toyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaToyota nima uchun gibrid Hilux ishlab chiqarishdan bosh tortmoqdaKecha, 12:21O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?O‘zbekistonda yarim yilda eng ko‘p qaysi avtomobil modeli sotildi?Kecha, 11:45
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari