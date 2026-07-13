Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdi

·0·Texno
Neyrotarmoqlar koinotda oltin va platina hosil boʻlish jarayonini modellashtirdi

Gelmanos nomidagi Ogʻir ionlarni oʻrganish markazi (GSI, Germaniya) astrofiziklari neyrotarmoqlar yordamida neytron yulduzlarning toʻqnashuvi natijasida ogʻir elementlar hosil boʻlishini real vaqt rejimida modellashtirishga muvaffaq boʻlishdi. RHINE deb nomlangan ushbu yangi uslub koinotdagi eng murakkab fizik jarayonlarni oʻrganishda sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanishda yangi davrni ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Koinotda oltin, platina va boshqa koʻplab ogʻir metallarning paydo boʻlishi aynan neytron yulduzlarining oʻzaro toʻqnashuvi — r-protsess (tezkor neytron qamrash) bilan bogʻliq. Shu vaqtgacha olimlar bu jarayonni hisoblashda katta qiyinchiliklarga duch kelishgan. Sababi, 3000 ga yaqin turli izotoplarning oʻzaro taʼsirini bir vaqtning oʻzida hisoblash uchun mavjud superkompyuterlarning quvvati ham yetarli emas edi.

Anʼanaviy uslublardagi xatoliklar bartaraf etildi

Ilgari bunday simulyatsiyalar ikki bosqichda amalga oshirilardi: avval toʻqnashuvning oʻzi modellashtirilar, soʻngra alohida ravishda yadroviy reaksiyalar hisoblab chiqilardi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu yondashuv notoʻgʻri boʻlib, u moddaning harakatiga ajralib chiqayotgan energiyaning taʼsirini hisobga olmas edi. RHINE uslubi esa neyrotarmoqlar yordamida bu ikki jarayonni birlashtirdi.

Tadqiqotchilar 16 ta ixtisoslashgan neyrotarmoqdan iborat ansamblni yaratishdi. Ular minglab izotoplarni kuzatish oʻrniga, muhitning bir nechta asosiy fizik xarakteristikalari — neytronlar, protonlar va ogʻir yadrolarning ulushini tahlil qiladi. Bu esa hisoblash tezligini bir necha barobar oshirib, jarayonni real vaqt rejimiga yaqinlashtirdi.

Kashfiyotning amaliy ahamiyati

Yangi model yordamida oʻtkazilgan sinovlar kutilmagan natijalarni berdi. r-protsess natijasida ajralib chiqadigan energiya hisobga olinganda, koinotga otilib chiqayotgan moddaning oʻrtacha tezligi 40 foizga, uning massasi esa 20 foizga ortishi maʼlum boʻldi. Bu energiya moddaga markaziy obʼyekt (qora tuynuk) gravitatsiyasini yengib oʻtishga yordam beradi.

Shuningdek, neyrotarmoq yordamida olingan maʼlumotlar kilonova — neytron yulduzlar toʻqnashuvidan keyin sodir boʻladigan chaqnashning yorqinligini aniqroq bashorat qilish imkonini beradi. Hisob-kitoblarga koʻra, toʻqnashuvdan 10 kun oʻtgach, bunday chaqnash avval taxmin qilinganidan ikki barobar yorqinroq boʻladi. Bu esa astronomlarga GW170817 kabi hodisalarni teleskoplar orqali kuzatishda yanada aniqroq maʼlumotlar olishga yordam beradi.

Hozirda RHINE kodi va neyrotarmoq modellari ochiq foydalanishga topshirilgan. Bu butun dunyo olimlariga koinotdagi eng sirli jarayonlarni oʻrganish va kelajakdagi gravitatsion toʻlqinlar observatoriyalari maʼlumotlarini tahlil qilish uchun yangi vosita boʻlib xizmat qiladi. Mazkur texnologiya PyTorch platformasida oʻqitilgan boʻlib, u zamonaviy astrofizika va sunʼiy intellektning muvaffaqiyatli integratsiyasiga yorqin misoldir.

AstrofizikaNeyrotarmoqSunʼiy IntellektNeytron YulduzlarKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinAQSHda yadroviy xavfsizlik qoidalari yumshatilmoqda: ALARA tamoyilidan voz kechilishi mumkinBugun, 01:57AMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobAMD videokartalari NVIDIA va Intel Arc darajasiga chiqadi: Kadrlar generatsiyasida inqilobBugun, 01:25Intel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiIntel Nova Lake-S protsessorlari rekord darajadagi kuchli grafikaga ega boʻladiKecha, 23:55Timex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiTimex professional gʻavvoslar uchun titan korpusli yangi soatni taqdim etdiKecha, 23:29Airbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiAirbus strategiyasini oʻzgartirdi: Gigant laynerlar davri oʻrnini ixcham samolyotlar egallaydiKecha, 22:54Xiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiXiaomi kompaniyasi oshxona uchun aqlli va xavfsiz Mijia Timed Gas Stove 3 gaz plitasini chiqardiKecha, 22:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi