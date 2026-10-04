Kia 2026-yilning uchinchi choragida oʻz tarixidagi rekord natijani qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kia kompaniyasi 2026-yilning uchinchi choragida 846 764 dona avtomobil sotib, oʻz tarixidagi eng yuqori savdo natijasini qayd etdi.
- Bu koʻrsatkich 1962-yildan buyon kompaniyaning uchinchi choraklardagi eng yaxshi natijasidir va oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 7,8 foizga yuqori.
- Kia global avtomobil bozoridagi qiyinchiliklarga qaramay oʻsishni taʼminladi, shu bilan birga, qarindosh Hyundai kompaniyasi savdolari 11,9 foizga kamaygan.
Janubiy Koreyaning mashhur avtomobilsozlik kompaniyasi Kia oʻzining 64 yillik faoliyati davomida misli koʻrilmagan savdo rekordini oʻrnatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning uchinchi choragida brend global miqyosda 846 764 dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich kompaniya 1962-yildan beri avtomobil savdosini yoʻlga qoʻyganidan buyon uchinchi choraklar uchun eng yaxshi natija sifatida tarixga kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Joriy yilning iyul–sentabr oylaridagi natijalar oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 7,8 foizga yuqori ekanligi koʻrsatildi. Eslatib oʻtamiz, avvalgi rekord 2025-yilning uchinchi choragida qayd etilgan boʻlib, oʻshanda 785 137 ta mashina xaridorini topgandi. Joriy yildagi ijobiy dinamika global avtomobil bozoridagi murakkab sharoitlarga qaramamay erishilgani bilan ahamiyatlidir.
Tarkibiy qismdagi farqlar va Hyundai bilan taqqosMazkur muvaffaqiyat fonida ayniqsa qarindosh Hyundai kompaniyasining natijalari eʼtiborni tortadi. Rasmiy statistikaga koʻra, Hyundai Motor uchinchi chorakda global miqyosda 915 026 ta avtomobil sotgan. Biroq bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davridagi 1,038 million dona natijaga nisbatan taxminan 11,9 foizga kamayganini koʻrsatadi. Natijada Kia oʻzining qardosh brendiga nisbatan ancha barqaror va kuchli oʻsish suratini namoyish etdi.
Kompaniyaning ijobiy tendensiyasi sentabr oyi yakunlarida ham oʻz kuchida qoldi. Kuz oyining birinchi oyida dunyo boʻylab 281 984 ta Kia avtomobili sotilgan boʻlib, bu 2025-yilning sentabriga nisbatan 5,1 foizga koʻpdir. Shu bilan birga, asosiy oʻsish tashqi bozorlar hisobiga taʼminlangani maʼlum boʻldi.
Ichki bozor va eksport koʻrsatkichlariStatistik maʼlumotlarga koʻra, Kia kompaniyasining oʻz vatani — Janubiy Koreya ichki bozoridagi savdolari 6,7 foizga qisqarib, 45 705 tani tashkil etgan. Biroq xorijiy bozorlar bu pasayishni toʻlaqonli qoplabgina qolmay, umumiy oʻsishni taʼminladi. Xususan, chet ellarda 235 457 ta mashina sotilib, oʻtgan yilning sentabr oyiga nisbatan 7,8 foizli oʻsish qayd etildi.
Shu bilan bir vaqtda, Hyundai brendi uchun sentabr oyi ancha ogʻir keldi. Kompaniyaning global savdolari 16 foizga qisqarib, 307 998 tani tashkil etdi. Janubiy Koreya bozorining oʻzida esa Hyundai 49 022 ta avtomobil sotishga erishdi, bu esa oʻtgan yilgi natijadan naq 25,7 foizga kam demakdir.
Izohlar 0
…