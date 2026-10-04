Kia 2026-yilning uchinchi choragida oʻz tarixidagi rekord natijani qayd etdi

·52·Avto
Kia 2026-yilning uchinchi choragida oʻz tarixidagi rekord natijani qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kia kompaniyasi 2026-yilning uchinchi choragida 846 764 dona avtomobil sotib, oʻz tarixidagi eng yuqori savdo natijasini qayd etdi.
  • Bu koʻrsatkich 1962-yildan buyon kompaniyaning uchinchi choraklardagi eng yaxshi natijasidir va oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 7,8 foizga yuqori.
  • Kia global avtomobil bozoridagi qiyinchiliklarga qaramay oʻsishni taʼminladi, shu bilan birga, qarindosh Hyundai kompaniyasi savdolari 11,9 foizga kamaygan.

Janubiy Koreyaning mashhur avtomobilsozlik kompaniyasi Kia oʻzining 64 yillik faoliyati davomida misli koʻrilmagan savdo rekordini oʻrnatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2026-yilning uchinchi choragida brend global miqyosda 846 764 dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich kompaniya 1962-yildan beri avtomobil savdosini yoʻlga qoʻyganidan buyon uchinchi choraklar uchun eng yaxshi natija sifatida tarixga kirdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning iyul–sentabr oylaridagi natijalar oʻtgan yilning shu davriga nisbatan 7,8 foizga yuqori ekanligi koʻrsatildi. Eslatib oʻtamiz, avvalgi rekord 2025-yilning uchinchi choragida qayd etilgan boʻlib, oʻshanda 785 137 ta mashina xaridorini topgandi. Joriy yildagi ijobiy dinamika global avtomobil bozoridagi murakkab sharoitlarga qaramamay erishilgani bilan ahamiyatlidir.

Tarkibiy qismdagi farqlar va Hyundai bilan taqqos

Mazkur muvaffaqiyat fonida ayniqsa qarindosh Hyundai kompaniyasining natijalari eʼtiborni tortadi. Rasmiy statistikaga koʻra, Hyundai Motor uchinchi chorakda global miqyosda 915 026 ta avtomobil sotgan. Biroq bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davridagi 1,038 million dona natijaga nisbatan taxminan 11,9 foizga kamayganini koʻrsatadi. Natijada Kia oʻzining qardosh brendiga nisbatan ancha barqaror va kuchli oʻsish suratini namoyish etdi.

Kompaniyaning ijobiy tendensiyasi sentabr oyi yakunlarida ham oʻz kuchida qoldi. Kuz oyining birinchi oyida dunyo boʻylab 281 984 ta Kia avtomobili sotilgan boʻlib, bu 2025-yilning sentabriga nisbatan 5,1 foizga koʻpdir. Shu bilan birga, asosiy oʻsish tashqi bozorlar hisobiga taʼminlangani maʼlum boʻldi.

Ichki bozor va eksport koʻrsatkichlari

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Kia kompaniyasining oʻz vatani — Janubiy Koreya ichki bozoridagi savdolari 6,7 foizga qisqarib, 45 705 tani tashkil etgan. Biroq xorijiy bozorlar bu pasayishni toʻlaqonli qoplabgina qolmay, umumiy oʻsishni taʼminladi. Xususan, chet ellarda 235 457 ta mashina sotilib, oʻtgan yilning sentabr oyiga nisbatan 7,8 foizli oʻsish qayd etildi.

Shu bilan bir vaqtda, Hyundai brendi uchun sentabr oyi ancha ogʻir keldi. Kompaniyaning global savdolari 16 foizga qisqarib, 307 998 tani tashkil etdi. Janubiy Koreya bozorining oʻzida esa Hyundai 49 022 ta avtomobil sotishga erishdi, bu esa oʻtgan yilgi natijadan naq 25,7 foizga kam demakdir.

KiaAvtomobil bozoriJahon savdosiHyundaiAvto yangiliklari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlarKia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar2 oktabr 20:59Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14 sentabr 14:54Kia EV4 xatchbeki davlat granti sababli EV3 modelidan arzonroq boʻldiKia EV4 xatchbeki davlat granti sababli EV3 modelidan arzonroq boʻldi1 iyun 16:54Hyundai va Kia zavodlarida 25 mingta Boston Dynamics Atlas roboti ishlaydiHyundai va Kia zavodlarida 25 mingta Boston Dynamics Atlas roboti ishlaydi19 may 17:53Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi3 sentabr 07:29Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi1 sentabr 17:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi