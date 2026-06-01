Kia EV4 xatchbeki davlat granti sababli EV3 modelidan arzonroq boʻldi
Buyuk Britaniya hukumatining elektromobillar uchun ajratiladigan granti (ECG) yangilanishi natijasida Kia EV4 xatchbeki oʻzidan kichikroq boʻlgan EV3 modelidan arzonroq narxda sotila boshladi. Avvalroq 1500 funt sterling miqdoridagi chegirmaga ega boʻlgan ushbu model endilikda 3750 funtlik yuqori toifadagi grantga loyiq deb topildi. Natijada, Kia EV4 modelining boshlangʻich Air komplektatsiyasi narxi 30,995 funt sterlingga tushdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Texnik jihatdan Kia EV4 201 ot kuchi va bir quvvatlanishda 439 kilometr (273 mil) masofani bosib oʻtish imkoniyatini taqdim etadi. Qiziqarli jihati shundaki, u oʻzidan kichikroq boʻlgan EV3 modelidan 560 funtga arzonroqdir. Har ikki avtomobil bir xil akkumulyator va dvigatellardan foydalansa-da, narxdagi farq logistika va ishlab chiqarish joyi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Narxlardagi bunday tafovutga asosiy sabab — avtomobillarning qayerda yigʻilishidir. Kia EV4 Slovakiyada ishlab chiqariladi, EV3 esa Janubiy Koreyadan keltiriladi. Britaniya granti avtomobilni yetkazib berish zanjiridagi zararli tashlamalar miqdorini ham hisobga oladi, shu sababli Osiyodan tashiladigan EV3 faqatgina 1500 funtlik kichik chegirmaga ega boʻladi. Kia EV4 fastbek versiyasi ham Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgani va narxi qimmatligi sababli grantdan butunlay mahrum boʻlgan.
Yangi narx siyosati Kia EV4 modeliga oʻzining asosiy raqobatchilari boʻlgan Mini Countryman E, Citroën ë-C5 Aircross va Renault Scenic E-Tech kabi elektromobillar bilan teng sharoitda kurashish imkonini beradi. Shuningdek, Slovakiyada yigʻiladigan kichikroq Kia EV2 modeli ham tez orada toʻliq grantga ega boʻlishi va uning narxi 24,245 funtgacha pasayishi kutilmoqda.
…