Kia EV4 xatchbeki davlat granti sababli EV3 modelidan arzonroq boʻldi

·109·Avto
Kia EV4 xatchbeki davlat granti sababli EV3 modelidan arzonroq boʻldi

Buyuk Britaniya hukumatining elektromobillar uchun ajratiladigan granti (ECG) yangilanishi natijasida Kia EV4 xatchbeki oʻzidan kichikroq boʻlgan EV3 modelidan arzonroq narxda sotila boshladi. Avvalroq 1500 funt sterling miqdoridagi chegirmaga ega boʻlgan ushbu model endilikda 3750 funtlik yuqori toifadagi grantga loyiq deb topildi. Natijada, Kia EV4 modelining boshlangʻich Air komplektatsiyasi narxi 30,995 funt sterlingga tushdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Texnik jihatdan Kia EV4 201 ot kuchi va bir quvvatlanishda 439 kilometr (273 mil) masofani bosib oʻtish imkoniyatini taqdim etadi. Qiziqarli jihati shundaki, u oʻzidan kichikroq boʻlgan EV3 modelidan 560 funtga arzonroqdir. Har ikki avtomobil bir xil akkumulyator va dvigatellardan foydalansa-da, narxdagi farq logistika va ishlab chiqarish joyi bilan bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Narxlardagi bunday tafovutga asosiy sabab — avtomobillarning qayerda yigʻilishidir. Kia EV4 Slovakiyada ishlab chiqariladi, EV3 esa Janubiy Koreyadan keltiriladi. Britaniya granti avtomobilni yetkazib berish zanjiridagi zararli tashlamalar miqdorini ham hisobga oladi, shu sababli Osiyodan tashiladigan EV3 faqatgina 1500 funtlik kichik chegirmaga ega boʻladi. Kia EV4 fastbek versiyasi ham Janubiy Koreyada ishlab chiqarilgani va narxi qimmatligi sababli grantdan butunlay mahrum boʻlgan.

Yangi narx siyosati Kia EV4 modeliga oʻzining asosiy raqobatchilari boʻlgan Mini Countryman E, Citroën ë-C5 Aircross va Renault Scenic E-Tech kabi elektromobillar bilan teng sharoitda kurashish imkonini beradi. Shuningdek, Slovakiyada yigʻiladigan kichikroq Kia EV2 modeli ham tez orada toʻliq grantga ega boʻlishi va uning narxi 24,245 funtgacha pasayishi kutilmoqda.

KiaKia EV4ElektromobilAvtomobil bozoriKia EV3
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi