Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kia kompaniyasi AQSh bozorida mashhur bo'lgan Kia K4 modelining 2027-yilgi versiyasini taqdim etdi, u sedan va hetchbek kupe shakllarida mavjud.
- Yangi modelda dizayn va jihozlanishda bir qator yangiliklar, jumladan, GT-Line hamda GT-Line Turbo komplektatsiyalari uchun ranglar gammasining kengayishi kuzatiladi.
Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi oʻzining AQSh bozoridagi eng ommabop avtomobillaridan biri boʻlgan Kia K4 modelining 2027-yilgi versiyasini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model oʻzgarishlar bilan birga biroz qimmatlashgan boʻlib, xaridorlarga ham sedan, ham hetchbek kupe shakllarida taklif etiladi va brendning shimoliy amerikan bozoridagi savdo koʻrsatkichlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model yilidagi oʻzgarishlar avvalgi versiyalarga nisbatan unchalik koʻp emas, biroq dizayn va jihozlanish borasida bir qator yoqimli yangiliklar mavjud. Xususan, GT-Line hamda GT-Line Turbo komplektatsiyalari uchun ranglar gammasi kengaytirildi. Endilikda Steel Gray nomli kulrang tana rangiga ega avtomobillarga qizil rangdagi interyer dizaynini buyurtma qilish imkoniyati yaratildi.
Texnik imkoniyatlar va komplektatsiyalarAvtomobilning bazaviy versiyasi hisoblangan Kia K4 LX 16 dyuymli poʻlat gʻildirak disklar, poliuretan rul chambaragi va yaxlit orqa oʻrindiq suyanchiqlari bilan jihozlanadi. Shunga qaramay, hatto boshlangʻich komplektatsiyada ham zamonaviy xavfsizlik va qulaylik tizimlari, jumladan, LED optika, konditsioner hamda 12,3 dyuymli ekranli multimedia tizimi standart tarzda taqdim etiladi.
Kengaytirilgan xavfsizlik majmuasiga Stop & Funksiyali adaptiv kruiz-контроль, полосада ушлаб туриш ва ҳаракатланиш tizimlari, avtomatik uzoq chiroqlar hamda piyodalar va velosipedchilarni aniqlovchi frontal toʻqnashuvlarning oldini olish tizimlari kiritilgan. Qimmatroq versiyalarda esa 12,3 dyuymli raqamli asboblar paneli, lyuk, akustik old oyna va sakkizta dinamikka ega Harman Kardon audio tizimi mavjud.
Dvigatellar va narx siyosatiAksariyat modellar 149 ot kuchiga ega 2,0 litrli atmosferali dvigatel va variator bilan taʼminlanadi. Bunday motorli sedan 100 km/soat tezlikka taxminan 9,7 soniyada erishadi va uning maksimal tezligi 200 km/soatni tashkil etadi. GT-Line Premium paketida esa oʻzgarishlar kuzatilib, ikki rangli disklar oʻrniga 18 dyuymli qora yengil qotishmali disklar oʻrnatildi.
Qatorning eng yuqori choʻqqisi boʻlgan GT-Line Turbo komplektatsiyasi 193 ot kuchiga ega 1,6 litrli turboki va sakkiz bosqichli avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Ushbu kuchli modifikatsiya 100 km/soat tezlikka taxminan 8 soniyada chiqadi. Ushbu turdagi sedanning boshlangʻich narxi 28 490 dollarni, hetchbek esa 28 990 dollarni tashkil qiladi.
Umuman olganda, bazaviy sedan va hetchbek narxi atigi 100 dollarga qimmatlashib, mos ravishda 22 390 dollar va 25 090 dollardan boshlanadi. Kia K4 brend uchun AQSh bozorida oʻta muhim rol oʻynaydi — joriy yilning dastlabki sakkiz oyida kompaniya ushbu modelning 98 554 nusxasini sotishga muvaffaq boʻldi.
Izohlar 0
…