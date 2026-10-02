Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar

·23·Avto
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Kia kompaniyasi AQSh bozorida mashhur bo'lgan Kia K4 modelining 2027-yilgi versiyasini taqdim etdi, u sedan va hetchbek kupe shakllarida mavjud.
  • Yangi modelda dizayn va jihozlanishda bir qator yangiliklar, jumladan, GT-Line hamda GT-Line Turbo komplektatsiyalari uchun ranglar gammasining kengayishi kuzatiladi.

Janubiy Koreyaning Kia kompaniyasi oʻzining AQSh bozoridagi eng ommabop avtomobillaridan biri boʻlgan Kia K4 modelining 2027-yilgi versiyasini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi model oʻzgarishlar bilan birga biroz qimmatlashgan boʻlib, xaridorlarga ham sedan, ham hetchbek kupe shakllarida taklif etiladi va brendning shimoliy amerikan bozoridagi savdo koʻrsatkichlarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model yilidagi oʻzgarishlar avvalgi versiyalarga nisbatan unchalik koʻp emas, biroq dizayn va jihozlanish borasida bir qator yoqimli yangiliklar mavjud. Xususan, GT-Line hamda GT-Line Turbo komplektatsiyalari uchun ranglar gammasi kengaytirildi. Endilikda Steel Gray nomli kulrang tana rangiga ega avtomobillarga qizil rangdagi interyer dizaynini buyurtma qilish imkoniyati yaratildi.

Texnik imkoniyatlar va komplektatsiyalar

Avtomobilning bazaviy versiyasi hisoblangan Kia K4 LX 16 dyuymli poʻlat gʻildirak disklar, poliuretan rul chambaragi va yaxlit orqa oʻrindiq suyanchiqlari bilan jihozlanadi. Shunga qaramay, hatto boshlangʻich komplektatsiyada ham zamonaviy xavfsizlik va qulaylik tizimlari, jumladan, LED optika, konditsioner hamda 12,3 dyuymli ekranli multimedia tizimi standart tarzda taqdim etiladi.

Kengaytirilgan xavfsizlik majmuasiga Stop & Funksiyali adaptiv kruiz-контроль, полосада ушлаб туриш ва ҳаракатланиш tizimlari, avtomatik uzoq chiroqlar hamda piyodalar va velosipedchilarni aniqlovchi frontal toʻqnashuvlarning oldini olish tizimlari kiritilgan. Qimmatroq versiyalarda esa 12,3 dyuymli raqamli asboblar paneli, lyuk, akustik old oyna va sakkizta dinamikka ega Harman Kardon audio tizimi mavjud.

Dvigatellar va narx siyosati

Aksariyat modellar 149 ot kuchiga ega 2,0 litrli atmosferali dvigatel va variator bilan taʼminlanadi. Bunday motorli sedan 100 km/soat tezlikka taxminan 9,7 soniyada erishadi va uning maksimal tezligi 200 km/soatni tashkil etadi. GT-Line Premium paketida esa oʻzgarishlar kuzatilib, ikki rangli disklar oʻrniga 18 dyuymli qora yengil qotishmali disklar oʻrnatildi.

Qatorning eng yuqori choʻqqisi boʻlgan GT-Line Turbo komplektatsiyasi 193 ot kuchiga ega 1,6 litrli turboki va sakkiz bosqichli avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Ushbu kuchli modifikatsiya 100 km/soat tezlikka taxminan 8 soniyada chiqadi. Ushbu turdagi sedanning boshlangʻich narxi 28 490 dollarni, hetchbek esa 28 990 dollarni tashkil qiladi.

Umuman olganda, bazaviy sedan va hetchbek narxi atigi 100 dollarga qimmatlashib, mos ravishda 22 390 dollar va 25 090 dollardan boshlanadi. Kia K4 brend uchun AQSh bozorida oʻta muhim rol oʻynaydi — joriy yilning dastlabki sakkiz oyida kompaniya ushbu modelning 98 554 nusxasini sotishga muvaffaq boʻldi.

Kia K4AvtomobillarYangi modellarKiaAQSh bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindiAfsonaviy Mitsubishi Pajero narxlari eʼlon qilindi7 sentabr 00:29Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14 sentabr 14:54Kia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdiKia AQSh bozorida yangi rekord oʻrnatdi va gibridlar savdosini keskin oshirdi3 sentabr 07:29Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadi1 sentabr 17:28Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiIkkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi31 avgust 14:28AQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqdaAQShda arzon smartfonlar bozori keskin qisqarib bormoqda15 avgust 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi
BYD 2027-yilda yangi turdagi akkumulyatorli mashinani chiqaradi