Xitoyda bolalar BYD oʻta quvvatli stansiyasi kabelida uchishdi

·22·Avto
Xitoyda bolalar BYD oʻta quvvatli stansiyasi kabelida uchishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning Nannin shahrida ikki nafar bola BYD Megawatt Flash Charging stansiyasining og'ir kabelidan arg'imchoq sifatida foydalangan.
  • Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, mutaxassislar e'tiroziga sabab bo'ldi, chunki bu bolalar va qimmatbaho uskunalar uchun jiddiy xavf tug'diradi.
  • BYD kompaniyasi bunday uskunadan foydalanishni qat'iyan taqiqlaganini ma'lum qildi va stansiyalarni tekshirish hamda nazoratni kuchaytirish bo'yicha ko'rsatma berdi.

Xitoyning Nannin shahrida yuz bergan gʼayrioddiy hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʼldi. Jamoat joyidagi oʼta quvvatli BYD Megawatt Flash Charging zaryadlash stansiyasida bolalar osigʼliq turgan ogʼir kabeldan argʼimchoq sifatida foydalanishdi. Mazkur holat aks etgan videolar internetda tezkorlik bilan tarqalib, avtomobil ixlosmandlari va mutaxassislarning haqliroq eʼtirozlariga sabab boʼldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, guvohlar tomonidan tasvirga olingan kadrlarda ikki nafar bola zaryadlash konnektoridan mahkam ushlab, oyoqlarini yerdan uzgan holda tebranib oʼtirganini koʼrish mumkin. Ushbu xavfli oʼyin nafaqat bolalar hayotiga, balki qimmatbaho jihozlarning butunligiga ham jiddiy xavf tugʼdirishi mumkin edi.

Texnik xususiyatlar va osma tizimning vazifasi

Mazkur zaryadlash stansiyasi oʼta yuqori quvvatni uzatishga moʼljallangan boʼlib, uning massasi odatdagi qurilmalarnikidan sezilarli darajada ogʼirroqdir. Tizim 1000 V arxitekturada ishlaydi va 1000 A tok kuchida 1000 kW gacha quvvat yetkazib bera oladi. Uskunaning apparat platformasi esa hatto 1500 kW gacha boʼlgan choʼqqi qiymatlariga ham bardosh berishga moʼljallangan.

Yuqori darajadagi tok oqimini taʼminlash uchun stansiyada murakkab suyuq sovutish tizimi qoʼllaniladi. Bu esa kabelning ogʼirligini yanada oshiradi. Muhandislar ogʼirlikni yengillashtirish va kabel yerga tegib qolmasligi uchun maxsus prujinali mexanizmga ega yuqori yoʼnaltiruvchi osma konstruksiyadan foydalanishgan.

BYD kompaniyasining munosabati va xavfsizlik choralari

Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, BYD vakillari foydalanuvchilar murojaatiga javoban bunday uskunadan foydalanish qatʼiyan taqiqlanganini maʼlum qildi. Kompaniya mutaxassislariga mazkur stansiyani zudlik bilan tekshiruvdan oʼtkazish hamda jamoat joylaridagi nazoratni yanada kuchaytirish boʼyicha koʼrsatma berildi.

Mutaxassislarning tushuntirishicha, kutish rejimida stansiyaning quvvat kontaktorlari ochiq qoladi va yuqori kuchlanish faqat avtomobilga ulanib, barcha zarur xavfsizlik tekshiruvlaridan oʼtgandagina uzatila boshlaydi. Shuning uchun bunday vaziyatda elektr toki urish xavfi nisbatan past boʼlsa-da, asosiy xavf mexanik shikastlanishlarda yotadi.

Bolalarning kabelda osilib tebranishi osma mexanizm, ulanish nuqtalari va kabelning oʼziga koʼndalang hamda takrorlanuvchi yuklamalarni beradi. Suyuqlik bilan sovatiladigan liniya ichida esa quvvat mis oʼtkazgichlari, aloqa zanjirlari va sovutish kanallari joylashgan boʼlib, tashqaridan koʼrinmaydigan ichki shikastlanishlar kelgusida megavatt darajasidagi toklar bilan ishlashda jiddiy xavf tugʼdirishi mumkin.

BYDElektromobilZaryadlashStansiyasiXitoyAvtoYangiliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildiYangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildi2 oktabr 02:53BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi28 avgust 12:51Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14 sentabr 14:54BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkinBYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin27 sentabr 21:30BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdiBYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdi24 sentabr 12:25Toyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdiToyota toʻliq elektr quvvatidagi Highlander EV chiqarilishini kechiktirdi7 sentabr 00:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi