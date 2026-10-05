Xitoyda bolalar BYD oʻta quvvatli stansiyasi kabelida uchishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning Nannin shahrida ikki nafar bola BYD Megawatt Flash Charging stansiyasining og'ir kabelidan arg'imchoq sifatida foydalangan.
- Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, mutaxassislar e'tiroziga sabab bo'ldi, chunki bu bolalar va qimmatbaho uskunalar uchun jiddiy xavf tug'diradi.
- BYD kompaniyasi bunday uskunadan foydalanishni qat'iyan taqiqlaganini ma'lum qildi va stansiyalarni tekshirish hamda nazoratni kuchaytirish bo'yicha ko'rsatma berdi.
Xitoyning Nannin shahrida yuz bergan gʼayrioddiy hodisa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʼldi. Jamoat joyidagi oʼta quvvatli BYD Megawatt Flash Charging zaryadlash stansiyasida bolalar osigʼliq turgan ogʼir kabeldan argʼimchoq sifatida foydalanishdi. Mazkur holat aks etgan videolar internetda tezkorlik bilan tarqalib, avtomobil ixlosmandlari va mutaxassislarning haqliroq eʼtirozlariga sabab boʼldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, guvohlar tomonidan tasvirga olingan kadrlarda ikki nafar bola zaryadlash konnektoridan mahkam ushlab, oyoqlarini yerdan uzgan holda tebranib oʼtirganini koʼrish mumkin. Ushbu xavfli oʼyin nafaqat bolalar hayotiga, balki qimmatbaho jihozlarning butunligiga ham jiddiy xavf tugʼdirishi mumkin edi.
Texnik xususiyatlar va osma tizimning vazifasiMazkur zaryadlash stansiyasi oʼta yuqori quvvatni uzatishga moʼljallangan boʼlib, uning massasi odatdagi qurilmalarnikidan sezilarli darajada ogʼirroqdir. Tizim 1000 V arxitekturada ishlaydi va 1000 A tok kuchida 1000 kW gacha quvvat yetkazib bera oladi. Uskunaning apparat platformasi esa hatto 1500 kW gacha boʼlgan choʼqqi qiymatlariga ham bardosh berishga moʼljallangan.
Yuqori darajadagi tok oqimini taʼminlash uchun stansiyada murakkab suyuq sovutish tizimi qoʼllaniladi. Bu esa kabelning ogʼirligini yanada oshiradi. Muhandislar ogʼirlikni yengillashtirish va kabel yerga tegib qolmasligi uchun maxsus prujinali mexanizmga ega yuqori yoʼnaltiruvchi osma konstruksiyadan foydalanishgan.
BYD kompaniyasining munosabati va xavfsizlik choralariHodisa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgach, BYD vakillari foydalanuvchilar murojaatiga javoban bunday uskunadan foydalanish qatʼiyan taqiqlanganini maʼlum qildi. Kompaniya mutaxassislariga mazkur stansiyani zudlik bilan tekshiruvdan oʼtkazish hamda jamoat joylaridagi nazoratni yanada kuchaytirish boʼyicha koʼrsatma berildi.
Mutaxassislarning tushuntirishicha, kutish rejimida stansiyaning quvvat kontaktorlari ochiq qoladi va yuqori kuchlanish faqat avtomobilga ulanib, barcha zarur xavfsizlik tekshiruvlaridan oʼtgandagina uzatila boshlaydi. Shuning uchun bunday vaziyatda elektr toki urish xavfi nisbatan past boʼlsa-da, asosiy xavf mexanik shikastlanishlarda yotadi.
Bolalarning kabelda osilib tebranishi osma mexanizm, ulanish nuqtalari va kabelning oʼziga koʼndalang hamda takrorlanuvchi yuklamalarni beradi. Suyuqlik bilan sovatiladigan liniya ichida esa quvvat mis oʼtkazgichlari, aloqa zanjirlari va sovutish kanallari joylashgan boʼlib, tashqaridan koʼrinmaydigan ichki shikastlanishlar kelgusida megavatt darajasidagi toklar bilan ishlashda jiddiy xavf tugʼdirishi mumkin.
Izohlar 0
…