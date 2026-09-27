BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- BYD kompaniyasi, agar bozor talabi bo'lsa, Denza elektromobillarining bir quvvatlanishda bosib o'tadigan masofasini 1200-1300 kilometrgacha oshirish imkoniyatiga ega.
- Yangi Denza Z9S modeli 1100 kilometr masofani bosib o'tadi va uning narxi 255 800 yuandan boshlanadi.
- Kompaniya ikkinchi avlod Blade akkumulyatorlarini joriy etmoqda, ular tez quvvatlanish va yuqori energiya zichligini ta'minlaydi.
Xitoyning mashhur avtomobilsozlik giganti BYD oʻzining premial brendi boʻlgan Denza elektromobillari uchun akkumulyator texnologiyalarini yana-da rivojlantirishga tayyorligini maʼlum qildi. Kompaniya rahbariyati agar bozor va xaridorlar tomonidan talab tugʻilsa, transport vositalarining bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasini 1200–1300 kilometrgacha oshirish imkoniyatiga ega ekanini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, bunday bayonot Denza brendi bosh menejeri Li Xuy tomonidan yangi Denza Z9S modeli bozorga chiqarilganidan soʻng eʼlon qilindi. Mazkur avtomobil xaridorlarga keng imkoniyatlarni taqdim etishi bilan birga, zamonaviy texnologik yechimlarni oʻzida mujassam etgan.
Yangi model va uning imkoniyatlariDenza Z9S savdoga 23-sentyabr kuni chiqarilgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 255 800 yuanni tashkil qiladi. Oʻz navbatida, tezkor quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan flagman toʻliq elektr versiyasining narxi 275 800 yuanga baholangan.
Mazkur flagman versiyaning xitoylik ishlab chiqaruvchilar foydalanadigan CLTC sikli boʻyicha eʼlon qilingan yurish zaxirasi 1100 kilometrni tashkil etadi. Bu esa zamonaviy elektromobillar bozorida yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.
Texnik chegaralar va bozor talabiLi Xuyning taʼkidlashicha, hozirgi 1100 kilometrlik masofa mavjud platformaning oxirgi texnik chegarasi emas. Korxona mutaxassislari bosib oʻtiladigan masofani yanada uzaytirish uchun yetarli salohiyatga ega, biroq bu koʻrsatkichni faqatgina reklama maqsadlarida sunʼiy ravishda oshirish rejalashtirilmagan.
Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, kelgusida 1200 yoki 1300 kilometrlik versiyalarni ishlab chiqarish masalasi faqatgina foydalanuvchilarning real ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi. «Agar xaridorlarga 1200 yoki 1300 kilometr talab etilsa, bu bizni ham qoniqtiradi», — deya qoʻshimcha qildi Li Xuy.
Ikkinchi avlod Blade akkumulyatorlariHozirgi kunda BYD oʻzining barcha elektromobillari va gibrid modellarini ikkinchi avlodga mansub Blade tortish akkumulyatorlariga bosqichma-bosqich oʻtkazmoqda. Yangi avlod batareyalari nafaqat sigʻim va energiya zichligini oshiradi, balki oʻta tez quvvat olish imkoniyatini ham taʼminlaydi.
Xususan, ushbu turdagi batareyalarni atigi 9 daqiq ichida 98 foizgacha quvvatlantirish mumkin. Yuqori buyurtmalar oqimi fonida BYD joriy yilda mazkur akkumulyatorlarni ishlab chiqarish hajmini izchil oshirib bormoqda.
Izohlar 0
…