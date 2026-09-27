BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin

·56·Avto
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • BYD kompaniyasi, agar bozor talabi bo'lsa, Denza elektromobillarining bir quvvatlanishda bosib o'tadigan masofasini 1200-1300 kilometrgacha oshirish imkoniyatiga ega.
  • Yangi Denza Z9S modeli 1100 kilometr masofani bosib o'tadi va uning narxi 255 800 yuandan boshlanadi.
  • Kompaniya ikkinchi avlod Blade akkumulyatorlarini joriy etmoqda, ular tez quvvatlanish va yuqori energiya zichligini ta'minlaydi.

Xitoyning mashhur avtomobilsozlik giganti BYD oʻzining premial brendi boʻlgan Denza elektromobillari uchun akkumulyator texnologiyalarini yana-da rivojlantirishga tayyorligini maʼlum qildi. Kompaniya rahbariyati agar bozor va xaridorlar tomonidan talab tugʻilsa, transport vositalarining bir quvvatlanishda bosib oʻtadigan masofasini 1200–1300 kilometrgacha oshirish imkoniyatiga ega ekanini taʼkidladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, bunday bayonot Denza brendi bosh menejeri Li Xuy tomonidan yangi Denza Z9S modeli bozorga chiqarilganidan soʻng eʼlon qilindi. Mazkur avtomobil xaridorlarga keng imkoniyatlarni taqdim etishi bilan birga, zamonaviy texnologik yechimlarni oʻzida mujassam etgan.

Yangi model va uning imkoniyatlari

Denza Z9S savdoga 23-sentyabr kuni chiqarilgan boʻlib, uning boshlangʻich narxi 255 800 yuanni tashkil qiladi. Oʻz navbatida, tezkor quvvatlash tizimini qoʻllab-quvvatlaydigan flagman toʻliq elektr versiyasining narxi 275 800 yuanga baholangan.

Mazkur flagman versiyaning xitoylik ishlab chiqaruvchilar foydalanadigan CLTC sikli boʻyicha eʼlon qilingan yurish zaxirasi 1100 kilometrni tashkil etadi. Bu esa zamonaviy elektromobillar bozorida yuqori koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi.

Texnik chegaralar va bozor talabi

Li Xuyning taʼkidlashicha, hozirgi 1100 kilometrlik masofa mavjud platformaning oxirgi texnik chegarasi emas. Korxona mutaxassislari bosib oʻtiladigan masofani yanada uzaytirish uchun yetarli salohiyatga ega, biroq bu koʻrsatkichni faqatgina reklama maqsadlarida sunʼiy ravishda oshirish rejalashtirilmagan.

Kompaniya vakilining soʻzlariga koʻra, kelgusida 1200 yoki 1300 kilometrlik versiyalarni ishlab chiqarish masalasi faqatgina foydalanuvchilarning real ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda hal qilinadi. «Agar xaridorlarga 1200 yoki 1300 kilometr talab etilsa, bu bizni ham qoniqtiradi», — deya qoʻshimcha qildi Li Xuy.

Ikkinchi avlod Blade akkumulyatorlari

Hozirgi kunda BYD oʻzining barcha elektromobillari va gibrid modellarini ikkinchi avlodga mansub Blade tortish akkumulyatorlariga bosqichma-bosqich oʻtkazmoqda. Yangi avlod batareyalari nafaqat sigʻim va energiya zichligini oshiradi, balki oʻta tez quvvat olish imkoniyatini ham taʼminlaydi.

Xususan, ushbu turdagi batareyalarni atigi 9 daqiq ichida 98 foizgacha quvvatlantirish mumkin. Yuqori buyurtmalar oqimi fonida BYD joriy yilda mazkur akkumulyatorlarni ishlab chiqarish hajmini izchil oshirib bormoqda.

BYDDenzaElektromobilBlade akkumulyatoriAvtomobil bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchi18 avgust 11:54BYD oʻzining yangi Denza D9 lyuks miniveniga buyurtmalar qabul qilishni boshladiBYD oʻzining yangi Denza D9 lyuks miniveniga buyurtmalar qabul qilishni boshladi5 avgust 16:27Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda3 sentabr 13:24BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga ega11 iyul 13:22BYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildiBYD brendi ostidagi Denza Z Coupé: 1582 ot kuchiga ega yangi giperkar namoyish etildi9 iyul 15:56Denza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkariDenza Z Roadster dunyo sahnasiga chiqmoqda: 1582 ot kuchiga ega Xitoy superkari5 iyul 06:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi