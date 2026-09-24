BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Elektr avtomobillar bozorining yetakchisi BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdi.
- Yangchjou shahridagi ushbu obyekt Pekin–Shanksay yoʻnalishidagi yagona quvvatlash tarmogʻining bir qismiga aylandi.
- BYD mart oyida tanishtirgan 1500 kVt quvvatga ega megavatt sinfidagi tezkor quvvatlash texnologiyasi hozirgi kunda dunyodagi eng yuqori quvvatli qurilma hisoblanadi.
Elektr avtomobillar bozorining yetakchisi boʻlgan BYD kompaniyasi Xitoy boʻylab avtomagistrallarda oʻzining 2000-sonli tezkor quvvatlash stansiyasini qurib bitkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu muhim obyekt Yangchjou shahridagi Baoin xizmat koʻrsatish zonasida joylashgan boʻlib, Pekin–Shanksay yoʻnalishidagi yagona quvvatlash tarmogʻining bir qismiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining bayonotiga koʻra, mazkur loyiha belgilangan yillik rejadagidan ham oldinroq amalga oshirildi. BYD qurilish surʼatlari, geografik qamrov hamda avtomagistrallardagi stansiyalar soni boʻyicha milliy rekordlarni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu esa elektromobillarda uzoq masofaga safar qiluvchi haydovchilar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishda muhim qadamdir.
Mehavatli quvvatlash texnologiyasiJoriy yilning mart oyida BYD oʻzining megavatt sinfidagi tezkor quvvatlash texnologiyasini rasman tanishtirgan edi. Ushbu tizimdagi bitta quvvatlash blokining eng yuqori quvvati 1500 kW ni tashkil qiladi. Mazkur koʻrsatkich hozirgi vaqtda seriyali ishlab chiqarilayotgan dunyodagi eng yuqori quvvatli qurilma ekanligi bilan ajralib turadi.
Ushbu texnologiya evaziga ikkinchi avlod Blade akkumulyatorini xona haroratida atigi 5 daqiqada 10 foizdan 70 foizgacha, 9 soatda emas, balki atigi 9 daqiqada esa 97 foizgacha quvvatlab olish mumkin. Hatto -30 darajadagi ekstremal sovuq havoda ham quvvatlash vaqti oddiy sharoitdagiga nisbatan atigi 3 daqiqaga uzayadi, xolos.
Tarmoqni kengaytirish rejalariIyul oyida ikkinchi avlod Blade batareyasi hamda unga mos keluvchi quvvatlash texnologiyasi Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligining milliy ahamiyatga molik muhim loyihalari roʻyxatiga kiritildi. Bu esa davlat tomonidan ham mazkur innovatsiyalarga yuqori baho berilayotganini bildiradi.
Hozirgi kunda BYD tarmogʻi mamlakat boʻylab 22 ta avtomagistral va 278 ta trassani qamrab olgan boʻlib, stansiyalar orasidagi oʻrtacha masofa 120 kilometrni tashkil qiladi. Shuningdek, mamlakatning 341 ta shahrida 11 586 ta tezkor quvvatlash stansiyalari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.
Kompaniya bu natijalar bilan cheklanib qolmaslikni maqsad qilgan. Kelgusida infratuzilmani yanada kengaytirish koʻzda tutilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchining rejasiga koʻra, 2026 yil yakuniga qadar Xitoyda bunday stansiyalar soni naq 20 000 taga yetkazilishi lozim.
Izohlar 0
…