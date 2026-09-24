BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdi

·8·Avto
BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli oʻta tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Elektr avtomobillar bozorining yetakchisi BYD Xitoy avtomagistrallarida 2000-sonli tezkor quvvatlash stansiyasini ishga tushirdi.
  • Yangchjou shahridagi ushbu obyekt Pekin–Shanksay yoʻnalishidagi yagona quvvatlash tarmogʻining bir qismiga aylandi.
  • BYD mart oyida tanishtirgan 1500 kVt quvvatga ega megavatt sinfidagi tezkor quvvatlash texnologiyasi hozirgi kunda dunyodagi eng yuqori quvvatli qurilma hisoblanadi.

Elektr avtomobillar bozorining yetakchisi boʻlgan BYD kompaniyasi Xitoy boʻylab avtomagistrallarda oʻzining 2000-sonli tezkor quvvatlash stansiyasini qurib bitkazdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu muhim obyekt Yangchjou shahridagi Baoin xizmat koʻrsatish zonasida joylashgan boʻlib, Pekin–Shanksay yoʻnalishidagi yagona quvvatlash tarmogʻining bir qismiga aylandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining bayonotiga koʻra, mazkur loyiha belgilangan yillik rejadagidan ham oldinroq amalga oshirildi. BYD qurilish surʼatlari, geografik qamrov hamda avtomagistrallardagi stansiyalar soni boʻyicha milliy rekordlarni yangilashga muvaffaq boʻldi. Bu esa elektromobillarda uzoq masofaga safar qiluvchi haydovchilar uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishda muhim qadamdir.

Mehavatli quvvatlash texnologiyasi

Joriy yilning mart oyida BYD oʻzining megavatt sinfidagi tezkor quvvatlash texnologiyasini rasman tanishtirgan edi. Ushbu tizimdagi bitta quvvatlash blokining eng yuqori quvvati 1500 kW ni tashkil qiladi. Mazkur koʻrsatkich hozirgi vaqtda seriyali ishlab chiqarilayotgan dunyodagi eng yuqori quvvatli qurilma ekanligi bilan ajralib turadi.

Ushbu texnologiya evaziga ikkinchi avlod Blade akkumulyatorini xona haroratida atigi 5 daqiqada 10 foizdan 70 foizgacha, 9 soatda emas, balki atigi 9 daqiqada esa 97 foizgacha quvvatlab olish mumkin. Hatto -30 darajadagi ekstremal sovuq havoda ham quvvatlash vaqti oddiy sharoitdagiga nisbatan atigi 3 daqiqaga uzayadi, xolos.

Tarmoqni kengaytirish rejalari

Iyul oyida ikkinchi avlod Blade batareyasi hamda unga mos keluvchi quvvatlash texnologiyasi Xitoy Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligining milliy ahamiyatga molik muhim loyihalari roʻyxatiga kiritildi. Bu esa davlat tomonidan ham mazkur innovatsiyalarga yuqori baho berilayotganini bildiradi.

Hozirgi kunda BYD tarmogʻi mamlakat boʻylab 22 ta avtomagistral va 278 ta trassani qamrab olgan boʻlib, stansiyalar orasidagi oʻrtacha masofa 120 kilometrni tashkil qiladi. Shuningdek, mamlakatning 341 ta shahrida 11 586 ta tezkor quvvatlash stansiyalari muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda.

Kompaniya bu natijalar bilan cheklanib qolmaslikni maqsad qilgan. Kelgusida infratuzilmani yanada kengaytirish koʻzda tutilgan boʻlib, ishlab chiqaruvchining rejasiga koʻra, 2026 yil yakuniga qadar Xitoyda bunday stansiyalar soni naq 20 000 taga yetkazilishi lozim.

BYDElektromobilQuvvatlashStansiyasiXitoyAvtoBladeBattery
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildiBYD Atto 2 krossoverining yangilangan versiyasi taqdim etildi17 sentabr 17:26Geely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqdaGeely besh daqiqada quvvatlovchi 1800 kW quvvatga ega stansiyalarni ishlab chiqmoqda3 sentabr 13:24BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi30 avgust 14:25BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi28 avgust 12:51Yangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdiYangwang U7 elektroboli sinovda batareya chidamliligini namoyish etdi26 avgust 12:26BYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchiBYD Milan dizayn markazi orqali Yevropa bozorini zabt etmoqchi18 avgust 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
«Rul va pedallarsiz kelajak»: Tesla Ostinda sirli Cybercab'ni namoyish etdi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi