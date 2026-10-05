Hyundai Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniyada sotuvga chiqdi

·17·Avto
Hyundai Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniyada sotuvga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hyundai Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniyada sotuvga chiqdi va o'zining raqobatbardosh narxi bilan e'tiborni tortdi.
  • Britaniya hukumatining 3750 funt sterlinglik granti tufayli, ushbu modelning boshlang'ich narxi 18 495 funt sterlingni tashkil etdi.
  • Bu narx uni Renault 5 Urban Range'dan 3000 funt sterlingga, Citroën ë-C3 Urban Range'dan esa 1500 funt sterlingga arzonlashtiradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hyundai kompaniyasining yangi Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniya bozorida sotuvga chiqarildi va oʻzining raqobatbardosh narxi bilan eʼtiborni tortdi. Britaniya hukumatining toʻliq 3750 funt sterling miqdoridagi Elektr avtomobil granti (Electric Car Grant) tasdiqlanishi tufayli, ushbu modelning boshlangʻich narxi 18 495 funt sterlingni tashkil etdi. Bu narx siyosati mashinani oʻz sinfidagi eng hamyonbop takliflardan biriga aylantirib, xaridorlar uchun katta imkoniyat yaratadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Asosiy kirish darajasidagi Ioniq 3 modeli oʻzining asosiy raqobatchisi hisoblangan Renault 5 Urban Range xatchbekidan naqd 3000 funt sterlingga arzonroq ekani maʼlum boʻldi. Shuningdek, u Citroën ë-C3 Urban Range rusumidan ham 1500 funt sterlingga arzonroq turadi. Qizigʻi shundaki, narx borasidagi ustunlikka qarammay, Hyundai modeli har ikki raqobatchisini yurish masofasi boʻyicha ham ortda qoldirib, quvvatlanishlar oraligʻida 213 milya masofani bosib oʻtish imkoniyatini taqdim etadi.

Aerodinamik dizayn va texnik imkoniyatlar

Uzunligi 4,15 metr va balandligi 1,51 metr boʻlgan Hyundai Ioniq 3 oʻlchamlari jihatidan ixcham Renault 5 hamda yirikroq Volkswagen ID 3 modellari oʻrtasidan joy oladi. Avtomobilning oʻziga xos shakli Hyundai tomonidan aerodinamik samaradorlikni maksimal darajada oshirish maqsadida oʻylab topilgan “aero-xatch” sifatida taʼriflanadi. Natijada tom chizigʻi orqaga qarab pasayib boradi va bu yechim oldingi Hyundai Veloster modellarini eslatib, yakunda koʻzga tashlanib turuvchi oʻrdak dumi shaklidagi спойлер bilan yakunlanadi.

Avtomobilning old qismi iloji boricha kichik frontal maydonga ega boʻlishi uchun maxsus ishlangan. Ushbu saʼy-harakatlar natijasida uning havo qarshiligi koeffitsiyenti 0,26 ni tashkil etdi, bu esa undan kichikroq boʻlgan Renault 5 koʻrsatkichidan (0,29) yaxshiroqdir. Standart 42,2 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan Ioniq 3 quvvatlanishlar oraligʻida 208 milya masofa bosib oʻtishga qodir ekanligi aytilmoqda.

Jihozlanish darajalari va narxlar siyosati

Boshlangʻich versiyada narxni past saqlab qolish uchun ayrim muhim jihozlar olib tashlangan. Xususan, haydovchining koʻzini yoʻlda saqlash uchun moʻljallangan va yangi interyer dizaynining markazi boʻlgan baland oʻrnatilgan asboblar ekrani boshlangʻich versiyada mavjud emas. Haydovchilar tezlik va kilometraj koʻrsatkichlarini kuzatish uchun markaziy sensorli ekraniga qarashlariga toʻgʻri keladi. Biroq, 23 695 funt sterlingdan boshlanadigan Premium trim versiyasini tanlagan xaridorlar uchun ushbu asboblar ekrani qayta tiklanadi.

Hukumat grantidan barcha versiyalar foydalanishi mumkinligi sababli, 308 milyagacha masofani bosib oʻta oladigan Long Range (Uzoq masofali) modeli 21 995 funt sterlingdan boshlanadi. Tashqi dizayn bosh yetakchi designer Manuel Schöttle rahbarligida ishlab chiqilgan boʻlib, bu Yevropada loyihalashtirilgan ilk Hyundai elektromobili hisoblanadi. U brendning yangi 'Art of Steel' dizayn tiliga asoslangan holda bunyod etilgan.

HyundaiElektromobilAvtoyangiliklarBritaniyaBozoriIoniq3
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildiYangi avlod Hyundai Tucson krossoveri taqdim etildi2 oktabr 02:53Hyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadiHyundai va Genesis Yevropa bozorida 41 ta yangi avtomobilni taqdim etadi26 avgust 16:53Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdiGenesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi20 avgust 09:22Xitoyda bolalar BYD oʻta quvvatli stansiyasi kabelida uchishdiXitoyda bolalar BYD oʻta quvvatli stansiyasi kabelida uchishdiBugun 13:58Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi31 avgust 02:26Kia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibiKia PV7 elektromobili taqdim etildi: Ford E-Transit Custom raqibi14 sentabr 14:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Xiaomi oʻzining gigant gibrid krossoverlarini yetkazib berishni boshladi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
Dunyodagi eng tor avtomobil Ginnes rekordiga kirdi
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Toyota Land Cruiser 300 yangilandi: endi benzini yoʻq va gibridga oʻtdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi
Chery va Jaguar Land Rover hamkorligidagi Freelander 8 jahon rekordini oʻrnatdi