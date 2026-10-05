Hyundai Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniyada sotuvga chiqdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Hyundai Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniyada sotuvga chiqdi va o'zining raqobatbardosh narxi bilan e'tiborni tortdi.
- Britaniya hukumatining 3750 funt sterlinglik granti tufayli, ushbu modelning boshlang'ich narxi 18 495 funt sterlingni tashkil etdi.
- Bu narx uni Renault 5 Urban Range'dan 3000 funt sterlingga, Citroën ë-C3 Urban Range'dan esa 1500 funt sterlingga arzonlashtiradi.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hyundai kompaniyasining yangi Ioniq 3 elektromobili Buyuk Britaniya bozorida sotuvga chiqarildi va oʻzining raqobatbardosh narxi bilan eʼtiborni tortdi. Britaniya hukumatining toʻliq 3750 funt sterling miqdoridagi Elektr avtomobil granti (Electric Car Grant) tasdiqlanishi tufayli, ushbu modelning boshlangʻich narxi 18 495 funt sterlingni tashkil etdi. Bu narx siyosati mashinani oʻz sinfidagi eng hamyonbop takliflardan biriga aylantirib, xaridorlar uchun katta imkoniyat yaratadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Asosiy kirish darajasidagi Ioniq 3 modeli oʻzining asosiy raqobatchisi hisoblangan Renault 5 Urban Range xatchbekidan naqd 3000 funt sterlingga arzonroq ekani maʼlum boʻldi. Shuningdek, u Citroën ë-C3 Urban Range rusumidan ham 1500 funt sterlingga arzonroq turadi. Qizigʻi shundaki, narx borasidagi ustunlikka qarammay, Hyundai modeli har ikki raqobatchisini yurish masofasi boʻyicha ham ortda qoldirib, quvvatlanishlar oraligʻida 213 milya masofani bosib oʻtish imkoniyatini taqdim etadi.
Aerodinamik dizayn va texnik imkoniyatlarUzunligi 4,15 metr va balandligi 1,51 metr boʻlgan Hyundai Ioniq 3 oʻlchamlari jihatidan ixcham Renault 5 hamda yirikroq Volkswagen ID 3 modellari oʻrtasidan joy oladi. Avtomobilning oʻziga xos shakli Hyundai tomonidan aerodinamik samaradorlikni maksimal darajada oshirish maqsadida oʻylab topilgan “aero-xatch” sifatida taʼriflanadi. Natijada tom chizigʻi orqaga qarab pasayib boradi va bu yechim oldingi Hyundai Veloster modellarini eslatib, yakunda koʻzga tashlanib turuvchi oʻrdak dumi shaklidagi спойлер bilan yakunlanadi.
Avtomobilning old qismi iloji boricha kichik frontal maydonga ega boʻlishi uchun maxsus ishlangan. Ushbu saʼy-harakatlar natijasida uning havo qarshiligi koeffitsiyenti 0,26 ni tashkil etdi, bu esa undan kichikroq boʻlgan Renault 5 koʻrsatkichidan (0,29) yaxshiroqdir. Standart 42,2 kW/soat quvvatga ega akkumulyator bilan jihozlangan Ioniq 3 quvvatlanishlar oraligʻida 208 milya masofa bosib oʻtishga qodir ekanligi aytilmoqda.
Jihozlanish darajalari va narxlar siyosatiBoshlangʻich versiyada narxni past saqlab qolish uchun ayrim muhim jihozlar olib tashlangan. Xususan, haydovchining koʻzini yoʻlda saqlash uchun moʻljallangan va yangi interyer dizaynining markazi boʻlgan baland oʻrnatilgan asboblar ekrani boshlangʻich versiyada mavjud emas. Haydovchilar tezlik va kilometraj koʻrsatkichlarini kuzatish uchun markaziy sensorli ekraniga qarashlariga toʻgʻri keladi. Biroq, 23 695 funt sterlingdan boshlanadigan Premium trim versiyasini tanlagan xaridorlar uchun ushbu asboblar ekrani qayta tiklanadi.
Hukumat grantidan barcha versiyalar foydalanishi mumkinligi sababli, 308 milyagacha masofani bosib oʻta oladigan Long Range (Uzoq masofali) modeli 21 995 funt sterlingdan boshlanadi. Tashqi dizayn bosh yetakchi designer Manuel Schöttle rahbarligida ishlab chiqilgan boʻlib, bu Yevropada loyihalashtirilgan ilk Hyundai elektromobili hisoblanadi. U brendning yangi 'Art of Steel' dizayn tiliga asoslangan holda bunyod etilgan.
Izohlar 0
…