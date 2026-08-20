Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi

·25·Avto
Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Qisqacha

Janubiy Koreyaning Genesis brendi o'zining eng yirik va eng qimmatbaho avtomobili, Neolun konsepsiyasining seriyali talqini bo'lgan GV90 flagman elektr krossoverini rasman taqdim etdi. Deyarli 5,3 metr uzunlikdagi avtomobil 3245 millimetrlik g'ildirak bazasiga ega bo'lib, Hyundai guruhining flagman modellar uchun ishlab chiqilgan eMP (Electric Mobility Prime) arxitekturasiga asoslangan.

Janubiy Koreyaning Genesis avtomobilsozlik brendi oʻzining xalqaro bozordagi mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan yangi flagman flagman krossoveri — GV90 modelini rasman taqdim etdi. 2024-yilda namoyish etilgan Neolun konsepsiyasining seriyali talqini boʻlgan ushbu hashamatli elektromobil kompaniya tarixidagi eng yirik va eng qimmatbaho mashinaga aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avtomobil Yevropa bozorida sotuvga chiqariladigan eng yirik toʻliq elektr transport vositasi maqomiga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Ushbu krossover Genesis brendining luksavtomobillar bozoridagi yangi bosqichini boshlab beradi. Modelning taqdimoti kompaniyaning oʻzining birinchi maxsus G90 limuzinini chiqarganiga 10 yil toʻlgan davrga toʻgʻri keldi. Hyundai Motor Group prezidenti Xose Munyosning taʼkidlashicha, GV90 brend uchun mutlaqo yangi sahifa ochuvchi muhim qadam boʻlib, u kompaniyaning innovatsiyalar va mukammallikka intilish borasidagi uzoq muddatli strategiyasini aks ettiradi.

Minimalistik dizayn va ulkan oʻlchamlar

Tashqi koʻrinishi jihatidan Bentley Bentayga va Rolls-Royce Cullinan kabi ultra-hashamatli krossoverlar bilan raqobatlashuvchi Genesis GV90 uzunligi boʻyicha deyarli 5,3 metrni tashkil qiladi. U konsernning boshqa modellari — Kia EV9 va Hyundai Ioniq 9 krossoverlaridan ham yirikroqdir. Avtomobil Hyundai guruhining flagman modellar uchun maxsus ishlab chiqilgan eMP (Electric Mobility Prime) nomli yangi modulli elektromobil arxitekturasiga asoslangan.

Modelning minimalistik va salobatli tashqi dizayni kelgusida chiqariladigan barcha yangi Genesis avtomobillarining qiyofasini belgilab berishi kutilmoqda. Avtomobil korpusining ulkan oʻlchamlari va 3245 millimetrlik gʻildirak bazasi yoʻlovchilar uchun keng va qulay muhit yaratish imkonini bergan. Polning butunlay tekisligi esa salon ichidagi boʻsh joyni yanada kengaytirgan.

Shaxsiy samolyot darajasidagi salon

GV90 modeli xaridorlarga ikki xil salonda taklif etiladi: yetti oʻrindiqli anʼanaviy versiya va yuqori toifadagi Neolun trim darajasidagi toʻrt oʻrindiqli VIP-konfiguratsiya. Oxirgi variant oldingi oʻrindiqlarning aylanish imkoniyati hamda orqaga ochiladigan ustunsiz eshiklar bilan jihozlangan. Ushbu oʻziga xos suriluvchi-ilgakli eshik mexanizmi orqali orqa yoʻlovchilar mashinaga ancha qulay va keng sharoitda chiqib-tushishlari mumkin.

Kompaniyaning anʼanaviy mehmondoʻstlik siyosatiga asoslangan salon yuqori sifatli materiallar, oʻziga xos atrofdagi yoritish tizimlari hamda 25 ta dinamikdan iborat Bang & Olufsen audio tizimi bilan boyitilgan. Mazkur akustik tizim Virtual Venue funksiyasiga ega boʻlib, u Boston simfonik zali yoki Uembli stadioni kabi mashhur arenasining akustik muhitini avtomobil salonida mukammal darajada takrorlay oladi. Yevropa bozorida sotuvlar kelgusi yilda boshlanishi rejalashtirilgan.

GenesisElektromobilKrossoverAvtoyangiliklarHyundai
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiXitoy avtomobillari Buyuk Britaniya bozorining beshdan bir qismini egalladiBugun, 10:24AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiAQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildiKecha, 18:39Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiKecha, 13:28Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBuyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaKecha, 11:53Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiGerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiKecha, 10:51BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarKecha, 09:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar
Rossiyada yangi Sollers S9 yoʻltanlamasi ishlab chiqariladi: UAZ zavodida katta oʻzgarishlar