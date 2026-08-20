Genesis kompaniyasi oʻzining eng yirik elektr avtomobili GV90'ni namoyish etdi
Janubiy Koreyaning Genesis brendi o'zining eng yirik va eng qimmatbaho avtomobili, Neolun konsepsiyasining seriyali talqini bo'lgan GV90 flagman elektr krossoverini rasman taqdim etdi. Deyarli 5,3 metr uzunlikdagi avtomobil 3245 millimetrlik g'ildirak bazasiga ega bo'lib, Hyundai guruhining flagman modellar uchun ishlab chiqilgan eMP (Electric Mobility Prime) arxitekturasiga asoslangan.
Janubiy Koreyaning Genesis avtomobilsozlik brendi oʻzining xalqaro bozordagi mavqeini yanada mustahkamlashga qaratilgan yangi flagman flagman krossoveri — GV90 modelini rasman taqdim etdi. 2024-yilda namoyish etilgan Neolun konsepsiyasining seriyali talqini boʻlgan ushbu hashamatli elektromobil kompaniya tarixidagi eng yirik va eng qimmatbaho mashinaga aylandi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi avtomobil Yevropa bozorida sotuvga chiqariladigan eng yirik toʻliq elektr transport vositasi maqomiga daʼvogarlik qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Ushbu krossover Genesis brendining luksavtomobillar bozoridagi yangi bosqichini boshlab beradi. Modelning taqdimoti kompaniyaning oʻzining birinchi maxsus G90 limuzinini chiqarganiga 10 yil toʻlgan davrga toʻgʻri keldi. Hyundai Motor Group prezidenti Xose Munyosning taʼkidlashicha, GV90 brend uchun mutlaqo yangi sahifa ochuvchi muhim qadam boʻlib, u kompaniyaning innovatsiyalar va mukammallikka intilish borasidagi uzoq muddatli strategiyasini aks ettiradi.
Minimalistik dizayn va ulkan oʻlchamlarTashqi koʻrinishi jihatidan Bentley Bentayga va Rolls-Royce Cullinan kabi ultra-hashamatli krossoverlar bilan raqobatlashuvchi Genesis GV90 uzunligi boʻyicha deyarli 5,3 metrni tashkil qiladi. U konsernning boshqa modellari — Kia EV9 va Hyundai Ioniq 9 krossoverlaridan ham yirikroqdir. Avtomobil Hyundai guruhining flagman modellar uchun maxsus ishlab chiqilgan eMP (Electric Mobility Prime) nomli yangi modulli elektromobil arxitekturasiga asoslangan.
Modelning minimalistik va salobatli tashqi dizayni kelgusida chiqariladigan barcha yangi Genesis avtomobillarining qiyofasini belgilab berishi kutilmoqda. Avtomobil korpusining ulkan oʻlchamlari va 3245 millimetrlik gʻildirak bazasi yoʻlovchilar uchun keng va qulay muhit yaratish imkonini bergan. Polning butunlay tekisligi esa salon ichidagi boʻsh joyni yanada kengaytirgan.
Shaxsiy samolyot darajasidagi salonGV90 modeli xaridorlarga ikki xil salonda taklif etiladi: yetti oʻrindiqli anʼanaviy versiya va yuqori toifadagi Neolun trim darajasidagi toʻrt oʻrindiqli VIP-konfiguratsiya. Oxirgi variant oldingi oʻrindiqlarning aylanish imkoniyati hamda orqaga ochiladigan ustunsiz eshiklar bilan jihozlangan. Ushbu oʻziga xos suriluvchi-ilgakli eshik mexanizmi orqali orqa yoʻlovchilar mashinaga ancha qulay va keng sharoitda chiqib-tushishlari mumkin.
Kompaniyaning anʼanaviy mehmondoʻstlik siyosatiga asoslangan salon yuqori sifatli materiallar, oʻziga xos atrofdagi yoritish tizimlari hamda 25 ta dinamikdan iborat Bang & Olufsen audio tizimi bilan boyitilgan. Mazkur akustik tizim Virtual Venue funksiyasiga ega boʻlib, u Boston simfonik zali yoki Uembli stadioni kabi mashhur arenasining akustik muhitini avtomobil salonida mukammal darajada takrorlay oladi. Yevropa bozorida sotuvlar kelgusi yilda boshlanishi rejalashtirilgan.
…