Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi
Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi avtomobil bozorida jiddiy burilish yasashga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend ilk bor toʻlaqonli рамный внедорожник — Hyundai Boulder modelini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Ushbu avtomobil kelgusida Ford Bronco, Jeep Wrangler va Toyota 4Runner kabi mashhur va sinchkovlik bilan tanlangan raqobatchilarga munosib alternativa boʻlishi kutilmoqda. Hozirda Hindistonda roʻyxatdan oʻtkazilgan patent tasvirlari orqali kutilmagan yangi avtomobilning tashqi koʻrinishi oshkor etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, patentda aks etgan seriyali model avvalroq Nyu-York avtosalonida omma eʼtiboriga havola etilgan konseptga juda oʻxshash. Ushbu konsepsiya koreys avtoGigantining kelgusidagi strategiyasini belgilab berib, kompaniya faqatgina krossoverlar ishlab chiqarish bilangina cheklanib qolmasdan, balki haqiqiy yoʻltanlamaslar segmentiga ham faol kirib borishini koʻrsatdi. Hyundai muhandislari kelgusida oʻrta razmerli pikap asosi boʻlib xizmat qiladigan yangi maxsus ramli platformani yaratish ustida ish olib borayotganini rasman tasdiqlagan.
Brutal tashqi koʻrinish va zamonaviy texnologiyalarPattent materiallariga koʻra, seriyali Hyundai Boulder oʻzining prototipdagi oʻtkir va agressiv qiyofasini saqlab qoladi. Avtomobilning deyarli tik old qismi, maxsus vertikal yorugʻlik qismlariga ega ixcham toʻrtburchak fari, baquvvat ostki himoya qatlami, tortish quloqchalari va keng kvadrat gʻildirak arkalari uning jiddiy xarakteridan darak beradi. Dastlabki konsept 37 dyuymli yoʻltanlamas shinalar, orqa eshikdagi tashqi zaxira gʻildiragi hamda tushiriladigan orqa oyna oynasi bilan jihozlangan edi. Ularning qaysi biri toʻgʻridan-toʻgʻri konveyerga chiqishi hozircha sir saqlanmoqda.
Avtomobil salonida esa yoʻltanlamas rejimlarini boshqarish uchun moʻljallangan anʼanaviy jismoniy tugmalar va zamonaviy yechimlar uygʻunlashishi kutilmoqda. Xususan, Android Automotive bazasida ishlaydigan Pleos Connect multimedia tizimi oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Bu tizim oʻz ichiga navigatsiya, ilovalar doʻkoni, havo orqali dasturiy taʼminotni yangilash imkoniyati va Gleo nomli ovozli yordamchini oladi.
Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan motorlarInjiniring nuqtai nazaridan, Hyundai Boulder toʻla privod tizimi, old va orqa differensial blokirovkalari, pasaytirilgan uzatma, shuningdek, mustaqil old osma va butun orqa koʻprik bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Qolaversa, avtomobilda «tankcha burilish» kabi gʻayrioddiy funksiyalar ham boʻlishi mumkin. Hozircha motorlar gammasi rasman toʻliq eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, quyidagi variantlar muhokama qilinmoqda:
- 2,5 litrli turbotorp bazasidagi taxminan 330 ot kuchiga ega gibrid tizim
- Quvvati 400 ot kuchiga yaqin boʻlgan, tarmoqdan quvvatlanuvchi gibrid
- Toʻliq elektr versiyasi
- Ayrim bozorlar uchun moʻljallangan, Kia Tasman modelidan olingan 2,2 litrli 207 ot kuchiga ega turbodizel
…