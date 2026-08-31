Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi

·7·Avto
Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi

Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi avtomobil bozorida jiddiy burilish yasashga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, brend ilk bor toʻlaqonli рамный внедорожник — Hyundai Boulder modelini namoyish etishga tayyorlanmoqda. Ushbu avtomobil kelgusida Ford Bronco, Jeep Wrangler va Toyota 4Runner kabi mashhur va sinchkovlik bilan tanlangan raqobatchilarga munosib alternativa boʻlishi kutilmoqda. Hozirda Hindistonda roʻyxatdan oʻtkazilgan patent tasvirlari orqali kutilmagan yangi avtomobilning tashqi koʻrinishi oshkor etildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, patentda aks etgan seriyali model avvalroq Nyu-York avtosalonida omma eʼtiboriga havola etilgan konseptga juda oʻxshash. Ushbu konsepsiya koreys avtoGigantining kelgusidagi strategiyasini belgilab berib, kompaniya faqatgina krossoverlar ishlab chiqarish bilangina cheklanib qolmasdan, balki haqiqiy yoʻltanlamaslar segmentiga ham faol kirib borishini koʻrsatdi. Hyundai muhandislari kelgusida oʻrta razmerli pikap asosi boʻlib xizmat qiladigan yangi maxsus ramli platformani yaratish ustida ish olib borayotganini rasman tasdiqlagan.

Brutal tashqi koʻrinish va zamonaviy texnologiyalar

Pattent materiallariga koʻra, seriyali Hyundai Boulder oʻzining prototipdagi oʻtkir va agressiv qiyofasini saqlab qoladi. Avtomobilning deyarli tik old qismi, maxsus vertikal yorugʻlik qismlariga ega ixcham toʻrtburchak fari, baquvvat ostki himoya qatlami, tortish quloqchalari va keng kvadrat gʻildirak arkalari uning jiddiy xarakteridan darak beradi. Dastlabki konsept 37 dyuymli yoʻltanlamas shinalar, orqa eshikdagi tashqi zaxira gʻildiragi hamda tushiriladigan orqa oyna oynasi bilan jihozlangan edi. Ularning qaysi biri toʻgʻridan-toʻgʻri konveyerga chiqishi hozircha sir saqlanmoqda.

Avtomobil salonida esa yoʻltanlamas rejimlarini boshqarish uchun moʻljallangan anʼanaviy jismoniy tugmalar va zamonaviy yechimlar uygʻunlashishi kutilmoqda. Xususan, Android Automotive bazasida ishlaydigan Pleos Connect multimedia tizimi oʻrnatilishi rejalashtirilgan. Bu tizim oʻz ichiga navigatsiya, ilovalar doʻkoni, havo orqali dasturiy taʼminotni yangilash imkoniyati va Gleo nomli ovozli yordamchini oladi.

Texnik imkoniyatlar va kutilayotgan motorlar

Injiniring nuqtai nazaridan, Hyundai Boulder toʻla privod tizimi, old va orqa differensial blokirovkalari, pasaytirilgan uzatma, shuningdek, mustaqil old osma va butun orqa koʻprik bilan taʼminlanishi taxmin qilinmoqda. Qolaversa, avtomobilda «tankcha burilish» kabi gʻayrioddiy funksiyalar ham boʻlishi mumkin. Hozircha motorlar gammasi rasman toʻliq eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, quyidagi variantlar muhokama qilinmoqda:

  • 2,5 litrli turbotorp bazasidagi taxminan 330 ot kuchiga ega gibrid tizim
  • Quvvati 400 ot kuchiga yaqin boʻlgan, tarmoqdan quvvatlanuvchi gibrid
  • Toʻliq elektr versiyasi
  • Ayrim bozorlar uchun moʻljallangan, Kia Tasman modelidan olingan 2,2 litrli 207 ot kuchiga ega turbodizel
Platforma masalasi hamon ochiq qolmoqda. Garchi ushbu SUV ramli Tasman pikapi bilan unifikatsiya qilinishi mumkin boʻlsa-da, ayrim manbalar Shimoliy Amerika bozoriga alohida eʼtibor qaratgan holda mutlaqo yangi arxitektura yaratilayotganini taʼkidlaydi. Ishlab chiqarish maydonchasi sifatida esa Hyundai kompaniyasining Jorjiya shtatidagi zavodi asosiy nomzod sifatida koʻrib chiqilmoqda.

HyundaiBoulderYoʻltanlamasAvtoyangiliklarKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiToyota 2028-yilda ommaviy mashinalar uchun yangi avtopilotni taqdim etadiKecha, 20:56Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)Kecha, 18:16BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiKecha, 14:25Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiToyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiKecha, 12:21Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiHyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladi29.08, 16:21Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiGeely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdi29.08, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi