Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!
Eminem o‘zining mashhur “Rap God” qo‘shig‘i bilan nafaqat muxlislarni, balki butun musiqa sanoatini hayratda qoldirgan ijodkorlardan biri hisoblanadi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu trekdagi eng tez ijro etilgan qismda u taxminan 16,45 soniya ichida 99 ta so‘zni aytgan. Bu esa o‘rtacha hisobda soniyasiga 6 ta so‘z degani bo‘lib, inson nutqi uchun nihoyatda yuqori tezlik hisoblanadi. Mutaxassislar bunday tezlikda gapirishni deyarli nafas olish bilan teng qiyinchilikka ega jarayon deb ta’riflashadi.
“Rap God” qo‘shig‘i o‘zining umumiy 1 560 ta so‘zi bilan hatto Ginnesning rekordlar kitobiga ham kiritilgan. Bu esa Eminemning rap sanoatidagi o‘rnini yanada mustahkamlagan.
Biroq bu rekord uning eng yuqori natijasi emas. Keyinchalik u “Godzilla” qo‘shig‘ida o‘z tezligini yanada oshirib, soniyasiga o‘rtacha 7,5 ta so‘z darajasiga yetgan. Bu holat Eminemning rap olamida hanuzgacha eng tez va eng texnik ijrochilardan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.
…