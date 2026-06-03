Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!

·169·Dunyo
Eminem 16 soniyada 99 so‘z aytdimi? Haqiqat ochildi!
Audio versiyasi

Eminem o‘zining mashhur “Rap God” qo‘shig‘i bilan nafaqat muxlislarni, balki butun musiqa sanoatini hayratda qoldirgan ijodkorlardan biri hisoblanadi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu trekdagi eng tez ijro etilgan qismda u taxminan 16,45 soniya ichida 99 ta so‘zni aytgan. Bu esa o‘rtacha hisobda soniyasiga 6 ta so‘z degani bo‘lib, inson nutqi uchun nihoyatda yuqori tezlik hisoblanadi. Mutaxassislar bunday tezlikda gapirishni deyarli nafas olish bilan teng qiyinchilikka ega jarayon deb ta’riflashadi.

“Rap God” qo‘shig‘i o‘zining umumiy 1 560 ta so‘zi bilan hatto Ginnesning rekordlar kitobiga ham kiritilgan. Bu esa Eminemning rap sanoatidagi o‘rnini yanada mustahkamlagan.

Biroq bu rekord uning eng yuqori natijasi emas. Keyinchalik u “Godzilla” qo‘shig‘ida o‘z tezligini yanada oshirib, soniyasiga o‘rtacha 7,5 ta so‘z darajasiga yetgan. Bu holat Eminemning rap olamida hanuzgacha eng tez va eng texnik ijrochilardan biri ekanini yana bir bor tasdiqlaydi.

EminemRap GodGuinness World RecordsGodzilla
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

32 yoshli turkiyalik bir kechada milliarder bo‘lib ketdiBugun, 11:4631 davlatdan yig‘ilgan 858 ta stakan: noyob Ginnes rekordiBugun, 11:02SpaceX'ning katta rejasi Maskni dunyodagi birinchi trillioner qilishi mumkinBugun, 09:41BMT ogohlantirdi: El-Nino Markaziy Osiyoga yomg‘ir olib keladiBugun, 09:36Bagama orollarida haqiqiy qaroqchilar kemalari topildiBugun, 09:35Hindistonlik erkak qog‘oz stakanlar kolleksiyasi bilan Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 09:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ginnes kitobi yangilandi! Bir vaqtning o'zida to'qqizta bola dunyoga keldi
Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi