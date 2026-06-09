14 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildi

·0·Dunyo
14 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildi

Malayziyada sodir bo‘lgan hayratlanarli voqea ko‘pchilikni lol qoldirdi. Tog‘larda adashib qolgan 49 yoshli sayyoh ayol ikki hafta davomida oziq-ovqatsiz yashab, 14 kundan keyin sog‘-salomat holda topildi.

Ma’lum bo‘lishicha, Jaslinda Saludin 23 may kuni Batu Putix tog‘iga sayohat qilish uchun yo‘l olgan. U 14 nafar sayyoh va ikki nafar yo‘lboshchidan iborat guruh tarkibida bo‘lgan. Biroq ertasi kuni ayol guruhdan ajralib qolib, tog‘ bag‘rida yolg‘iz qolgan.

Qutqarilgan ayolning aytishicha, u bu vaqt davomida hech qanday ozuqa iste’mol qilmagan. Hayotini saqlab qolish uchun o‘simliklar barglari va novdalarida to‘plangan suvni ichgan.

— Menda ovqat yo‘q edi. Ikki hafta davomida hech narsa yemadim, faqat suv bilan kun kechirdim. Hayotimiz uchun shukr qilishimiz kerak, — dedi u.

Aniqlanishicha, ayol avval oyog‘idagi og‘riq tufayli to‘xtab dam olgan. Keyin esa guruhdan uzilib qolib, mustaqil ravishda harakatlanishda davom etgan. Natijada u yo‘nalishni yo‘qotib qo‘ygan.

Ko‘k rangli hijob va katakli ko‘ylak kiygan ayol eshik oldida o‘tiribdi.

Jaslinda Saludinning bedarak yo‘qolgani ma’lum bo‘lgach, 25 may kuni keng ko‘lamli qidiruv-qutqaruv operatsiyasi boshlangan. Qidiruv ishlari davomida qutqaruvchilar, politsiya xodimlari, ko‘ngillilar va mahalliy aholi jalb qilingan.

Nihoyat, 6 iyun kuni ayol Lubuk Gaxaru qishlog‘i yaqinidan tirik holda topildi. U darhol shifoxonaga olib ketilib, tibbiy ko‘rikdan o‘tkazildi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ayol topilgan hudud relef jihatidan juda murakkab bo‘lib, sharsharalar, chuqur vodiylar va o‘tish qiyin bo‘lgan joylardan iborat. Shu sababli uning tirik qolgani haqiqiy mo‘jiza sifatida baholanmoqda.

Qutqarilgan sayyoh o‘zining yo‘qolib qolishi bilan jamoatchilikka tashvish keltirgani uchun uzr so‘radi. Uning turmush o‘rtog‘i esa qidiruv ishlarida qatnashgan barcha tashkilotlar va ko‘ngillilarga minnatdorlik bildirdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiAQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiBugun, 15:15Robot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaRobot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaBugun, 15:10Tolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiTolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiBugun, 14:16Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiFederal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiBugun, 12:08Yashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiYashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiBugun, 10:22“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildiBugun, 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi