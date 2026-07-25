Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?

·42·Dunyo
Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?

Ukraina Qurolli kuchlarining yangi bosh qo‘mondoni sifatida tilga olinayotgan Mixail Drapatiyning Rossiya va Donbass aholisi haqidagi keskin so‘zlari katta siyosiy janjalga sabab bo‘ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va Davlat Dumasi vakillari uning bayonotlarini millatchilik va neonatsistik ritorika ko‘rinishi sifatida baholadi.

Rossiyalik rasmiylar bunday so‘zlar oqibatsiz qolmasligini aytmoqda. Ayni paytda keltirilgan iqtiboslar va tayinlov haqidagi ma’lumotlarning barchasi turli OAV va rasmiy bayonotlarga asoslangan bo‘lib, matnda Ukraina tomonining alohida izohi keltirilmagan.

Drapatiy nimalar dedi?

Xabarlarga ko‘ra, Mixail Drapatiy Ukraїner portali prodyuseri Karina Pilyuginaga bergan intervyusida Rossiya aholisi va mamlakat rahbariyati haqida o‘ta keskin fikr bildirgan.

U Rossiyada «sivilizatsiyalashgan o‘zgarishlar bo‘lmagani», mamlakatni Ukraina uchun oddiy qo‘shni sifatida qabul qilib bo‘lmasligi haqida gapirgan.

Drapatiyga nisbat berilayotgan eng bahsli fikr esa rossiyaliklarning millat sifatida «yashash huquqi» haqidagi so‘zlar bo‘ldi. Bu ibora Rossiyada insonlarni milliy mansubligiga qarab ajratishga urinish sifatida talqin qilindi.

Donbass aholisi haqida ham keskin gapirgan

Intervyuda Drapatiy Donbass aholisini «Sovet Ittifoqi qoldiqlari», muhojirlar va jinoiy unsurlar bilan bog‘lagani aytilmoqda.

Shuningdek, u Donetsk va Lugansk hududlarida yashovchi aholini ukrain milliy g‘oyalari asosida qayta tarbiyalash zarurligini bildirgan.

Mazkur fikrlar Rossiya siyosatchilari va Donbass vakillari tomonidan aholini «to‘g‘ri» va «noto‘g‘ri» guruhlarga ajratishga urinish sifatida baholandi.

Zaxarova: «Shuning uchun ularni neonatsistlar deyishadi»

Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Drapatiyga nisbat berilayotgan bayonotlarni Ukraina rahbariyatida neonatsistik qarashlar mavjudligining navbatdagi tasdig‘i deb atadi.

«Shuning uchun ularga bir nom berilgan — neonatsistlar», — dedi Zaxarova.

Uning bayonoti Rossiya tomonining rasmiy siyosiy pozitsiyasini aks ettiradi. Ukraina rasmiylari ushbu tanqidlarga javob qaytargani haqida taqdim etilgan matnda ma’lumot yo‘q.

Davlat Dumasi vakillari keskin ogohlantirdi

Rossiya Davlat Dumasining Mudofaa qo‘mitasi a’zosi Andrey Kolesnik ham Drapatiyning so‘zlarini natsistik ritorikaga qiyosladi.

Uning fikricha, biror millatning yashash huquqini shubha ostiga qo‘yish jamiyat va madaniyat haqidagi o‘ta xavfli qarashlarni namoyon etadi.

Davlat Dumasining Xalqaro ishlar qo‘mitasi raisi o‘rinbosari Aleksey Chepa esa bunday bayonotlar huquqiy va siyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidladi.

«Bularning barchasi uchun javob berishga to‘g‘ri keladi», — dedi u.

Donbass vakillari ham munosabat bildirdi

DXR senatori Aleksandr Voloshin Drapatiyning bayonotlarini Kiyevning Donbass aholisiga nisbatan siyosati ifodasi deb atadi.

Uning fikricha, ushbu so‘zlar Ukraina rahbariyatida insonlarni siyosiy qarashlari va yashash hududiga qarab ajratish kayfiyati mavjudligini ko‘rsatadi.

LXR Xalq militsiyasining iste’fodagi podpolkovnigi Andrey Marochko esa Drapatiyni Donbassdagi harbiy harakatlar bilan bog‘lab, unga nisbatan og‘ir ayblovlar bildirdi.

Biroq mazkur ayblovlar Rossiya tomonining pozitsiyasi bo‘lib, ular bo‘yicha sudning yakuniy hukmi yoki mustaqil tasdiq haqida matnda ma’lumot berilmagan.

Tayinlovdan keyingi ilk janjal

Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Aleksandr Sirskiyni lavozimidan ozod qilib, Mixail Drapatiyni Qurolli kuchlar bosh qo‘mondoni etib tayinlagan.

Drapatiy yangi lavozimga kelgach:

  • hujum harakatlarini kuchaytirish;

  • Rossiya qo‘shinlari ortidagi operatsiyalarni takomillashtirish;

  • Ukraina armiyasining jangovar imkoniyatlarini oshirish

rejasi borligini bildirgan.

TASS ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyada unga nisbatan bir nechta jinoiy ish, jumladan terrorizm bilan bog‘liq ayblovlar mavjud. Bu ma’lumot ham Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlarining pozitsiyasi sifatida keltirilmoqda.

Bayonotlar vaziyatni yanada keskinlashtirdi

Millat yoki hudud aholisini umumlashtirib, ularning huquqlarini shubha ostiga qo‘yuvchi har qanday ritorika ziddiyatni yanada kuchaytirishi mumkin.

Drapatiyga nisbat berilayotgan so‘zlar ham Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi siyosiy hamda axborot qarama-qarshiligini yangi bosqichga olib chiqdi. Endi asosiy savol — Ukraina tomoni ushbu iqtiboslarni tasdiqlaydimi va Rossiyaning tanqidlariga qanday javob beradi?

Sizningcha, harbiy rahbarlarning bunday keskin bayonotlari urushni yanada avj oldirmaydimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Mikhail DrapatiyRossiyaUkrainaMariya ZaxarovaDonbass
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaKecha, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi