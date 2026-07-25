Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?
Ukraina Qurolli kuchlarining yangi bosh qo‘mondoni sifatida tilga olinayotgan Mixail Drapatiyning Rossiya va Donbass aholisi haqidagi keskin so‘zlari katta siyosiy janjalga sabab bo‘ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi va Davlat Dumasi vakillari uning bayonotlarini millatchilik va neonatsistik ritorika ko‘rinishi sifatida baholadi.
Rossiyalik rasmiylar bunday so‘zlar oqibatsiz qolmasligini aytmoqda. Ayni paytda keltirilgan iqtiboslar va tayinlov haqidagi ma’lumotlarning barchasi turli OAV va rasmiy bayonotlarga asoslangan bo‘lib, matnda Ukraina tomonining alohida izohi keltirilmagan.
Drapatiy nimalar dedi?
Xabarlarga ko‘ra, Mixail Drapatiy Ukraїner portali prodyuseri Karina Pilyuginaga bergan intervyusida Rossiya aholisi va mamlakat rahbariyati haqida o‘ta keskin fikr bildirgan.
U Rossiyada «sivilizatsiyalashgan o‘zgarishlar bo‘lmagani», mamlakatni Ukraina uchun oddiy qo‘shni sifatida qabul qilib bo‘lmasligi haqida gapirgan.
Drapatiyga nisbat berilayotgan eng bahsli fikr esa rossiyaliklarning millat sifatida «yashash huquqi» haqidagi so‘zlar bo‘ldi. Bu ibora Rossiyada insonlarni milliy mansubligiga qarab ajratishga urinish sifatida talqin qilindi.
Donbass aholisi haqida ham keskin gapirgan
Intervyuda Drapatiy Donbass aholisini «Sovet Ittifoqi qoldiqlari», muhojirlar va jinoiy unsurlar bilan bog‘lagani aytilmoqda.
Shuningdek, u Donetsk va Lugansk hududlarida yashovchi aholini ukrain milliy g‘oyalari asosida qayta tarbiyalash zarurligini bildirgan.
Mazkur fikrlar Rossiya siyosatchilari va Donbass vakillari tomonidan aholini «to‘g‘ri» va «noto‘g‘ri» guruhlarga ajratishga urinish sifatida baholandi.
Zaxarova: «Shuning uchun ularni neonatsistlar deyishadi»
Rossiya TIV rasmiy vakili Mariya Zaxarova Drapatiyga nisbat berilayotgan bayonotlarni Ukraina rahbariyatida neonatsistik qarashlar mavjudligining navbatdagi tasdig‘i deb atadi.
«Shuning uchun ularga bir nom berilgan — neonatsistlar», — dedi Zaxarova.
Uning bayonoti Rossiya tomonining rasmiy siyosiy pozitsiyasini aks ettiradi. Ukraina rasmiylari ushbu tanqidlarga javob qaytargani haqida taqdim etilgan matnda ma’lumot yo‘q.
Davlat Dumasi vakillari keskin ogohlantirdi
Rossiya Davlat Dumasining Mudofaa qo‘mitasi a’zosi Andrey Kolesnik ham Drapatiyning so‘zlarini natsistik ritorikaga qiyosladi.
Uning fikricha, biror millatning yashash huquqini shubha ostiga qo‘yish jamiyat va madaniyat haqidagi o‘ta xavfli qarashlarni namoyon etadi.
Davlat Dumasining Xalqaro ishlar qo‘mitasi raisi o‘rinbosari Aleksey Chepa esa bunday bayonotlar huquqiy va siyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta’kidladi.
«Bularning barchasi uchun javob berishga to‘g‘ri keladi», — dedi u.
Donbass vakillari ham munosabat bildirdi
DXR senatori Aleksandr Voloshin Drapatiyning bayonotlarini Kiyevning Donbass aholisiga nisbatan siyosati ifodasi deb atadi.
Uning fikricha, ushbu so‘zlar Ukraina rahbariyatida insonlarni siyosiy qarashlari va yashash hududiga qarab ajratish kayfiyati mavjudligini ko‘rsatadi.
LXR Xalq militsiyasining iste’fodagi podpolkovnigi Andrey Marochko esa Drapatiyni Donbassdagi harbiy harakatlar bilan bog‘lab, unga nisbatan og‘ir ayblovlar bildirdi.
Biroq mazkur ayblovlar Rossiya tomonining pozitsiyasi bo‘lib, ular bo‘yicha sudning yakuniy hukmi yoki mustaqil tasdiq haqida matnda ma’lumot berilmagan.
Tayinlovdan keyingi ilk janjal
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Aleksandr Sirskiyni lavozimidan ozod qilib, Mixail Drapatiyni Qurolli kuchlar bosh qo‘mondoni etib tayinlagan.
Drapatiy yangi lavozimga kelgach:
hujum harakatlarini kuchaytirish;
Rossiya qo‘shinlari ortidagi operatsiyalarni takomillashtirish;
Ukraina armiyasining jangovar imkoniyatlarini oshirish
rejasi borligini bildirgan.
TASS ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyada unga nisbatan bir nechta jinoiy ish, jumladan terrorizm bilan bog‘liq ayblovlar mavjud. Bu ma’lumot ham Rossiya huquqni muhofaza qiluvchi organlarining pozitsiyasi sifatida keltirilmoqda.
Bayonotlar vaziyatni yanada keskinlashtirdi
Millat yoki hudud aholisini umumlashtirib, ularning huquqlarini shubha ostiga qo‘yuvchi har qanday ritorika ziddiyatni yanada kuchaytirishi mumkin.
Drapatiyga nisbat berilayotgan so‘zlar ham Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi siyosiy hamda axborot qarama-qarshiligini yangi bosqichga olib chiqdi. Endi asosiy savol — Ukraina tomoni ushbu iqtiboslarni tasdiqlaydimi va Rossiyaning tanqidlariga qanday javob beradi?
Sizningcha, harbiy rahbarlarning bunday keskin bayonotlari urushni yanada avj oldirmaydimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…