26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi

·209·Dunyo
26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi

Hindistonlik taniqli ekolog va jamoat faoli Sonam Vangchuk 26 kun davom etgan ochlik aksiyasini rasman to‘xtatdi. Bu haqda u 24 iyul kuni o‘zining X ijtimoiy tarmog‘idagi sahifasi orqali ma’lum qildi.

59 yoshli faol 28 iyundan buyon mamlakatdagi talabalar boshlagan norozilik harakatini qo‘llab-quvvatlash maqsadida ovqat iste’mol qilishdan voz kechgan edi. Namoyishchilar tibbiyot imtihonlari savollari oldindan tarqalib ketgani bilan bog‘liq mojaro ortidan ta’lim vaziri Dharmendra Pradhanning iste’fosini talab qilib kelmoqda.

Oradan ko‘p o‘tmay, mazkur harakat kengayib, unga turli sohalar vakillari, jamoat faollari hamda oddiy fuqarolar ham qo‘shildi. Natijada noroziliklar bosh vazir Narendra Modi hukumati siyosatiga qarshi keng ko‘lamli aksiyaga aylandi.

Sonam Vangchukning aytishicha, u ochlik aksiyasini vazir J.P. Nadda, doktor Jitendra Singh va Ladak rahbariyati bilan o‘tkazilgan muzokaralardan keyin yakunlashga qaror qilgan.

Faolning ma’lum qilishicha, mamlakat parlamentining turli siyosiy kuchlaridan bo‘lgan 65 nafar deputat ham uni ochlikni to‘xtatishga chaqirgan. Shuningdek, u 18 iyul kuni politsiya tomonidan namoyish maydonidan shifoxonaga olib ketilganini eslatdi.

Vangchukning ta’kidlashicha, ochlik aksiyasini tugatish qarorining asosiy sababi mamlakatda ehtimoliy zo‘ravonliklarning oldini olish va muzokaralar uchun imkoniyat yaratish bo‘lgan.

Shu bilan birga, u tarafdorlarini har qanday keskin harakatlardan tiyilishga chaqirib, tinchlikni saqlash muhimligini ta’kidladi.

Ma’lum bo‘lishicha, 23 iyul kuni faol hukumat talabalarga nisbatan kuch ishlatmaslikka kafolat bersa, ochlikni to‘xtatishga tayyorligini bildirgan. Ammo aynan shu kuni Nyu-Dehlida politsiya namoyishchilarni tarqatish uchun ko‘zdan yosh oqizuvchi gaz va dubinkalardan foydalangan.

Shunga qaramay, namoyishchilar poytaxtdagi Jantar Mantar maydonida yana to‘planib, aksiyalarni davom ettirgan. Bu hafta davomida politsiya va faollar o‘rtasidagi ikkinchi to‘qnashuv bo‘ldi.

Ochlik aksiyasini yakunlar ekan, Vangchuk hukumatdan bir qator talablarini yana takrorladi. Ular orasida o‘z joniga qasd qilgan talabalar oilalariga tovon puli to‘lash hamda ta’lim vazirining iste’fosini ta’minlash masalasi ham bor. U avvalroq, agar sog‘lig‘i imkon bersa, aksiyani olti haftagacha davom ettirishini bildirgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:34Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaKecha, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi