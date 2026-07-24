Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)

·79·Dunyo
Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)

Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida sud ijrochilaridan yashiringan aliment qarzdori g‘ayrioddiy tarzda topildi. Erkak yig‘ma divan ichiga berkinib olgan, ammo uy itining harakatlari xodimlar e’tiborini tortgan.

Federal sud ijrochilari xizmati ma’lumotiga ko‘ra, qidiruvda bo‘lgan fuqaroning aliment bo‘yicha qarzi 220 ming rubldan oshgan.

Sud ijrochilari uyni tekshirgan

FSSP matbuot xizmati xabariga ko‘ra, xodimlar qarzdor yashashi mumkin bo‘lgan xonadonga borgan.

Uy ko‘zdan kechirilayotgan vaqtda sud ijrochilari yig‘ma divan atrofida tinmay aylanib yurgan itga e’tibor qaratgan. Hayvonning g‘ayrioddiy harakatlari mebel ichida kimdir borligi haqida shubha uyg‘otgan.

«Yig‘ma divan ichida yashiringan fuqaro topildi. U boshpanasini tark etishni istamay, butun kuchi bilan konstruksiyaga yopishib olgan», — deyiladi xabarda.

Erkak divandan chiqishni istamagan

Sud ijrochilari divanni ochganida, qidiruvdagi erkak uning ichida yashiringani ma’lum bo‘lgan.

Xabarda aytilishicha, u ixtiyoriy ravishda chiqishdan bosh tortgan va mebel konstruksiyasini mahkam ushlab olgan. Shundan so‘ng xodimlar uni divan ichidan chiqargan.

Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Foydalanuvchilar qarzdorning joylashuvini amalda uy iti ko‘rsatib berganini hazil bilan muhokama qilmoqda.

Qarz miqdori 220 ming rubldan oshgan

FSSP ma’lumotiga ko‘ra, erkakning aliment bo‘yicha qarzi 220 ming rubldan ortiq bo‘lgan.

U majburiyatlarini bajarmagani sababli qidiruvga berilgan. Topilganidan keyin fuqaro ushlangan va so‘roq qilingan.

Holat

Ma’lumot

Hodisa joyi

Nijniy Novgorod

Qarz turi

Aliment

Qarz miqdori

220 ming rubldan ortiq

Yashiringan joyi

Yig‘ma divan ichi

Fuqaroni topishga «yordam bergan»

Uy iti

Bir yilgacha qamoq jazosi xavfi bor

Sud ijrochilari xizmati erkak qarzni to‘lamasa, unga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilishi mumkinligini ma’lum qildi.

FSSP bayonotiga ko‘ra, aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash holati tasdiqlansa, fuqaroga bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanilishi mumkin.

Biroq yakuniy jazo turi va miqdorini sud belgilaydi. Hozircha erkakka nisbatan qanday protsessual qaror qabul qilingani to‘liq ochiqlanmagan.

Yashirinish qarzni bekor qilmaydi

Aliment to‘lovlaridan qochish yoki sud ijrochilaridan yashirinish fuqaroning majburiyatini bekor qilmaydi. Aksincha, qarz miqdori ortib borishi va ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin.

Nijniy Novgoroddagi voqeada esa qarzdorning rejasini huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar emas, birinchi navbatda uning o‘z iti barbod qilgan.

Sizningcha, ushbu voqeada eng kutilmagan «qahramon» it bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Nizhny NovgorodRossiyaFederal Xizmat Sud Ijrochilari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaKecha, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi