Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)
Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida sud ijrochilaridan yashiringan aliment qarzdori g‘ayrioddiy tarzda topildi. Erkak yig‘ma divan ichiga berkinib olgan, ammo uy itining harakatlari xodimlar e’tiborini tortgan.
Federal sud ijrochilari xizmati ma’lumotiga ko‘ra, qidiruvda bo‘lgan fuqaroning aliment bo‘yicha qarzi 220 ming rubldan oshgan.
Sud ijrochilari uyni tekshirgan
FSSP matbuot xizmati xabariga ko‘ra, xodimlar qarzdor yashashi mumkin bo‘lgan xonadonga borgan.
Uy ko‘zdan kechirilayotgan vaqtda sud ijrochilari yig‘ma divan atrofida tinmay aylanib yurgan itga e’tibor qaratgan. Hayvonning g‘ayrioddiy harakatlari mebel ichida kimdir borligi haqida shubha uyg‘otgan.
«Yig‘ma divan ichida yashiringan fuqaro topildi. U boshpanasini tark etishni istamay, butun kuchi bilan konstruksiyaga yopishib olgan», — deyiladi xabarda.
Erkak divandan chiqishni istamagan
Sud ijrochilari divanni ochganida, qidiruvdagi erkak uning ichida yashiringani ma’lum bo‘lgan.
Xabarda aytilishicha, u ixtiyoriy ravishda chiqishdan bosh tortgan va mebel konstruksiyasini mahkam ushlab olgan. Shundan so‘ng xodimlar uni divan ichidan chiqargan.
Hodisa ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Foydalanuvchilar qarzdorning joylashuvini amalda uy iti ko‘rsatib berganini hazil bilan muhokama qilmoqda.
Qarz miqdori 220 ming rubldan oshgan
FSSP ma’lumotiga ko‘ra, erkakning aliment bo‘yicha qarzi 220 ming rubldan ortiq bo‘lgan.
U majburiyatlarini bajarmagani sababli qidiruvga berilgan. Topilganidan keyin fuqaro ushlangan va so‘roq qilingan.
Holat
Ma’lumot
Hodisa joyi
Nijniy Novgorod
Qarz turi
Aliment
Qarz miqdori
220 ming rubldan ortiq
Yashiringan joyi
Yig‘ma divan ichi
Fuqaroni topishga «yordam bergan»
Uy iti
Bir yilgacha qamoq jazosi xavfi bor
Sud ijrochilari xizmati erkak qarzni to‘lamasa, unga nisbatan jinoiy javobgarlik masalasi ko‘rib chiqilishi mumkinligini ma’lum qildi.
FSSP bayonotiga ko‘ra, aliment to‘lashdan bo‘yin tovlash holati tasdiqlansa, fuqaroga bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo‘llanilishi mumkin.
Biroq yakuniy jazo turi va miqdorini sud belgilaydi. Hozircha erkakka nisbatan qanday protsessual qaror qabul qilingani to‘liq ochiqlanmagan.
Yashirinish qarzni bekor qilmaydi
Aliment to‘lovlaridan qochish yoki sud ijrochilaridan yashirinish fuqaroning majburiyatini bekor qilmaydi. Aksincha, qarz miqdori ortib borishi va ma’muriy yoki jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin.
Nijniy Novgoroddagi voqeada esa qarzdorning rejasini huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar emas, birinchi navbatda uning o‘z iti barbod qilgan.
Sizningcha, ushbu voqeada eng kutilmagan «qahramon» it bo‘ldimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…