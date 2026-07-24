Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdi

·71·Dunyo
Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdi

Buyuk Britaniya olimlari qariyb 30 yil davomida sir bo‘lib kelgan dengiz halokatiga nihoyat oydinlik kiritdi. Tadqiqotchilar Angliyaning janubiy qirg‘oqlari yaqinida 1995 yilda topilgan kema qoldiqlari Dom van Keulen nomli golland savdo kemasiga tegishli ekanini aniqladi.

O‘shanda g‘avvoslar dengiz tubidan 400 dan ortiq Marokash oltin tangalarini topgan, ammo kemaning nomi va kelib chiqishi noma’lumligicha qolgan edi. Yangi tadqiqotlarga ko‘ra, kema 1633 yilda Marokashdan Niderlandiyaga yo‘l olgan vaqtda suv o‘tkazib, cho‘kib ketgan. Bunda ekipajning barcha a’zolari omon qolgan.

Tadqiqot British Museum, Bournemouth University va South West Maritime Archaeology Group olimlari hamda g‘avvoslarining qariyb 30 yillik hamkorligi samarasi bo‘ldi. Bu haqda yaqinda nashr etilgan "From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo" kitobida ham batafsil ma’lumot berilgan.

Ko‘p sonli qadimiy oltin tangalar, bilakuzuklar va zargarlik buyumlari to‘plami.

Ma’lum bo‘lishicha, kema 150 qop arab yelimi, 64 qop selitra, 320 dona echki terisi va 9 mingta Marokash oltin tangasini tashigan. Olimlar fikricha, yukning katta qismi o‘sha vaqtning o‘zida qutqarib olingan, ammo 400 dan ortiq tanga dengiz tubida qolib ketgan.

Tadqiqot mualliflari aynan Marokash oltin tangalari kemaning shaxsini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etganini ta’kidladi. Shuningdek, ular xalqaro muzey mutaxassislari va g‘avvoslarning ko‘p yillik hamkorligi ushbu tarixiy jumboqqa «ajoyib yechim» topish imkonini berganini qayd etdi.

Mutaxassislar fikricha, ushbu kashfiyot dengizlar tubida hali ham insoniyat tarixiga oid ko‘plab qimmatli sirlar yashirinib yotganini yana bir bor isbotladi.

Dom van KeulenBritish MuseumBournemouth UniversityMoroccoNetherlands
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:3526 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaKecha, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi