Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchi

·120·Dunyo
Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchi

Anjelina Joli va Bred Pittning 18 yoshli qizi Vivien familiyasini o‘zgartirish uchun sudga murojaat qildi. People nashri xabariga ko‘ra, u qo‘sh familiyasidan otasining familiyasini olib tashlab, faqat «Joli» familiyasini qoldirmoqchi.

Sud hujjatlarida bu qarorning sababi «shaxsiy» deb ko‘rsatilgan. Agar ariza qanoatlantirilsa, Vivien Bred Pitt familiyasidan voz kechgan oiladagi navbatdagi farzand bo‘ladi.

Vivien sudga ariza topshirdi

People ma’lumotiga ko‘ra, Vivien Joli-Pitt o‘z familiyasini rasman o‘zgartirishni so‘rab sudga murojaat qilgan.

18 yoshli qiz hujjatlarda familiya almashtirish sababini batafsil tushuntirmagan va uni faqat «shaxsiy» deb ko‘rsatgan.

Vivienning arizasi hali sud tomonidan ko‘rib chiqilishi kerak. Shu sabab familiya rasman o‘zgargani haqida hozircha gapirishga erta.

U oiladagi to‘rtinchi farzand bo‘lishi mumkin

Manbaga ko‘ra, Vivien Bred Pittning familiyasidan voz kechishga qaror qilgan to‘rtinchi farzanddir.

2024 yilda Shaylo familiyasini o‘zgartirish jarayonini boshlagan. Xabarda aytilishicha, Zaxara va Meddoks ham 2026 yilda shunga o‘xshash arizalar bilan murojaat qilgan, biroq ular bo‘yicha yakuniy qaror hali chiqmagan.

Shu tariqa, aktyorlar oilasida farzandlarning familiya tanlovi yana jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Biroq ularning qarorlariga sabab bo‘lgan shaxsiy holatlar ochiqlanmagan.

Joli va Pittning ajrashuvi sakkiz yil davom etgan

Bred Pitt va Anjelina Joli 2014 yilda turmush qurgan. Oradan ikki yil o‘tib, 2016 yilda Joli nikohni bekor qilish uchun sudga ariza bergan.

Ularning ajrashish jarayoni sakkiz yil davom etib, shundan keyingina nikoh rasman bekor qilingan.

Sobiq juftlikning olti nafar farzandi bor:

  • asrab olingan farzandlari — Meddoks, Paks va Zaxara;

  • biologik farzandlari — Shaylo hamda egizaklar Noks va Vivien.

Oilaviy munosabatlarga oid ko‘plab tafsilotlar ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo‘lsa-da, farzandlarning shaxsiy qarorlariga sabab bo‘lgan barcha holatlar jamoatchilikka ma’lum emas.

Anjelina Joli ham otasining familiyasidan voz kechgan

Qiziq jihati, Anjelina Jolining o‘zi ham bir vaqtlar otasi — aktyor Jon Voytning familiyasidan foydalangan.

U tug‘ilganda Anjelina Joli Voyt ismini olgan, ammo 2002 yilda «Voyt» familiyasidan rasman voz kechib, ikkinchi ismi bo‘lgan «Joli»ni familiya sifatida ishlata boshlagan.

Shu bois Vivienning qarori onasining hayotidagi shunga o‘xshash voqeani ham yodga soldi. Biroq har ikki qarorning sabablari alohida va shaxsiy holatlarga bog‘liq.

Sud qarori kutilmoqda

Hozircha Vivienning arizasi bo‘yicha yakuniy sud qarori e’lon qilinmagan. Familiyani o‘zgartirish jarayoni yakunlanganidan keyingina uning rasmiy ismi qay tarzda qayd etilishi aniq bo‘ladi.

Sizningcha, voyaga yetgan farzandning familiyasini mustaqil tanlashiga ota-ona qanday munosabatda bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Angelina JolieBrad PittVivienneShilohPeople
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaKecha, 20:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi