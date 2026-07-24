Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchi
Anjelina Joli va Bred Pittning 18 yoshli qizi Vivien familiyasini o‘zgartirish uchun sudga murojaat qildi. People nashri xabariga ko‘ra, u qo‘sh familiyasidan otasining familiyasini olib tashlab, faqat «Joli» familiyasini qoldirmoqchi.
Sud hujjatlarida bu qarorning sababi «shaxsiy» deb ko‘rsatilgan. Agar ariza qanoatlantirilsa, Vivien Bred Pitt familiyasidan voz kechgan oiladagi navbatdagi farzand bo‘ladi.
Vivien sudga ariza topshirdi
People ma’lumotiga ko‘ra, Vivien Joli-Pitt o‘z familiyasini rasman o‘zgartirishni so‘rab sudga murojaat qilgan.
18 yoshli qiz hujjatlarda familiya almashtirish sababini batafsil tushuntirmagan va uni faqat «shaxsiy» deb ko‘rsatgan.
Vivienning arizasi hali sud tomonidan ko‘rib chiqilishi kerak. Shu sabab familiya rasman o‘zgargani haqida hozircha gapirishga erta.
U oiladagi to‘rtinchi farzand bo‘lishi mumkin
Manbaga ko‘ra, Vivien Bred Pittning familiyasidan voz kechishga qaror qilgan to‘rtinchi farzanddir.
2024 yilda Shaylo familiyasini o‘zgartirish jarayonini boshlagan. Xabarda aytilishicha, Zaxara va Meddoks ham 2026 yilda shunga o‘xshash arizalar bilan murojaat qilgan, biroq ular bo‘yicha yakuniy qaror hali chiqmagan.
Shu tariqa, aktyorlar oilasida farzandlarning familiya tanlovi yana jamoatchilik e’tiboriga tushdi. Biroq ularning qarorlariga sabab bo‘lgan shaxsiy holatlar ochiqlanmagan.
Joli va Pittning ajrashuvi sakkiz yil davom etgan
Bred Pitt va Anjelina Joli 2014 yilda turmush qurgan. Oradan ikki yil o‘tib, 2016 yilda Joli nikohni bekor qilish uchun sudga ariza bergan.
Ularning ajrashish jarayoni sakkiz yil davom etib, shundan keyingina nikoh rasman bekor qilingan.
Sobiq juftlikning olti nafar farzandi bor:
asrab olingan farzandlari — Meddoks, Paks va Zaxara;
biologik farzandlari — Shaylo hamda egizaklar Noks va Vivien.
Oilaviy munosabatlarga oid ko‘plab tafsilotlar ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bo‘lsa-da, farzandlarning shaxsiy qarorlariga sabab bo‘lgan barcha holatlar jamoatchilikka ma’lum emas.
Anjelina Joli ham otasining familiyasidan voz kechgan
Qiziq jihati, Anjelina Jolining o‘zi ham bir vaqtlar otasi — aktyor Jon Voytning familiyasidan foydalangan.
U tug‘ilganda Anjelina Joli Voyt ismini olgan, ammo 2002 yilda «Voyt» familiyasidan rasman voz kechib, ikkinchi ismi bo‘lgan «Joli»ni familiya sifatida ishlata boshlagan.
Shu bois Vivienning qarori onasining hayotidagi shunga o‘xshash voqeani ham yodga soldi. Biroq har ikki qarorning sabablari alohida va shaxsiy holatlarga bog‘liq.
Sud qarori kutilmoqda
Hozircha Vivienning arizasi bo‘yicha yakuniy sud qarori e’lon qilinmagan. Familiyani o‘zgartirish jarayoni yakunlanganidan keyingina uning rasmiy ismi qay tarzda qayd etilishi aniq bo‘ladi.
Sizningcha, voyaga yetgan farzandning familiyasini mustaqil tanlashiga ota-ona qanday munosabatda bo‘lishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring.
…