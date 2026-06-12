Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siri

·0·Dunyo
Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siri

Argentina Patagoniyasi keng tekisliklari bag‘rida joylashgan Cueva de las Manos — “Qo‘llar g‘ori” insoniyat tarixining eng qadimiy va eng sirli san’at namunalaridan biri hisoblanadi. Bu maskan ming yillar avval yashagan insonlarning hayoti, ovchilik an’analari va dunyoqarashi tosh yuzalariga muhrlangan noyob tarixiy merosdir. G‘or 9 ming yildan ortiq tarixga ega bo‘lib, undagi minglab qo‘l izlari, ov manzaralari va turli belgilar insoniyatning ilk badiiy ifodalaridan dalolat beradi. 1999 yilda u UNESCO Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

Patagoniyaning sokin va keng hududlarida joylashgan bu joy oddiy sayohat maskani emas, balki ochiq osmon ostidagi tarixiy muzeydir. Qoyalar yuzasidagi qo‘l izlari qadimgi insonlarning “men shu yerdaman” degan ramziy izlari sifatida talqin qilinadi. Sayyohlar g‘orga faqat gid hamrohligida, maxsus yog‘och yo‘laklar orqali kiradi, bu esa qadimiy rasmlarni asrashga yordam beradi. Yo‘l davomida mutaxassislar tasvirlarning ma’nosi va ularning yaratilish usullari haqida qiziqarli ma’lumotlar beradi.

G‘or atrofidagi tabiat ham nihoyatda jozibali. Pinturas daryosi kanoni bo‘ylab sayr qilish, daryo ustidan o‘tish va g‘or kirish qismiga yetib borish sayohatga o‘ziga xos zavq bag‘ishlaydi. Shuningdek, Tierra de Colores hududidagi rang-barang — pushti, sariq va to‘q sariq qoyalar yengil piyoda sayr va suratga olish uchun juda mos. Yaqin atrofdagi Patagonia Park esa yovvoyi tabiat, mahalliy hayvonot dunyosi va kechqurun o‘tkaziladigan yulduzlarni kuzatish dasturlari bilan sayohatni yanada boyitadi.

Bu maskanga yetib borish biroz murakkab, ammo qiziqarli. Avval Buenos-Ayresga uchib borilib, so‘ng Patagoniyaga yo‘l olinadi. Eng yaqin nuqta — Perito Moreno shahri bo‘lib, undan g‘orgacha taxminan 117 km masofa bor. Yo‘l mashhur Ruta 40 yoki Bajo Caracoles orqali davom etadi, so‘nggi qismi esa shag‘alli va tuproqli yo‘ldan iborat bo‘lib ehtiyotkorlik talab qiladi. Sayohat uchun eng qulay davr oktyabrdan aprelgacha bo‘lgan bahor va yoz oylari hisoblanadi, qishda esa kuchli sovuq va qor yo‘llarni qiyinlashtiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqdaIlon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqdaBugun, 08:56Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiJanubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiBugun, 08:33Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiErdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiBugun, 06:54Tramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiTramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiKecha, 18:48Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKecha, 14:46Putin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiPutin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiKecha, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi