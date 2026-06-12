Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siri
Argentina Patagoniyasi keng tekisliklari bag‘rida joylashgan Cueva de las Manos — “Qo‘llar g‘ori” insoniyat tarixining eng qadimiy va eng sirli san’at namunalaridan biri hisoblanadi. Bu maskan ming yillar avval yashagan insonlarning hayoti, ovchilik an’analari va dunyoqarashi tosh yuzalariga muhrlangan noyob tarixiy merosdir. G‘or 9 ming yildan ortiq tarixga ega bo‘lib, undagi minglab qo‘l izlari, ov manzaralari va turli belgilar insoniyatning ilk badiiy ifodalaridan dalolat beradi. 1999 yilda u UNESCO Jahon merosi ro‘yxatiga kiritilgan.
Patagoniyaning sokin va keng hududlarida joylashgan bu joy oddiy sayohat maskani emas, balki ochiq osmon ostidagi tarixiy muzeydir. Qoyalar yuzasidagi qo‘l izlari qadimgi insonlarning “men shu yerdaman” degan ramziy izlari sifatida talqin qilinadi. Sayyohlar g‘orga faqat gid hamrohligida, maxsus yog‘och yo‘laklar orqali kiradi, bu esa qadimiy rasmlarni asrashga yordam beradi. Yo‘l davomida mutaxassislar tasvirlarning ma’nosi va ularning yaratilish usullari haqida qiziqarli ma’lumotlar beradi.
G‘or atrofidagi tabiat ham nihoyatda jozibali. Pinturas daryosi kanoni bo‘ylab sayr qilish, daryo ustidan o‘tish va g‘or kirish qismiga yetib borish sayohatga o‘ziga xos zavq bag‘ishlaydi. Shuningdek, Tierra de Colores hududidagi rang-barang — pushti, sariq va to‘q sariq qoyalar yengil piyoda sayr va suratga olish uchun juda mos. Yaqin atrofdagi Patagonia Park esa yovvoyi tabiat, mahalliy hayvonot dunyosi va kechqurun o‘tkaziladigan yulduzlarni kuzatish dasturlari bilan sayohatni yanada boyitadi.
Bu maskanga yetib borish biroz murakkab, ammo qiziqarli. Avval Buenos-Ayresga uchib borilib, so‘ng Patagoniyaga yo‘l olinadi. Eng yaqin nuqta — Perito Moreno shahri bo‘lib, undan g‘orgacha taxminan 117 km masofa bor. Yo‘l mashhur Ruta 40 yoki Bajo Caracoles orqali davom etadi, so‘nggi qismi esa shag‘alli va tuproqli yo‘ldan iborat bo‘lib ehtiyotkorlik talab qiladi. Sayohat uchun eng qulay davr oktyabrdan aprelgacha bo‘lgan bahor va yoz oylari hisoblanadi, qishda esa kuchli sovuq va qor yo‘llarni qiyinlashtiradi.
…