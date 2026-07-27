«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi

·141·Dunyo
«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi

Rossiya siyosiy tizimi va boshqaruv institutlari mamlakatni himoya qilishga hamda har qanday tashqi dushmanona harakatlarni qaytarishga to‘liq tayyor. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin Kremlda yakunlanayotgan VIII Davlat Dumasi deputatlari bilan o‘tkazilgan uchrashuvda ma’lum qildi.

Davlat rahbari o‘z chiqishida mamlakatdagi siyosiy barqarorlik, Konstitutsiyaviy asoslar va ko‘p millatli xalqning ichki birligiga alohida to‘xtalib o‘tdi.

Zamin.uz Kremldagi uchrashuvning eng muhim tafsilotlari va davlat rahbarining asosiy bayonotlarini taqdim etadi.

1. Suveren tamoyillar va siyosiy tizim tayyorgarligi

Vladimir Putin Rossiyaning amaldagi boshqaruv tizimi tashqi bosimlarga chidamli ekani va o‘z mustaqilligini saqlab qolganini ta’kidladi. Mamlakat siyosiy institutlari xorijiy andozalarga emas, balki milliy manfaatlar va asosiy qonunga tayanadi.

Vladimir Putinning Kremldagi bayonotidan iqtibos:

«Bizning siyosiy tizimimiz va boshqaruv institutlarimiz Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasiga to‘liq muvofiq ravishda suveren tamoyillar asosida shakllantirilgan. Biz mamlakatni himoya qilishga tayyormiz va jamiyat bilan birgalikda har qanday dushmanona harakatlarga qat’iy qarshilik ko‘rsatishga qodirmiz.»

Putin bayonotining asosiy yo‘nalishlari

Yo‘nalish / Jihat

Asosiy mazmuni va bayonot

Siyosiy tizim asosi

Konstitutsiyaga po‘latdek muvofiqlik va suveren tamoyillar

Mudofaa va xavfsizlik

Jamiyat va davlatning har qanday tahdidga birgalikda javob berishi

Tashqi omillar

Tashqi agressiv bosimlarga nisbatan qat’iy pozitsiya

Ijtimoiy jipslik

Ko‘p millatli xalqning tarixiy sinovlardagi ichki birligi

2. Tarixiy sinovlar va ko‘p millatli xalq birligi

Rossiya Prezidenti o‘z nutqida tashqi tahdidlarga qarshi kurashda jamiyat va xalq jipsligi eng asosiy omil ekanini alohida uqtirdi. Putinning so‘zlariga ko‘ra, bu jarayon bir martalik holat emas, balki mamlakat tarixidan kelib chiqqan barqaror tamoyildir.

Tashqi bosim va xalq munosabati haqida:

«Bizning ko‘p millatli xalqimiz tarixiy sinovlarga va agressiv tashqi bosimga ichki birlik bilan javob berdi - bu har doim shunday bo‘lgan va bugun ham aynan shunday bo‘lmoqda», — deya ta’kidladi davlat rahbari.

Ushbu muhim siyosiy yangilikni do‘stlaringizga yuboring!

Kremlda bo‘lib o‘tgan ushbu uchrashuv va unda ilgari surilgan bayonotlar mintaqaviy hamda xalqaro geosiyosat uchun muhim ahamiyatga ega.

Ushbu qaynoq yangilikni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, hozirgi xalqaro maydondagi murakkab vaziyatda mamlakatlarning ichki birligi qay darajada muhim o‘rin tutadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Vladimir PutinRossiyaKremlDavlat DumasiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiTelefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiBugun, 19:30Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiRossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiBugun, 17:49Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiBugun, 17:3153 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldiBugun, 15:08Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Bugun, 14:43WSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiWSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda