«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi
Rossiya siyosiy tizimi va boshqaruv institutlari mamlakatni himoya qilishga hamda har qanday tashqi dushmanona harakatlarni qaytarishga to‘liq tayyor. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin Kremlda yakunlanayotgan VIII Davlat Dumasi deputatlari bilan o‘tkazilgan uchrashuvda ma’lum qildi.
Davlat rahbari o‘z chiqishida mamlakatdagi siyosiy barqarorlik, Konstitutsiyaviy asoslar va ko‘p millatli xalqning ichki birligiga alohida to‘xtalib o‘tdi.
Zamin.uz Kremldagi uchrashuvning eng muhim tafsilotlari va davlat rahbarining asosiy bayonotlarini taqdim etadi.
1. Suveren tamoyillar va siyosiy tizim tayyorgarligi
Vladimir Putin Rossiyaning amaldagi boshqaruv tizimi tashqi bosimlarga chidamli ekani va o‘z mustaqilligini saqlab qolganini ta’kidladi. Mamlakat siyosiy institutlari xorijiy andozalarga emas, balki milliy manfaatlar va asosiy qonunga tayanadi.
Vladimir Putinning Kremldagi bayonotidan iqtibos:
«Bizning siyosiy tizimimiz va boshqaruv institutlarimiz Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasiga to‘liq muvofiq ravishda suveren tamoyillar asosida shakllantirilgan. Biz mamlakatni himoya qilishga tayyormiz va jamiyat bilan birgalikda har qanday dushmanona harakatlarga qat’iy qarshilik ko‘rsatishga qodirmiz.»
Putin bayonotining asosiy yo‘nalishlari
Yo‘nalish / Jihat
Asosiy mazmuni va bayonot
Siyosiy tizim asosi
Konstitutsiyaga po‘latdek muvofiqlik va suveren tamoyillar
Mudofaa va xavfsizlik
Jamiyat va davlatning har qanday tahdidga birgalikda javob berishi
Tashqi omillar
Tashqi agressiv bosimlarga nisbatan qat’iy pozitsiya
Ijtimoiy jipslik
Ko‘p millatli xalqning tarixiy sinovlardagi ichki birligi
2. Tarixiy sinovlar va ko‘p millatli xalq birligi
Rossiya Prezidenti o‘z nutqida tashqi tahdidlarga qarshi kurashda jamiyat va xalq jipsligi eng asosiy omil ekanini alohida uqtirdi. Putinning so‘zlariga ko‘ra, bu jarayon bir martalik holat emas, balki mamlakat tarixidan kelib chiqqan barqaror tamoyildir.
Tashqi bosim va xalq munosabati haqida:
«Bizning ko‘p millatli xalqimiz tarixiy sinovlarga va agressiv tashqi bosimga ichki birlik bilan javob berdi - bu har doim shunday bo‘lgan va bugun ham aynan shunday bo‘lmoqda», — deya ta’kidladi davlat rahbari.
Ushbu muhim siyosiy yangilikni do‘stlaringizga yuboring!
Kremlda bo‘lib o‘tgan ushbu uchrashuv va unda ilgari surilgan bayonotlar mintaqaviy hamda xalqaro geosiyosat uchun muhim ahamiyatga ega.
Ushbu qaynoq yangilikni do‘stlaringiz, hamkasblaringiz va xalqaro siyosat bilan qiziquvchilar guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, hozirgi xalqaro maydondagi murakkab vaziyatda mamlakatlarning ichki birligi qay darajada muhim o‘rin tutadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…