NVIDIA GeForce RTX 50 videokartalari rasmiy oshishidan oldin ham qimmatlashdi

·64·Texno
NVIDIA GeForce RTX 50 videokartalari rasmiy oshishidan oldin ham qimmatlashdi

NVIDIA kompaniyasining yangi avlod GeForce RTX 50 videokartalari bozorda rasmiy narxlar oshishidan oldin ham keskin qimmatlashdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu texnologik mahsulotlarning ulgurji narxlari allaqachon o‘sishni boshlagan bo‘lib, bu holat oxir-oqibat oddiy xaridorlar va butun bozorga o‘z ta’sirini ko‘rsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sanoat manbalarining ma’lumotlariga ko‘ra, NVIDIA o‘z hamkorlarini yaqinlashib kelayotgan narxlar tahriri haqida allaqachon ogohlantirgan. Biroq, har bir alohida model uchun yakuniy shartlar va aniq raqamlar keyinroq e’lon qilinishi rejalashtirilgan edi. Shunga qaramay, bozordagi vaziyat kutilganidan tezroq o‘zgarishni boshladi.

Bozorda taqchillik va yetkazib berishning qisqarishi

Narxlarning muddatidan oldin o‘sishiga yirik videokarta ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetkazib berish hajmining qisqartirilgani asosiy sabab bo‘ldi. Kompaniyalar ombor zaxiralarini ushlab turishni ma’qul ko‘rmoqda va bu holat zudlik bilan bozor qismida sezilarli taqchillikni keltirib chiqardi.

Ayniqsa, o‘rta va yuqori segmentdagi modellar narxida keskin sakrash kuzatildi. Xususan, GeForce RTX 5070 videokartalari eng ko‘p qimmatlashgan qurilmalardan biri bo‘lib, ularning ulgurji qiymati biryo‘la 800 yuanga oshdi va 5600–5750 yuan atrofini tashkil etdi.

Ayrim modellar narxidagi o‘zgarishlar

Boshqa qator modellar ham narx borasida sezilarli o‘zgarishlarga uchradi. Xususan, texnik xususiyatlari bilan e’tiborni tortuvchi GeForce RTX 5060 Ti versiyalari turlicha qiymatda qimmatlashdi:

  • GeForce RTX 5060 Ti (16 GB xotiraga ega) — 600 yuanga qimmatlashib, 4400–4550 yuanga yetdi;
  • GeForce RTX 5060 Ti (8 GB versiya) — 400 yuan qo‘shilib, 3200–3400 yuanni tashkil qildi;
  • Baza talqindagi GeForce RTX 5060 — 300 yuan qo‘shib, hozirda 2650–2750 yuandan taklif etilmoqda.
Mutaxassislarning fikricha, mavjud taqchillik va ulgurji narxlarning bu tarzda o‘sishi yaqin kelajakda chakana savdodagi qurilmalar narxining yanada oshishiga olib kelishi muqarrar. Agar NVIDIA avgust oyida yangi narxlarni rasman tasdiqlasa, oxirgi iste’molchilar uchun qurilmalar qiymati yanada yuqorilashi mumkin.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq ham texnologik bozor ishtirokchilari orasida narxlar o‘zgarishi kuzatilib, bir necha kun ichida NVIDIA, shuningdek AMD va Intel akseleratorlari 10-30 foiz oralig‘ida qimmatlashgani haqida xabarlar berilgan edi.

NVIDIAGeForce RTX 50VideokartalarTexnologiyalarNarxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob