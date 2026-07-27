NVIDIA GeForce RTX 50 videokartalari rasmiy oshishidan oldin ham qimmatlashdi
NVIDIA kompaniyasining yangi avlod GeForce RTX 50 videokartalari bozorda rasmiy narxlar oshishidan oldin ham keskin qimmatlashdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu texnologik mahsulotlarning ulgurji narxlari allaqachon o‘sishni boshlagan bo‘lib, bu holat oxir-oqibat oddiy xaridorlar va butun bozorga o‘z ta’sirini ko‘rsatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sanoat manbalarining ma’lumotlariga ko‘ra, NVIDIA o‘z hamkorlarini yaqinlashib kelayotgan narxlar tahriri haqida allaqachon ogohlantirgan. Biroq, har bir alohida model uchun yakuniy shartlar va aniq raqamlar keyinroq e’lon qilinishi rejalashtirilgan edi. Shunga qaramay, bozordagi vaziyat kutilganidan tezroq o‘zgarishni boshladi.
Bozorda taqchillik va yetkazib berishning qisqarishiNarxlarning muddatidan oldin o‘sishiga yirik videokarta ishlab chiqaruvchilar tomonidan yetkazib berish hajmining qisqartirilgani asosiy sabab bo‘ldi. Kompaniyalar ombor zaxiralarini ushlab turishni ma’qul ko‘rmoqda va bu holat zudlik bilan bozor qismida sezilarli taqchillikni keltirib chiqardi.
Ayniqsa, o‘rta va yuqori segmentdagi modellar narxida keskin sakrash kuzatildi. Xususan, GeForce RTX 5070 videokartalari eng ko‘p qimmatlashgan qurilmalardan biri bo‘lib, ularning ulgurji qiymati biryo‘la 800 yuanga oshdi va 5600–5750 yuan atrofini tashkil etdi.
Ayrim modellar narxidagi o‘zgarishlarBoshqa qator modellar ham narx borasida sezilarli o‘zgarishlarga uchradi. Xususan, texnik xususiyatlari bilan e’tiborni tortuvchi GeForce RTX 5060 Ti versiyalari turlicha qiymatda qimmatlashdi:
- GeForce RTX 5060 Ti (16 GB xotiraga ega) — 600 yuanga qimmatlashib, 4400–4550 yuanga yetdi;
- GeForce RTX 5060 Ti (8 GB versiya) — 400 yuan qo‘shilib, 3200–3400 yuanni tashkil qildi;
- Baza talqindagi GeForce RTX 5060 — 300 yuan qo‘shib, hozirda 2650–2750 yuandan taklif etilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq ham texnologik bozor ishtirokchilari orasida narxlar o‘zgarishi kuzatilib, bir necha kun ichida NVIDIA, shuningdek AMD va Intel akseleratorlari 10-30 foiz oralig‘ida qimmatlashgani haqida xabarlar berilgan edi.
…