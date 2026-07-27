Prezidentimiz Ramazon Temirovning jangini kuzatganini va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini ma’lum qildilar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Prezident Shavkat Mirziyoyev o‘zbekistonlik jangchi Ramazon Temirovning bahsini kuzatganini ma’lum qildi. Davlat rahbari sportchining ringdagi ishtirokini diqqat bilan tomosha qilgani va uning g‘alabasidan xursand bo‘lganini aytdi.
Ramazon Temirovning navbatdagi muvaffaqiyati nafaqat sport muxlislari, balki davlat rahbari e’tiborini ham tortgan. Prezidentning jangni kuzatib borgani va natijadan mamnun bo‘lganini bildirishi sportchi uchun alohida e’tirof bo‘ldi.
O‘zbekistonlik jangchining g‘alabasi ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilindi. Muxlislar Ramazon Temirovni tabriklab, uning keyingi janglariga ham qiziqish bildirmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…