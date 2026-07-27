Samsung Galaxy A smartfonlarida Xitoy xotira чиплари qoʻllanishi mumkin

·134·Texno
Samsung Galaxy A smartfonlarida Xitoy xotira чиплари qoʻllanishi mumkin

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining oʻrta va byudjet segmentiga oid smartfonlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan operativ xotira чиплаridan foydalanish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Asia Times nashrining tarqatgan maʼlumotlariga koʻra, bu oʻzgarish asosan Xitoy bozorida sotiladigan Galaxy A seriyasidagi modellarga taalluqli boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, kompaniya ushbu qadam orqali butlovchi qismlar narxining uzluksiz oʻsib borishi sharoitida qurilmalar tannarxini sezilarli darajada pasaytirishni maqsad qilgan. Gap shundaki, joriy yilda xotira modullari narxi qimmatlashgani bois, mahalliy xitoylik smartfon ishlab chiqaruvchilar oʻrta va boshlangʻich darajadagi modellar chiqarish rejalarini qisqartirishga majbur boʻlgan.

Ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanish

Xitoy brendlarining ishlab chiqarish hajmini kamaytirishi oqibatida mahalliy xitoylik taʼminotchilarda muayyan quvvatlar va xotira zaxiralari boʻshab qolgan. Samsung aynan shu omildan foydalanib, arzonroq LPDDR5X xotira mikrosxemalarini oʻz qurilmalariga joriy etishni rejalashtirmoqda.

Mazkur yondashuv koreys kompaniyasiga oʻz mahsulotlari narxining raqobatbardoshligini taʼminlashga yordam beradi. Eng muhimi, bu choralar Samsung'ning hozirda atigi 0,6 foiz atrofida baholanayotgan Xitoy bozoridagi ulushini mustahkamlash va oʻz mavqeini biroz boʻlsa-da tiklash imkonini berishi mumkin.

Avvalroq boshlangan hamkorlik davomi

Eslatib oʻtamiz, Samsung bungacha ham Xitoy kompaniyalari imkoniyatlaridan foydalanishga kirishgan edi. Xususan, avvalroq tarqalgan xabarlarda kompaniya yangi avlodga mansub Galaxy A57 smartfonida Xitoyning CSOT kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ekran panellaridan foydalanishi maʼlum qilingan edi.

Shu tariqa, Samsung nafaqat ekranlar, balki asosiy apparat qismlari masalasida ham Xitoy taʼminot zanjirlariga boʻlgan eʼtiborini oshirmoqda. Bu esa jahon bozoridagi iqtisodiy sharoitlar va narx siyosati yirik texnologik brendlarni yangi strategiyalarni qoʻllashga majbur etayotganidan dalolat beradi.

SamsungGalaxy AXitoy xotirasiDRAMTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25Atigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiAtigi 10 dollarlik mikrokontrollerda sunʼiy intellekt ishga tushirildiBugun, 19:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob