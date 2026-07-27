Samsung Galaxy A smartfonlarida Xitoy xotira чиплари qoʻllanishi mumkin
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining oʻrta va byudjet segmentiga oid smartfonlarida Xitoyda ishlab chiqarilgan operativ xotira чиплаridan foydalanish imkoniyatini koʻrib chiqmoqda. Asia Times nashrining tarqatgan maʼlumotlariga koʻra, bu oʻzgarish asosan Xitoy bozorida sotiladigan Galaxy A seriyasidagi modellarga taalluqli boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, kompaniya ushbu qadam orqali butlovchi qismlar narxining uzluksiz oʻsib borishi sharoitida qurilmalar tannarxini sezilarli darajada pasaytirishni maqsad qilgan. Gap shundaki, joriy yilda xotira modullari narxi qimmatlashgani bois, mahalliy xitoylik smartfon ishlab chiqaruvchilar oʻrta va boshlangʻich darajadagi modellar chiqarish rejalarini qisqartirishga majbur boʻlgan.
Ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanishXitoy brendlarining ishlab chiqarish hajmini kamaytirishi oqibatida mahalliy xitoylik taʼminotchilarda muayyan quvvatlar va xotira zaxiralari boʻshab qolgan. Samsung aynan shu omildan foydalanib, arzonroq LPDDR5X xotira mikrosxemalarini oʻz qurilmalariga joriy etishni rejalashtirmoqda.
Mazkur yondashuv koreys kompaniyasiga oʻz mahsulotlari narxining raqobatbardoshligini taʼminlashga yordam beradi. Eng muhimi, bu choralar Samsung'ning hozirda atigi 0,6 foiz atrofida baholanayotgan Xitoy bozoridagi ulushini mustahkamlash va oʻz mavqeini biroz boʻlsa-da tiklash imkonini berishi mumkin.
Avvalroq boshlangan hamkorlik davomiEslatib oʻtamiz, Samsung bungacha ham Xitoy kompaniyalari imkoniyatlaridan foydalanishga kirishgan edi. Xususan, avvalroq tarqalgan xabarlarda kompaniya yangi avlodga mansub Galaxy A57 smartfonida Xitoyning CSOT kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan ekran panellaridan foydalanishi maʼlum qilingan edi.
Shu tariqa, Samsung nafaqat ekranlar, balki asosiy apparat qismlari masalasida ham Xitoy taʼminot zanjirlariga boʻlgan eʼtiborini oshirmoqda. Bu esa jahon bozoridagi iqtisodiy sharoitlar va narx siyosati yirik texnologik brendlarni yangi strategiyalarni qoʻllashga majbur etayotganidan dalolat beradi.
…