Yuventus darvoza chizigʻini kuchaytirish uchun transfer bozorida faollashdi

·42·Sport
Yuventus darvoza chizigʻini kuchaytirish uchun transfer bozorida faollashdi

Italiyaning Yuventus klubi yangi mavsum oldidan tarkibni kuchaytirish va darvoza pozitsiyasida sogʻlom raqobat muhitini yaratish maqsadida transfer bozorida faol harakatlarni boshladi. Jamoa bosh murabbiyi tarkibdagi mavjud ikkita darvozabon bilan cheklanib qolmasdan, chiziqni yana-da ishonchli futbolchi bilan toʻldirish niyatida ekanini yashirmadi. Hozirda Turin klubi transfer bozoridagi imkoniyatlarini va moliyaviy resurslarini oʻta ehtiyotkorlik bilan baholamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabar qilishicha, bosh murabbiy oʻrtoqlik uchrashuvidagi gʻalabadan soʻng jamoaning darvozabonlar borasidagi rejalariga oydinlik kiritgan. Unga koʻra, kelasi mavsumda asosiy tarkibda maydonga tushadigan 1-raqamli posbon hozirda navbatma-navbat sinovdan oʻtkazilayotgan Di Gregorio yoki Perin boʻlmasligi mumkin. Rahbariyat transfer bozorida yanada tajribali yoki istiqbolli nomzidlarni qidirmoqda.

Emiliano Martines asosiy nishon

Turinliklarning dastlabki va asosiy transfer maqsadi Argentina terma jamoasi darvozaboni Emiliano Martines hisoblanadi. Biroq Aston Villa klubi oʻz posboni uchun 12-15 million yevro atrofida mablagʻ talab qilayotgani va tomonlar oʻrtasida hali toʻliq kelishuvga erishilmagani transferni sekinlashtirmoqda. Yuventus moliyaviy imkoniyatlari cheklangani sababli ushbu tranzksiyada ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda.

Agar Emiliano Martines yoʻnalishidagi muzokaralar natija bermasa, Yuventus uchun muqobil variantlar ham koʻrib chiqilmoqda. Jumladan, Parma sharafini qoʻriqlayotgan yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki ham Turin klubi eʼtiborida. Biroq mazkur futbolchi uchun Pari Sen-Jermen kabi grand jamoalar ham daʼvogarlik qilayotgani va Yuventus uni faqat ikkinchi darajali muqobil sifatida koʻrayotgani maʼlum qilindi.

Anatoliy Trubin variantiga qiziqish

La Stampa nashrining yozishicha, Yuventus rahbariyati Portugaliyaning Benfika klubi darvozaboni Anatoliy Trubin masalasida ham dam olish kunlari aloqaga chiqqan. Ukraina terma jamoasi posboni Turin klubiga maʼqul kelayotgan nomzidlardan biri sanaladi. U Emiliano Martinesga nisbatan yoshroq va tajribasi kamroq boʻlsa-da, katta salohiyatga ega ekani eʼtirof etilmoqda.

Shunga qaramay, mazkur transferda ham asosiy toʻsiq moliyaviy shartlarga borib taqalmoqda. Benfika klubi oʻz darvozabonini bonuslarni qoʻshib hisoblaganda 30 million yevro atrofidagi mablagʻ evazigagina qoʻyib yuborishga tayyor. Yuventus uchun esa hozirgi vaqtda boshqa ustuvor vazifalar mavjud boʻlib, agar Emiliano Martines boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolsagina, Trubin variantiga jiddiyroq yondashiladi.

YuventusAnatoliy TrubinEmiliano MartinesTransferSeriya A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi