Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdi

·68·Dunyo
Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdi

Rossiya hukumati mamlakatdan benzin eksport qilishga qo‘yilgan cheklov muddatini 2026 yil oxirigacha uzaytirishga qaror qildi. Bu haqda Rossiya bosh vaziri o‘rinbosari Aleksandr Novak ma’lum qildi. Uning so‘zlariga tayanib, bu haqda «Interfaks» axborot agentligi xabar berdi.

Novakning ta’kidlashicha, maxsus shtab yig‘ilishida benzin eksportini taqiqlash chorasini nafaqat mahsulot ishlab chiqarmaydigan kompaniyalar, balki benzin ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun ham amal qilishini yil oxirigacha davom ettirish bo‘yicha qaror qabul qilingan.

Shu bilan birga, u dizel yoqilg‘isi eksportiga nisbatan qo‘llanilgan cheklovlar ichki bozordagi vaziyat barqarorlashishiga qarab bekor qilinishi mumkinligini bildirdi. Uning aytishicha, bu neftni qayta ishlash zavodlarida ortiqcha mahsulot to‘planib qolmasligi va ishlab chiqarish hajmi qisqarmasligi uchun zarur hisoblanadi. Rossiya ichki bozor ehtiyojlari to‘liq ta’minlangach, dizel yoqilg‘isini yana tashqi bozorlarga eksport qilishni rejalashtirmoqda.

Avvalroq Aleksandr Novak mamlakatda logistika tizimidagi o‘zgarishlar sabab yonilg‘i yetkazib berishda uzilishlar kuzatilayotganini ma’lum qilgan edi. Vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida hukumat 2026 yil 1 apreldan benzin, 8 iyuldan esa dizel eksportini vaqtincha taqiqlagan. Ilk qarorga ko‘ra, benzinga qo‘yilgan cheklov 31 iyulgacha amal qilishi belgilangan edi.

Ma’lum qilinishicha, Ukraina dronlarining Rossiya neft sanoati obyektlariga bergan zarbalari ortidan mamlakatda yonilg‘i bilan bog‘liq muammolar va taqchillik kuchaygan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham iyul oyi oxirida hukumat a’zolari ishtirokida o‘tkazilgan yig‘ilishda mazkur muammoni tan olgan. Shu bilan birga, u vaziyatni bartaraf etish bo‘yicha ishlar davom etayotganini ta’kidlagan.

Ichki bozordagi talabni qondirish maqsadida Rossiya Qozog‘istondan qariyb 50 ming tonna AI-92 markali benzin import qilishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, Qrimdan boshlangan yonilg‘i inqirozi mamlakatning kamida 64 ta hududiga tarqalgani aytilmoqda. Bundan tashqari, Rossiya dengiz yo‘li orqali Hindistondan ham benzin import qilishni boshlagan. Mutaxassislar fikricha, mamlakatdagi yonilg‘i bilan bog‘liq vaziyat Markaziy Osiyo davlatlari bozoriga ham muayyan darajada ta’sir ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiTelefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiBugun, 19:30«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdiBugun, 17:44Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiBugun, 17:3153 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldiBugun, 15:08Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Bugun, 14:43WSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiWSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda