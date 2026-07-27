BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldi

·25·Avto
BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldi

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur BelkaCar karshering xizmati avtomobilni boshqarish huquqini ikkinchi shaxsga ham berish imkonini beruvchi «Sovmestnyye poyezdki» (Qoʻshma safarlar) funksiyasini sinovdan oʻtkaza boshladi. Mazkur yangi opsiya uzoq masofali safarlarda haydovchilar bir-birini almashtirishi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida ishlab chiqilgan boʻlib, hozircha faqat ilovaning iOS versiyasida ishlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda yangi xizmat faqatgina «Soat va kunlar» tarifi doirasida amal qiladi. Bunda asosiy shartlardan biri — avtomobil uchun kengaytirilgan sugʻurtani ulash talab etiladi. Kompaniyaning tushuntirishicha, funksiya haydovchilarning yoʻlda charchashining oldini olish va uzoq safarlarni xavfsizroq tashkil etishga yoʻnaltirilgan.

Ikkinchi haydovchini qoʻshish tartibi va shartlari

Ilovadagi yangi imkoniyatdan foydalanish jarayoni maʼlum tartib-qoidalarga asoslangan. Avtomobilni koʻzdan kechirish jarayoni yakunlangach, asosiy foydalanuvchi ilovadagi tegishli bandni tanlaydi. Shundan soʻng maxsus QR-kod hosil boʻladi va taklif etilgan ikkinchi haydovchi uni oʻz smartfoni orqali skanerlashi kerak.

Biroq ikkinchi haydovchiga qoʻyiladigan talablar ham yetarlicha qatʼiy:

  • Haydovchilik guvohnomasiga ega boʻlishi shart;
  • BelkaCar tizimida roʻyxatdan oʻtgan shaxsiy akkaunti boʻlishi kerak;
  • Xizmat oldida hech qanday qarzdorligi boʻlmasligi lozim.
Shuni alohida taʼkidlash joizki, bitta ijara doirasida faqat bitta qoʻshimcha haydovchini qoʻshish mumkin. Safar davomida qoʻshilgan ishtirokchining ishtirokini bekor qilish imkoniyati esa koʻzda tutilmagan.

Masʼuliyat va xavfsizlik masalalari

Xizmat qoidalariga koʻra, avtomobil ijarasi toʻliqligicha asosiy foydalanuvchi nomida qoladi. Barcha moliyaviy majburiyatlar, jumladan, safar uchun toʻlovlar, jarimalar, pullik yoʻllardan foydalanish hamda ijara shartlariga rioya etish uchun faqatgina asosiy haydovchi javobgar hisoblanadi.

Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida avtomobilni asosiy haydovchining ishtirokisiz boshqa shaxsga topshirish qatʼiyan taqiqlanadi. Haydovchilar safar davomida faqatgina oʻzaro navbatma-navbat rulga oʻtishlari mumkin, bu esa ayniqsa yirik shaharlararo qatnovlarda qulaylik tugʻdiradi.

BelkaCarKarsheringAvtomobilTexnologiyalarHaydovchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiAvito Avto yoqilgʻi narxlari va mavjudligini koʻrsatuvchi xaritani ishga tushirdiBugun, 18:54Afsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaAfsonaviy Mercedes G-Class Cabriolet modeli qariyb oʻn yillik tanaffusdan keyin qaytmoqdaBugun, 17:21Festival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiFestival of the Unexceptional: noodatiy avtomobillar namoyishiBugun, 16:28Mercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiMercedes-AMG A45 S xetchbeki oxirgi Final Edition versiyasi bilan tarixga kiradiBugun, 15:27Kompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiKompaniya avtomobillari orasida elektromobillar ulushi 80 foizdan oshdiBugun, 14:26KamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiKamAZ zavodi toʻliq ish haftasiga qaytdi va ishlab chiqarishni oshirdiBugun, 14:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan