BelkaCar karsheringida ikkinchi haydovchini qoʻshish imkoniyati paydo boʻldi
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashhur BelkaCar karshering xizmati avtomobilni boshqarish huquqini ikkinchi shaxsga ham berish imkonini beruvchi «Sovmestnyye poyezdki» (Qoʻshma safarlar) funksiyasini sinovdan oʻtkaza boshladi. Mazkur yangi opsiya uzoq masofali safarlarda haydovchilar bir-birini almashtirishi uchun qulay sharoit yaratish maqsadida ishlab chiqilgan boʻlib, hozircha faqat ilovaning iOS versiyasida ishlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda yangi xizmat faqatgina «Soat va kunlar» tarifi doirasida amal qiladi. Bunda asosiy shartlardan biri — avtomobil uchun kengaytirilgan sugʻurtani ulash talab etiladi. Kompaniyaning tushuntirishicha, funksiya haydovchilarning yoʻlda charchashining oldini olish va uzoq safarlarni xavfsizroq tashkil etishga yoʻnaltirilgan.
Ikkinchi haydovchini qoʻshish tartibi va shartlariIlovadagi yangi imkoniyatdan foydalanish jarayoni maʼlum tartib-qoidalarga asoslangan. Avtomobilni koʻzdan kechirish jarayoni yakunlangach, asosiy foydalanuvchi ilovadagi tegishli bandni tanlaydi. Shundan soʻng maxsus QR-kod hosil boʻladi va taklif etilgan ikkinchi haydovchi uni oʻz smartfoni orqali skanerlashi kerak.
Biroq ikkinchi haydovchiga qoʻyiladigan talablar ham yetarlicha qatʼiy:
- Haydovchilik guvohnomasiga ega boʻlishi shart;
- BelkaCar tizimida roʻyxatdan oʻtgan shaxsiy akkaunti boʻlishi kerak;
- Xizmat oldida hech qanday qarzdorligi boʻlmasligi lozim.
Masʼuliyat va xavfsizlik masalalariXizmat qoidalariga koʻra, avtomobil ijarasi toʻliqligicha asosiy foydalanuvchi nomida qoladi. Barcha moliyaviy majburiyatlar, jumladan, safar uchun toʻlovlar, jarimalar, pullik yoʻllardan foydalanish hamda ijara shartlariga rioya etish uchun faqatgina asosiy haydovchi javobgar hisoblanadi.
Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida avtomobilni asosiy haydovchining ishtirokisiz boshqa shaxsga topshirish qatʼiyan taqiqlanadi. Haydovchilar safar davomida faqatgina oʻzaro navbatma-navbat rulga oʻtishlari mumkin, bu esa ayniqsa yirik shaharlararo qatnovlarda qulaylik tugʻdiradi.
…