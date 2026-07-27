Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildi

·167·Dunyo
Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildi

Pokistonning Xayrpur tumanida yosh ayol mahalliy qabila oqsoqollari qarori ortidan otib o‘ldirildi. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, Xolida ismli ayol noqonuniy munosabatda bo‘lganlikda ayblanib, "kari" deb e’lon qilingan. Shundan keyin uning bobosi va tog‘asi qabila oqsoqolining buyrug‘i bilan ayolni o‘ldirgani aytilmoqda.

Fojia 10 aprel kuni Tando Masti qishlog‘ida sodir bo‘lgan. Jinoyat jarayoni videoga olinib, keyinchalik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Marhumaning onasi Nabul qizining qichqiriqlari hanuz qulog‘idan ketmayotganini aytdi. Otasi Muhammad Ramzan esa hodisa vaqtida Karachi yaqinidagi sement zavodida tungi smenada ishlayotgan bo‘lgan.

Xolida besh yil avval amakivachchasiga turmushga chiqqan. Eri bedarak yo‘qolgach, u ota-onasining uyiga qaytgan. Oradan besh oy o‘tib, qarindoshlari uni boshqa erkak bilan munosabatda bo‘lganlikda ayblab, mahalliy jirg‘a oldiga olib chiqqan. Aynan shu yig‘ilishda unga o‘lim hukmi chiqarilgani aytilmoqda.

Politsiya uch nafar gumondorni qo‘lga oldi, yana bir shaxs qidiruvga berildi. Ishning sudga oshirilishi kutilmoqda.

Huquq himoyachilari ma’lumotiga ko‘ra, 2025 yilda Pokistonda kamida 470 nafar ayol "nomus uchun qotillik" qurboni bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiTelefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiBugun, 19:30Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiRossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiBugun, 17:49«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdiBugun, 17:4453 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldiBugun, 15:08Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Bugun, 14:43WSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiWSJ: ChatGPT xavfli ma’lumotlar bergani haqida shov-shuvli da’vo qildiBugun, 14:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda