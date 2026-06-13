Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldi

·26·Dunyo
Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldi

Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o‘g‘li, 18 yoshli Adam Qodirov ikkinchi bor “Checheniston qahramoni” unvoni bilan taqdirlandi. Bu haqda Meduza nashri xabar tarqatdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, yuksak mukofotni unga shaxsan otasi — Ramzan Qodirov topshirgan. Checheniston hukumati raisi Magomed Daudovning ta’kidlashicha, Adam Qodirov davlat oldidagi xizmatlari, xalq manfaatlari yo‘lidagi faoliyati hamda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy amaliyotini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ishlari uchun ushbu unvonga munosib ko‘rilgan.

Eslatib o‘tamiz, Adam Qodirov mazkur unvonni birinchi marta 2023 yil oktyabr oyida, 15 yoshida qo‘lga kiritgan edi. O‘shanda bu haqdagi xabarni Rossiya Davlat dumasi deputati Adam Delimxonov ma’lum qilgan. Mukofot uning Qur’onni yoqish ishi bo‘yicha hibsga olingan Nikita Juravelni tergov hibsxonasida urgani ortidan berilgani keng jamoatchilik muhokamalariga sabab bo‘lgandi.

Qayd etilishicha, “Checheniston qahramoni” unvoni to‘g‘risidagi nizomda bir shaxsning ushbu mukofotni necha marta olishi mumkinligi bo‘yicha hech qanday cheklov belgilanmagan. Ramzan Qodirovning o‘zi ham ikki karra “Checheniston qahramoni” hisoblanadi.

Rossiya ommaviy axborot vositalari avvalroq Adam Qodirovni Checheniston rahbari lavozimiga ehtimoliy voris sifatida tilga olgan edi. Biroq ayrim nashrlar uning ishtirokidagi yo‘l-transport hodisasidan keyin bu boradagi qarashlar ma’lum darajada o‘zgarganini yozgan.

Adam KadyrovRamzan KadyrovÇeçenistanRossiyaUkraina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaUch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaBugun, 04:26Ilon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiIlon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 03:13"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)Bugun, 00:00Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiRossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiBugun, 23:29Niderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiNiderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiKecha, 17:43Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiKecha, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi