Dunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindi

·49·Dunyo
Dunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindi

Jahon universitetlari reytingi markazi (CWUR) 2025–2026 yillar uchun dunyoning eng yaxshi 1000 ta oliy ta’lim muassasasi ro‘yxatini taqdim etdi.

Yangi reytingda birinchi o‘rinni yana AQSHning Garvard universiteti egalladi. Kuchli o‘ntalikdan asosan Amerika va Buyuk Britaniya universitetlari joy olgan. Jumladan, Stenford universiteti, Massachusets texnologiya instituti, Kembrij va Oksford universitetlari, shuningdek, Yel, Pensilvaniya va Kolumbiya universitetlari ham yuqori o‘rinlarni egalladi. O‘ntalikni Kaliforniya texnologiya instituti yakunlab berdi.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, yetakchi universitetlar bilan qolganlari o‘rtasidagi farq tobora ortib bormoqda. Bunda asosiy omil — ilmiy tadqiqotlar va innovatsion faoliyat hisoblanadi.

Yangi ro‘yxatga 60 dan ortiq davlat universitetlari kiritilgan. Ularning katta qismi AQSH, Xitoy va Buyuk Britaniya hissasiga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, Janubiy Koreya, Italiya, Ispaniya, Kanada va Avstraliya kabi davlatlar ham munosib o‘rin egallagan.

Afsuski, mazkur reytingdan O‘zbekiston oliy ta’lim muassasalari o‘rin olmagan.

Qayd etilishicha, reytingni shakllantirishda ta’lim sifati, bitiruvchilarning ishga joylashish darajasi, ilmiy ishlar soni va ularning ta’siri kabi mezonlar asos qilib olingan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiMashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiBugun, 16:08Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiBugun, 11:56Donald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiDonald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiBugun, 11:43Qizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiQizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 11:39Bir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBugun, 11:25Hindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiHindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiBugun, 10:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi