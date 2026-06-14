Shveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkin

·0·Dunyo
Shveysariyada aholi ko‘payishi sababli 10 million kishi bilan cheklanishi mumkin

14 iyun kuni Shveysariyada mamlakat kelajagiga daxldor ikki muhim masala bo‘yicha umumxalq ovoz berish jarayoni o‘tkazilmoqda. Ulardan biri aholi sonini cheklash tashabbusi bo‘lib, aynan shu masala jamoatchilik va siyosiy doiralarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Taklifga ko‘ra, 2050 yildan keyin Shveysariya aholisi soni 10 million nafardan oshmasligi kerak. Hozirda mamlakatda 9 milliondan ziyod aholi istiqomat qilmoqda va mavjud demografik o‘sish sur’ati saqlanib qolsa, mazkur ko‘rsatkichga belgilangan muddatdan ancha oldin erishilishi mumkin.

Tashabbus mualliflari aholi sonining tez o‘sishi uy-joy tanqisligi, transport va ijtimoiy infratuzilmaga tushayotgan bosimning kuchayishiga sabab bo‘layotganini ta’kidlamoqda. Shu bois ular aholi o‘sishini muayyan chegara doirasida ushlab turish zarurligini ilgari surmoqda.

Biroq mamlakatning oliy ijroiya organi hisoblangan Federal kengash mazkur tashabbusni qo‘llab-quvvatlamayapti. Hukumat vakillari bunday cheklovlar iqtisodiyot va mehnat bozori uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini bildirmoqda.

Mutaxassislar qayd etishicha, hozirgi kunda Shveysariya aholisining to‘rtdan bir qismidan ko‘prog‘ini xorij fuqarolari tashkil etadi. Ularning aksariyati Italiya, Germaniya, Portugaliya va Fransiyadan kelgan mehnat muhojirlari hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiMashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldiBugun, 16:08Dunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiDunyodagi eng kuchli universitetlar ro‘yxati e’lon qilindiBugun, 15:40Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiYutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdiBugun, 11:56Donald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiDonald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiBugun, 11:43Qizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiQizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 11:39Bir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi