Yarashuv eng yaxshi qaror bo‘ldi: Zominda oilaviy nizoga nuqta qo‘yildi

·0·Jamiyat
Yarashuv eng yaxshi qaror bo‘ldi: Zominda oilaviy nizoga nuqta qo‘yildi

Majburiy ijro byurosining Zomin tuman bo‘limi ish yurituvida bo‘lgan aliment undirish to‘g‘risidagi ijro hujjati tomonlarning o‘zaro yarashuvi va kelishuvga erishgani asosida qonunchilikda belgilangan tartibda tugatildi.

Ijro jarayonida davlat ijrochisi tomonidan tomonlar bilan bir necha bor muloqotlar o‘tkazilib, farzand manfaati, oila muqaddasligi va sog‘lom oilaviy muhitning ahamiyati haqida tushuntirish ishlari olib borildi. Shuningdek, nizoni o‘zaro kelishuv yo‘li bilan hal etishning afzalliklari haqida ham tavsiyalar berildi.

Olib borilgan sa’y-harakatlar natijasida tomonlar o‘zaro murosaga kelib, oilaviy munosabatlarni tiklashga qaror qildi. Shundan so‘ng undiruvchi aliment ijro hujjatini tugatish yuzasidan murojaat qildi va mazkur ijro ishi amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq yakunlandi.

Majburiy ijro byurosi nafaqat sud hujjatlarining o‘z vaqtida ijrosini ta’minlash, balki imkoniyat mavjud bo‘lgan hollarda oilalarni yarashtirish, farzandlarning mehr-oqibat va totuvlik muhitida tarbiya topishiga xizmat qilishni ham o‘z faoliyatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida davom ettirmoqda. Zero, ahil oila — farzand kamoloti va jamiyat barqarorligining mustahkam asosidir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Farg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiFarg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdiBugun, 16:12Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiTalabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandiBugun, 15:23Yuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldiYuqori tezlikdagi avtomobil tomida raqsga tushgan yigit tanqidlar ostida qoldiBugun, 14:09Talabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinTalabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinBugun, 11:00Gaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadiGaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadiBugun, 10:49Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiBugun, 10:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi