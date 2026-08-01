Arsenal Vinisius Junior uchun oʻz maoshlar tizimini oʻzgartirishga tayyor

·0·Sport
Arsenal Vinisius Junior uchun oʻz maoshlar tizimini oʻzgartirishga tayyor

Angliyaning Arsenal klubi Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va braziliyalik futbolchi shartnomasini uzaytirmasa, transfer uchun jiddiy kurash boshlashga shay. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, London jamoasi agar kelishuv amalga oshsa, oʻzining amaldagi moliyaviy chegaralari va maoshlar tizimini butkul oʻzgartirishga tayyor ekanligini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda 24 yoshli qanot hujumchisining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirib keldi. Bu holat qirollik klubini qiyin ahvolga solib qoʻymoqda, chunki kelgusida futbolchini erkin agent sifatida tekinga yoʻqotib qoʻyish xavfi mavjud. Agar tomonlar yangi bitim boʻyicha kelisha olmasa, Los Blancos yozgi transfer oynasida oʻzining yetakchi oʻyinchisini sotishga majbur boʻlishi mumkin.

Moliyaviy toʻsiqlar va muzokaralar holati

Arsenal rahbariyatining barcha boʻgʻinlari Vinisius darajasidagi futbolchini qoʻlga kiritish uchun talab etiladigan ulkan xarajatlarni allaqachon maʼqullagan. Garchi ijtimoiy tarmoqlarda futbolchi va ingliz klubi oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olingani haqida xabarlar tarqalgan boʻlsa-da, The Athletic nashri hozircha bunday kelishuv mavjud emasligini tasdiqlagan.

Shunga qaramay, agar transfer amalga oshadigan boʻlsa, braziliyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olish qiyinchilik tugʻdirmasligi kutilmoqda. Manbaga koʻra, agar Madrid bilan muzokaralar toʻliq barbod boʻlsa, London klubiga oʻtish varianti futbolchining oʻzini ham qiziqtiradi.

Kilian Mbappe omili

Tomonlar oʻrtasidagi asosiy kelishmovchilik moliyaviy talablarga borib taqalmoqda. Vinisius Junior bazaviy maosh, natijalarga bogʻliq bonuslar va ulkan yangi shartnoma mukofotini oʻz ichiga olgan holda yiliga taxminan 30 million yevro miqdoridagi paket talab qilmoqda. Bu talab bevosita jamoadagi jamoadoshi Kilian Mbappe oladigan shartnoma shartlari bilan solishtirilgan holda yuzaga kelgan.

Real Madrid rahbariyati esa bu mislsiz talabni qondirishga qatʼiy qarshi chiqmoqda. Klub kelgusida boshqa futbolchilar bilan yangi shartnomalar tuzishda qattiq maoshlar chegarasini saqlab qolish uchun bunday pretsedent jamoada salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda. Arsenal esa aynan shu vaziyatdan foydalanib, transfer bozorida asosiy daʼvogarga aylanishni rejalashtirmoqda.

ArsenalVinisius JuniorReal MadridAngliya Premer-ligasiTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Bugun, 16:01Markus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradiMarkus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradiBugun, 15:38Vvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 15:19Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Bugun, 15:19Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinMarselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinBugun, 14:53Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaManchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda