Arsenal Vinisius Junior uchun oʻz maoshlar tizimini oʻzgartirishga tayyor
Angliyaning Arsenal klubi Real Madrid hujumchisi Vinisius Junior atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va braziliyalik futbolchi shartnomasini uzaytirmasa, transfer uchun jiddiy kurash boshlashga shay. The Athletic nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, London jamoasi agar kelishuv amalga oshsa, oʻzining amaldagi moliyaviy chegaralari va maoshlar tizimini butkul oʻzgartirishga tayyor ekanligini bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda 24 yoshli qanot hujumchisining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirib keldi. Bu holat qirollik klubini qiyin ahvolga solib qoʻymoqda, chunki kelgusida futbolchini erkin agent sifatida tekinga yoʻqotib qoʻyish xavfi mavjud. Agar tomonlar yangi bitim boʻyicha kelisha olmasa, Los Blancos yozgi transfer oynasida oʻzining yetakchi oʻyinchisini sotishga majbur boʻlishi mumkin.
Moliyaviy toʻsiqlar va muzokaralar holatiArsenal rahbariyatining barcha boʻgʻinlari Vinisius darajasidagi futbolchini qoʻlga kiritish uchun talab etiladigan ulkan xarajatlarni allaqachon maʼqullagan. Garchi ijtimoiy tarmoqlarda futbolchi va ingliz klubi oʻrtasida shaxsiy shartnoma shartlari kelishib olingani haqida xabarlar tarqalgan boʻlsa-da, The Athletic nashri hozircha bunday kelishuv mavjud emasligini tasdiqlagan.
Shunga qaramay, agar transfer amalga oshadigan boʻlsa, braziliyalik futbolchi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini kelishib olish qiyinchilik tugʻdirmasligi kutilmoqda. Manbaga koʻra, agar Madrid bilan muzokaralar toʻliq barbod boʻlsa, London klubiga oʻtish varianti futbolchining oʻzini ham qiziqtiradi.
Kilian Mbappe omiliTomonlar oʻrtasidagi asosiy kelishmovchilik moliyaviy talablarga borib taqalmoqda. Vinisius Junior bazaviy maosh, natijalarga bogʻliq bonuslar va ulkan yangi shartnoma mukofotini oʻz ichiga olgan holda yiliga taxminan 30 million yevro miqdoridagi paket talab qilmoqda. Bu talab bevosita jamoadagi jamoadoshi Kilian Mbappe oladigan shartnoma shartlari bilan solishtirilgan holda yuzaga kelgan.
Real Madrid rahbariyati esa bu mislsiz talabni qondirishga qatʼiy qarshi chiqmoqda. Klub kelgusida boshqa futbolchilar bilan yangi shartnomalar tuzishda qattiq maoshlar chegarasini saqlab qolish uchun bunday pretsedent jamoada salbiy taʼsir koʻrsatishidan xavotirda. Arsenal esa aynan shu vaziyatdan foydalanib, transfer bozorida asosiy daʼvogarga aylanishni rejalashtirmoqda.
…