Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdi
Rossiyaning Xibin tog‘laridagi Kirov konida ilm-fanga noma'lum bo'lgan yangi mineral topilib, unga «Kola ashkroftiti» deb nom berildi. Ushbu moddaning tarkibida yuqori texnologiyali ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblangan ittriy elementi mavjudligi aniqlandi. Tog‘ jinsida hosil bo‘lgan bir millimetrlik mineral qatlamining qiymati taxminan 145 dollarga yetishi sababli u oltindan qimmat mineral sifatida tilga olinmoqda.
Rossiyaning Xibin tog‘laridagi Kirov konida yangi mineral topildi. Olimlar ushbu modda avval ilmiy adabiyotlarda qayd etilmaganini bildirib, unga «Kola ashkroftiti» deb nom berdi.
Mineral tarkibida ittriy borligi aniqlangan. Ittriy noyob yer elementlari qatoriga kiradi va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblanadi.
Dastlabki baholashlarga ko‘ra, tog‘ jinsida hosil bo‘lgan bir millimetrlik mineral qatlamining qiymati taxminan 145 dollarga yetishi mumkin. Shu sabab topilma shartli ravishda oltindan qimmat mineral sifatida tilga olinmoqda.
Mutaxassislar uning tarkibi, paydo bo‘lish jarayoni va sanoatda foydalanish imkoniyatlarini o‘rganishni davom ettiradi.
…