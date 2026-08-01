Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdi

·46·Dunyo
Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdi
Qisqacha

Rossiyaning Xibin tog‘laridagi Kirov konida ilm-fanga noma'lum bo'lgan yangi mineral topilib, unga «Kola ashkroftiti» deb nom berildi. Ushbu moddaning tarkibida yuqori texnologiyali ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblangan ittriy elementi mavjudligi aniqlandi. Tog‘ jinsida hosil bo‘lgan bir millimetrlik mineral qatlamining qiymati taxminan 145 dollarga yetishi sababli u oltindan qimmat mineral sifatida tilga olinmoqda.

Rossiyaning Xibin tog‘laridagi Kirov konida yangi mineral topildi. Olimlar ushbu modda avval ilmiy adabiyotlarda qayd etilmaganini bildirib, unga «Kola ashkroftiti» deb nom berdi.

Mineral tarkibida ittriy borligi aniqlangan. Ittriy noyob yer elementlari qatoriga kiradi va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishda muhim xomashyo hisoblanadi.

Dastlabki baholashlarga ko‘ra, tog‘ jinsida hosil bo‘lgan bir millimetrlik mineral qatlamining qiymati taxminan 145 dollarga yetishi mumkin. Shu sabab topilma shartli ravishda oltindan qimmat mineral sifatida tilga olinmoqda.

Mutaxassislar uning tarkibi, paydo bo‘lish jarayoni va sanoatda foydalanish imkoniyatlarini o‘rganishni davom ettiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Bugun, 16:35Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Bugun, 16:19Misrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildiMisrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildiBugun, 15:46Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Bugun, 15:46Bloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindiBloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindiBugun, 15:17Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Bugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda