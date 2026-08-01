«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi
Yaqin Sharqda vaziyat yanada tahlikali tus olmoqda. Vashington va Tehron o‘rtasidagi harbiy keskinlik eng yuqori nuqtaga yetgan bir paytda, Eron Islom Respublikasi AQSH va Isroilning ehtimoliy hujumlariga qarshi keng ko‘lamli va vayronkor javob berish rejasini to‘liq shakllantirganini ma’lum qildi. Tehron rasmiylari amerikalik OAVning tahdidli xabarlarini «aqldan ozish» deb baholab, raqibning mintaqadagi eng muhim energetika va harbiy infratuzilmalari nishonga olinganini ochiqdan-ochiq e’lon qildi.
Eronning nufuzli Tasnim axborot agentligi 1 avgust kuni mamlakat xavfsizlik xizmatining yuqori martabali amaldoriga tayanib, ushbu shov-shuvli va ogohlantiruvchi bayonotni e’lon qildi.
1. «Aqldan ozishning bir turi»: Tehron Vashington tahdidlariga baho berdi
So‘nggi kunlarda AQSH ommaviy axborot vositalarida Donald Tramp ma’muriyati va Isroil kuchlari tomonidan Eronning neft, energetika va yadroviy infratuzilmalariga ayovsiz ommaviy zarbalar berish tayyorgarligi ketayotgani haqida oshkor qilingan xabarlar Tehronning keskin va qat’iy munosabatiga sabab bo‘ldi.
Eron xavfsizlik xizmati yuqori lavozimli vakilining ta’kidlashicha, OAV orqali o‘tkazilayotgan bunday psixologik bosim va tahdidlar mantiqsizlikdan boshqa narsa emas:
«Biz Amerika ommaviy axborot vositalarining Eron infratuzilmasiga AQSH va rejimning mumkin bo‘lgan hujumlari haqidagi xabarlarini aqldan ozishning bir turi deb bilamiz. Chunki biz rejimning mintaqadagi muhim infratuzilmasi va AQSHning energetika infratuzilmasini o‘z ichiga olgan keng qamrovli javob rejasini tayyorladik va bunga to‘liq shaymiz», — deyiladi xabarda.
2. Qasos nishonlari: Nishonda AQSH va Isroilning energetika tizimi
Eron rahbariyati tomonidan ishlab chiqilgan «javob strategiyasi» shunchaki himoyalanishni emas, balki raqibga tuzatib bo‘lmas iqtisodiy va harbiy zarar yetkazishni nazarda tutadi.
Tehron tomonidan belgilab olingan asosiy nishonlar:
Isroilning muhim infratuzilmasi: Sionistlar rejimining strategik obyektlari, elektr va suv ta’minoti tarmoqlari, shuningdek, harbiy-havo bazalari;
AQSHning mintaqadagi energetika obyektlari: Yaqin Sharqda joylashgan AQSH harbiy bazalari, neft-gaz terminallari va logistika infratuzilmalari;
Dengiz va savdo yo‘llari: Ho‘rmuz bo‘g‘ozi va Fors ko‘rfazidagi strategik suv yo‘llari orqali energoresurslar tashilishiga cheklovlar qo‘yish imkoniyati.
Ushbu bayonot Eron agar o‘ziga nisbatan hujum uyushtirilgudek bo‘lsa, nizoni lokal chegaralardan chiqarib, butun mintaqaviy energetika tizimini falaj holatga keltirishga tayyorligini ko‘rsatadi.
3. «Ham qobiliyat, ham iroda bor»: Eron armiyasining harbiy shayligi
Eron xavfsizlik xizmati rasmiysining qo‘shimcha qilishicha, Eron qurolli kuchlari bunday og‘ir va tahlikali ssenariylarni boshqarish, dushmanga munosib zarba berish uchun «ham operativ qobiliyatini, ham siyosiy irodasini» yetarlicha namoyish etgan.
Eronning qo‘lidagi harbiy kozirlar:
Ballistik va gipertovushli raketalar: Yaqin va o‘rta masofaga uruvchi minglab ballistik raketalar AQSH va Isroilning mintaqadagi istalgan nuqtasini nishonga olish imkonini beradi.
Dronlar armiyasi: Yuqori aniqlikka ega «Kamikadze» dronlari raqibning havo mudofaa tizimlarini chalg‘itish va ishdan chiqarishda samarali vosita hisoblanadi.
Proksi-tarmoqlar: Livan, Iroq, Yaman va Suriyadagi ittifoqchi kuchlar orqali bir vaqtning o‘zida bir nechta frontda qarshilik ko‘rsatish imkoniyati.
4. Global oqibatlar: Dunyo iqtisodiyoti xavf ostida
Mutaxassislar va geosiyosiy tahlilchilarning fikricha, Tehronning ushbu ogohlantirishi Vashington va Tel-Aviv uchun jiddiy signaldir. Agar AQSH va Isroil Eronga qarshi harbiy amaliyot boshlasa, Eronning javob zarbalari tufayli:
Jahon bozorida neft va gaz narxlari keskin ravishda ko‘tarilib ketishi mumkin;
Ho‘rmuz bo‘g‘ozi orqali o‘tadigan tankerlar qatnovi to‘xtab, global logistika inqirozi yuzaga keladi;
Yaqin Sharqdagi barcha AQSH bazalari to‘g‘ridan to‘g‘ri olov zonasiga aylanadi.
Xulosa: Harbiy to‘qnashuvmi yoki yirik geosiyosiy «poker»?
Tehron tomonidan e’lon qilingan bunday keskin bayonot Vashington va Isroilning harbiy rejalarini qayta ko‘rib chiqishga majbur qilishi mumkin. Tomonlar bir-biriga maksimal darajada tahdid solayotgan bo‘lsa-da, bu bayonotlar katta urushning oldini olishga qaratilgan «vazminlik sukunati» yoki «strategik tiyib turish» manevri bo‘lishi ham ehtimoldan xoli emas.
Sizningcha, Tehronning ushbu ochiq ogohlantirishi AQSH va Isroilni harbiy hujum fikridan qaytara oladimi yoki Yaqin Sharqda keng ko‘lamli urush boshlanishi muqarrarmi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…