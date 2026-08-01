Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildi

·1·Dunyo
Tailandda bedarak bo‘lgan opa-ukaning o‘limi siriga oydinlik kiritildi

Tailandda rossiyalik 22 yoshli Diana Nazimova va uning 17 yoshli ukasi Roman Nazimovning o‘limi katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar qotillikda gumon qilinayotgan ikki nafar shaxsni qo‘lga olgan. Bu haqda Khaosod nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, Diana va Roman joriy yilning 26 iyul kuni tong soat taxminan 04:00 da Pattayya yaqinidagi Xuay Yay hududidagi uyidan Honda mototsiklida yaqin atrofdagi do‘konga yo‘l olgan. Oradan ko‘p o‘tmay ular bilan aloqa uzilgan. Yo‘qolishidan avval Diana onasiga «Shoshilinch» degan xabar yuborib, kimdir ularni kuzatayotganini yozgan. Shuningdek, uning telefoniga noma’lum Bluetooth-treker aniqlangani haqida ogohlantirish kelgan, shundan keyin ikkalasining ham telefoni o‘chib qolgan.

Onasi politsiyaga murojaat qilgach, qidiruv ishlariga politsiya, mahalliy aholi va kinologlar jalb etildi. Kuzatuv kameralari orqali rossiyaliklar ortidan yana bir mototsikl harakatlangani aniqlandi. Keyinchalik ularning Honda mototsiklining ayrim qismlari Chonburi provinsiyasidagi eski qabriston hududidan ko‘milgan holda topildi.

Tergov davomida 43 yoshli Tana («Pong») va 39 yoshli Tongchay («Txong») asosiy gumonlanuvchilar sifatida aniqlandi. Ular 31 iyul kuni qochishga uringan vaqtida ushlangan.

So‘roqda gumonlanuvchilar mototsiklni o‘g‘irlashga uringanini tan olgan. Ularning so‘zlariga ko‘ra, Roman qarshilik ko‘rsatganidan keyin otib o‘ldirilgan, Diana esa kaltaklanishi oqibatida hayotdan ko‘z yumgan. Shundan so‘ng ular jinoyat izlarini yashirish maqsadida jasadlarni Kxao Chi Chan hududiga ko‘mib, mototsiklni ham qismlarga ajratib alohida ko‘mishgan.

Hozirda politsiya tergov harakatlarini davom ettirmoqda. Shuningdek, yana ikki shaxs gumonlanuvchilarga yordam bergan bo‘lishi mumkinligi yuzasidan so‘roq qilinmoqda, ammo ular barcha ayblovlarni rad etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchi«Qasos rejasi»: Eron AQSH va Isroilning energetika va strategik obyektlarini vayron qilmoqchiBugun, 16:43Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Vashingtondagi yashirin drama: Ilon Mask Zelenskiy bilan uchrashuvni nega rad etdi?Bugun, 16:35Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Bugun, 16:19Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiRossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiBugun, 16:04Misrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildiMisrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildiBugun, 15:46Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Bugun, 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda