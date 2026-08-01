Farg‘ona viloyatida o‘t o‘rish moslamasining tig‘i chiqib ketib xodimga borib sanchilib ketdi
Farg‘ona viloyatining Uchko‘prik tumanida obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayev baxtsiz hodisa oqibatida halok bo‘ldi. Farg‘ona viloyatining Qo‘qonboy hududida tozalash ishlarini olib borish chog‘ida maysalarni o‘rishda foydalanilayotgan qurilmaning o‘tkir tig‘li moslamasi joyidan chiqib ketgan.
Uchko‘prik tumanida obodonlashtirish ishlariga jalb qilingan «Inson» ijtimoiy xizmatlar markazi xodimi Tohirjon Jo‘rayev baxtsiz hodisa oqibatida halok bo‘ldi, deb xabar beradi Kun.uz.
Markaz xodimlari Farg‘ona viloyatining Qo‘qonboy hududida tozalash ishlarini olib borgan. Shu payt maysalarni o‘rishda foydalanilayotgan qurilmaning o‘tkir tig‘li moslamasi joyidan chiqib ketgan.
Tig‘ 34 yoshli Tohirjon Jo‘rayevning yurak qismiga sanchilgan. Og‘ir jarohat tufayli u voqea oqibatida vafot etgan.
Hozircha mazkur hodisa bo‘yicha rasmiy tekshiruv natijalari, qurilmaning nosoz bo‘lgani yoki ish jarayonida xavfsizlik qoidalari buzilgani haqida ma’lumot ochiqlanmagan.
…