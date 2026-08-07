Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Yuventus safida debyut qilishi mumkin
Kerim Alajbegovic Yuventusning Perth shahridagi mavsumoldi uchrashuvida asosiy tarkibda yoki zaxiradan maydonga tushib, debyut qilishi mumkin. 2007 yilda tug'ilgan bosniyalik vinger Yuventus safiga 30 million yevro evaziga qo'shilgan, kelishuvda qo'shimcha xarajatlar va bonuslar ham ko'zda tutilgan. Luchiano Spalletti jamoani 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushirishi kutilmoqda.
Futbol bo'yicha Italiya klublari mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Perth shahrida o'zaro bahs olib boradi. Ushbu to'qnashuv muxlislar uchun o'ziga xos ahamiyat kasb etib, Turin jamoasining yangi iste'dodli a'zosi Kerim Alajbegovicning maydonga tushishi kutilmoqda. Sky nashri xabar qilishicha, bosniyalik yosh futbolchi o'yinni asosiy tarkibda boshlashi yoki zaxiradan maydonga tushib, o'z mahoratini namoyish etishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lumotlarga ko'ra, 2007 yilda tug'ilgan istiqbolli vinger Yuventus safiga 30 million yevro evaziga kelib qo'shilgan bo'lib, kelishuvda qo'shimcha xarajatlar va bonuslar ham ko'zda tutilgan. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti bo'lajak o'yinda o'zining an'anaviy 4-2-3-1 taktik sxemasidan foydalanishi kutilmoqda. Avvalgi Chelsi qarshi kechgan bahsda g'alaba qozongan tarkibda bir nechta o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda.
Tarkibdagi o'zgarishlar va taktik rejalarJamoaning taxminiy boshlang'ich tarkibiga ko'ra, darvozani Migel Di Gregorio qo'riqlaydi. Himoya chizig'ida Per Kalulu va Andrea Kambiaso qanotlarda harakat qilsa, markazda Bremer hamda Teun Kopmeyners juftligi maydonga tushishi taxmin qilinmoqda. Maydon markazida Manuel Lokatelli va Duglas Luis tayanch zonasini egallaydi.
Hujum chizig'ida esa yosh iste'dod egasi Kerim Alajbegovicga Weston McKennie va Fransishku Konseysau yordam berishi kutilmoqda. Markaziy hujumchi pozitsiyasida esa Randal Kolo Muani bilan raqobatda Jonatan Devid asosiy tarkibda tushishga yaqin turibdi. Ushbu o'zgarishlar bosh murabbiyning yangi g'oyalarini sinovdan o'tkazish uchun muhim qadam hisoblanadi.
Sergej Barbarezning fikrlariBosniya va Gersegovina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Sergej Barbarez Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida yosh futbolchining transferiga yuqori baho berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yuventus kabi top-klubga o'tish futbolchining faoliyatidagi ulkan yutuq va uning mehnatiga berilgan munosib bahodir.
Barbarez o'z bayonotida quyidagilarni ta'kidladi:
- Kerim o'z mamlakatimizdagi eng iste'dodli yosh o'yinchilardan biri hisoblanadi.
- U favqulodda texnika, to'p bilan muomala qilishda katta ishonch va chempion bo'lish uchun kerakli mentalitetga ega.
- Uni asosiy ustunligi — har kuni o'rganish va o'sishga bo'lgan kuchli chanqog'idir.
…