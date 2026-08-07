Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Yuventus safida debyut qilishi mumkin

·71·Sport
Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Yuventus safida debyut qilishi mumkin
Qisqacha

Kerim Alajbegovic Yuventusning Perth shahridagi mavsumoldi uchrashuvida asosiy tarkibda yoki zaxiradan maydonga tushib, debyut qilishi mumkin. 2007 yilda tug'ilgan bosniyalik vinger Yuventus safiga 30 million yevro evaziga qo'shilgan, kelishuvda qo'shimcha xarajatlar va bonuslar ham ko'zda tutilgan. Luchiano Spalletti jamoani 4-2-3-1 sxemasida maydonga tushirishi kutilmoqda.

Futbol bo'yicha Italiya klublari mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Perth shahrida o'zaro bahs olib boradi. Ushbu to'qnashuv muxlislar uchun o'ziga xos ahamiyat kasb etib, Turin jamoasining yangi iste'dodli a'zosi Kerim Alajbegovicning maydonga tushishi kutilmoqda. Sky nashri xabar qilishicha, bosniyalik yosh futbolchi o'yinni asosiy tarkibda boshlashi yoki zaxiradan maydonga tushib, o'z mahoratini namoyish etishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, 2007 yilda tug'ilgan istiqbolli vinger Yuventus safiga 30 million yevro evaziga kelib qo'shilgan bo'lib, kelishuvda qo'shimcha xarajatlar va bonuslar ham ko'zda tutilgan. Bosh murabbiy Luchiano Spalletti bo'lajak o'yinda o'zining an'anaviy 4-2-3-1 taktik sxemasidan foydalanishi kutilmoqda. Avvalgi Chelsi qarshi kechgan bahsda g'alaba qozongan tarkibda bir nechta o'zgarishlar amalga oshirilishi kutilmoqda.

Tarkibdagi o'zgarishlar va taktik rejalar

Jamoaning taxminiy boshlang'ich tarkibiga ko'ra, darvozani Migel Di Gregorio qo'riqlaydi. Himoya chizig'ida Per Kalulu va Andrea Kambiaso qanotlarda harakat qilsa, markazda Bremer hamda Teun Kopmeyners juftligi maydonga tushishi taxmin qilinmoqda. Maydon markazida Manuel Lokatelli va Duglas Luis tayanch zonasini egallaydi.

Hujum chizig'ida esa yosh iste'dod egasi Kerim Alajbegovicga Weston McKennie va Fransishku Konseysau yordam berishi kutilmoqda. Markaziy hujumchi pozitsiyasida esa Randal Kolo Muani bilan raqobatda Jonatan Devid asosiy tarkibda tushishga yaqin turibdi. Ushbu o'zgarishlar bosh murabbiyning yangi g'oyalarini sinovdan o'tkazish uchun muhim qadam hisoblanadi.

Sergej Barbarezning fikrlari

Bosniya va Gersegovina milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Sergej Barbarez Gazzetta dello Sport nashriga bergan intervyusida yosh futbolchining transferiga yuqori baho berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Yuventus kabi top-klubga o'tish futbolchining faoliyatidagi ulkan yutuq va uning mehnatiga berilgan munosib bahodir.

Barbarez o'z bayonotida quyidagilarni ta'kidladi:

  • Kerim o'z mamlakatimizdagi eng iste'dodli yosh o'yinchilardan biri hisoblanadi.
  • U favqulodda texnika, to'p bilan muomala qilishda katta ishonch va chempion bo'lish uchun kerakli mentalitetga ega.
  • Uni asosiy ustunligi — har kuni o'rganish va o'sishga bo'lgan kuchli chanqog'idir.
Murabbiyning fikricha, futbolchi hali yosh bo'lgani sababli sabr-toqatli bo'lishi va muntazam ravishda mehnat qilishi muhim. Agar Kerim o'zining bosiqligi va diqqatini saqlab qolsa, Luchiano Spalletti uchun ajralmas futbolchiga aylanishiga shubha yo'q.

JuventusInterKerim AlajbegovicLuciano SpallettiSerie A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)